Η ΠΕΝΕΝ καλεί τα σωματεία σε γενική απεργία αύριο στο λιμάνι του Πειραιά

Επαναφέρει την πρότασή της για γενική απεργία σε όλα τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από το πρώτο λιμάνι της χώρας η διοίκηση της ΠΕΝΕΝ, αναφορικά με το ισραηλινό ρεσάλτο στο διεθνή στόλο αλληλεγγύης.
Φέρνοντας ως παράδειγμα τις μεγάλες διαδηλώσεις που πραγματοποιούν οι λιμενεργάτες μιας σειράς κρατών καθώς και την γενική απεργία που έχουν προκηρύξει οι Ιταλοί για την 3η Οκτωβρίου, η ΠΕΝΕ καλεί του Έλληνες εργαζόμενους να πράξουν το ίδιο.
«Αυτό που κάνουν σήμερα και αύριο Λιμενεργάτες-Ναυτεργάτες και εργαζόμενοι στα διάφορα Ευρωπαϊκά λιμάνια (Ιταλία-Γαλλία-Πορτογαλία) είναι κορυφαία εκδήλωση Αλληλεγγύης στον δοκιμασμένο Παλαιστινιακό Λαό, καταδίκης της Ισραηλινής επιθετικότητας μαζί και του επαίσχυντου ρόλου των Δυτικών Κυβερνήσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
Επείγουσα παρέμβαση, να υλοποιηθεί τώρα η πρόταση της ΠΕΝΕΝ.
Μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για το Ισραηλινό ρεσάλτο.
Ιταλία:μπλόκο στα λιμάνια.
Τα ιταλικά συνδικάτα έχουν ανακοινώσει ήδη γενική απεργία για τις 3 Οκτωβρίου.
Στη Ρώμη, περίπου 6.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε πορεία η οποία προσέγγισε το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι. Η κινητοποίηση, μέχρι αυτήν την στιγμή έχει ειρηνικό χαρακτήρα.
Στο λιμάνι του Λιβόρνο, Λιμενεργάτες διαδηλώνουν αυτήν την ώρα και έχουν ανακοινώσει ότι πρόκειται να μπλοκάρουν τις αφίξεις και αναχωρήσεις όλων των πλοίων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο συνδικάτο της χώρας, Cgil, προκήρυξε για την Παρασκευή, πανιταλική γενική απεργία. «Η επίθεση κατά πλοιάριων που μετέφεραν Ιταλούς πολίτες, αποτελεί συμβάν τεράστιας σοβαρότητας», υπογράμμισε το Cgil.
Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ μετά τις δραματικές εξελίξεις στον Διεθνή Στολίσκο επαναφέρει δημόσια την πρόταση προς τα Σωματεία που εκπροσωπούν εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά αύριο Τρίτη να κηρυχθεί γενική απεργία σε όλα τα πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από το πρώτο λιμάνι της χώρας μας.
Η πρόταση έχει κατατεθεί εδώ και 20 μέρες στα εμπλεκόμενα Εργατικά Σωματεία χωρίς να έχει δοθεί απάντηση….
Καταδίκη και από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά
Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καταγγέλλει και αυτό με την σειρά του την επίθεση από το Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα.
Το Εργατικό Κέντρο ζητά την ασφαλή προσέγγιση όλων των πλοίων αλληλεγγύης που πλέουν προς τη Γάζα, να απελευθερωθούν τα πληρώματα που έχουν συλληφθεί, να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, να σταματήσει η γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη, να διακοπεί κάθε μορφή πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967.
Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καταγγέλλει την επίθεση από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης «Global Sumud Flotilla» που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα και τον ήρωα λαό της Παλαιστίνης.
Καταδικάζουμε το «ρεσάλτο» των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, παραβιάζοντας κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, στα πλοία που εδώ και μέρες ταξιδεύουν προς τη Γάζα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη των πληρωμάτων, μέσα σε αυτούς και Έλληνες, αλλά και την διακοπή της επικοινωνίας μαζί τους.
Η κυβέρνηση της ΝΔ όπως και η ΕΕ που με την πολιτική τους ξεδιάντροπα ακόμα και σήμερα παραμένουν πιστές στη στήριξη του κράτους κατακτητή που δολοφονεί αμάχους και πραγματοποιεί γενοκτονία έχουν τεράστιες ευθύνες. Φτάνοντας στο σημείο να αφήσουν απροστάτευτα τα μέλη των πληρωμάτων.
Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται ο ελληνικός και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης και του κόσμου. Όπως διατρανώθηκε και χθες, στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, στην μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στηρίζει το δίκαιο αίτημα του Παλαιστινιακού λαού να αποκτήσει το δικό του κράτος. Να σταματήσει ΤΩΡΑ η γενοκτονία.
Από το βήμα της συγκέντρωσης οι λιμενεργάτες του Πειραιά που όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε το λιμάνι να μην μετατραπεί σε κόμβο μεταφοράς όπλων και στρατιωτικού υλικού με στόχο αθώους ανθρώπους, εκφράζοντας το λαϊκό αίσθημα, έστειλαν μήνυμα για να δυναμώσει και να συνεχιστεί ο αγώνας ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Για να ανατραπεί η πολιτική που θέλει να μετατρέψει τους εργάτες σε γρανάζια της πολεμικής τους μηχανής. Σε όλη τη χώρα για άλλη μια φορά ακούστηκε ακόμα πιο δυνατά - ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ!
Απαιτούμε άμεσα:
- Την ασφαλή προσέγγιση όλων των πλοίων αλληλεγγύης που πλέουν προς τη Γάζα
- Να απελευθερωθούν τα πληρώματα που έχουν συλληφθεί
- Να παραδοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό
- Να σταματήσει η γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη.
- Να διακοπεί κάθε μορφή πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.
- Να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής για την αναγνώριση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΩΣ ΤΗΝ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
Ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία είχαν προειδοποιήσει
Όπως είναι γνωστό, οι παρακάτω 78 πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις από όλη τη χώρα είχαν προειδοποιήσει -όπως έκαναν και πολλά συνδικάτα στο εξωτερικό- ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ χτυπούσε το στόλο, όπως και εντέλει έκανε, θα προχωρούσαν σε δυναμική κινητοποίηση:
