Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
limani
EUROKINISSI

Συνάντηση σωματείων εργαζομένων στον ΟΛΠ με το Κίνημα BDS για την Παλαιστίνη

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Χριστίνα Παπασταθοπούλου
Οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια της Ελλάδας συναντήθηκαν με εκπροσώπους του κινήματος BDS.

Οι λιμενεργάτες του ΟΛΠ (Ένωση Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών ΟΛΠ- Σύνδεσμος Εποπτών και Αρχιεργατών ΟΛΠ) και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια της χώρας (ΟΜΥΛΕ) συναντήθηκαν με εκπροσώπους από το Διεθνές Κίνημα Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό BDS-Boycott, Divestment and Sanctions. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι "τρέχουσες εξελίξεις μετά από δύο χρόνια υλοποίησης του Ισραηλινού σχεδίου για ισοπέδωση και εκδίωξη των κατοίκων της Γάζας μέσω γενοκτονίας και καταπάτησης κάθε έννοιας του Διεθνούς Δικαίου" όπως σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι.

Τα σωματεία, επαναβεβαίωσαν τη δέσμευση τους για δράσεις που θα στοχεύουν στον άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους της Γάζας. Έγινε επίσης σαφές από τη συζήτηση, ότι τα σωματεία και τα μέλη τους, θα συμβάλλουν στο κίνημα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ανέκαθεν πράττουν για όλους όσοι δοκιμάζονται και υποφέρουν από δεινά πολέμων ή φυσικών καταστροφών.

Επίσης, κατά τη συζήτηση συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται ευρύτερος και ουσιαστικότερος συντονισμός των κοινωνικών δυνάμεων για τις όποιες δράσεις και κινητοποιήσεις που θα ασκούν πίεση για δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη λύση για τους Παλαιστινίους. Η πίεση, όπως αναφέρουν, θα πρέπει να ασκηθεί τόσο προς την ισραηλινή πλευρά για να σταματήσει άμεσα τη γενοκτονία και τις επιθέσεις, όσο και σε όποιον άλλον μπορεί να επιχειρήσει παύση της εκεχειρίας.

«Πίεση θα πρέπει να ασκηθεί και προς την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να σταματήσει να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη στις πολεμικές επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ και να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ» συμπληρώνουν.

