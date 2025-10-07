Εργατικό ατύχημα: Κεραυνός χτύπησε χειριστή μηχανήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, ο 42χρονος στην Πάτρα δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας και Αντωνίου Φράττη, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24news,γύρω στις 10.30 το πρωί της Τρίτης (07/10) έπεσε κεραυνός στο κέντρο της πόλης και χτύπησε 42χρονο χειριστή μηχανήματος που βρισκόταν κοντά στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους του, ο 42χρονος δέχθηκε ισχυρό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος.

Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το πλήρωμα του οποίου του παρείχε πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.