Τετάρτη: Παραλύει η χώρα ενάντια στη φρίκη του 13ωρου

Σε 24ωρη πανελλαδική και πανεργατική απεργία προχωρούν την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτιοκού τομέα στην Ελλάδα, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης με το οποίο επιχειρεί να θεσπίσει νομοθετικά τη «δυνατότητα» (sic) του εργαζομένου να απασχολείται με ωράριο διάρκειας μέχρι και 13 ωρών ημερησίως στον εργοδότη του, επιλέγοντας υποτίθεται ελεύθερα, αν θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή η όχι.

Ηδη από την εποχή του αντεργατικού και αντισυνδικαλιστικού νόμου Χατζηδάκη (ν.4808/2021) η κυβέρνηση της Ν.Δ. δείχνει ότι επιθυμεί την περαιτέρω απορρύθμιση –στα όρια της δυστοπίας– στα εργασιακά, βρίσκοντας κυρίως απέναντί της την κοινωνική και όχι την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση.

Τα αιτήματα των εργαζομένων θα θεωρούνταν προ μερικών ετών και της μνημονιακής λαίλαπας «αυτονόητα»: απόσυρση των διατάξεων που προβλέπουν 13ωρη εργασία στον ίδιο εργοδότη και δυνατότητα κατάτμησης του χρόνου ανάπαυσης, εφαρμογή της 37,5ωρης εβδομαδιαίας απασχόλησης, επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων όπως ίσχυαν πριν από την ΠΥΣ 6/2012.

Οπως υπογραμμίζουν συνδικαλιστές, η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τον χρόνο εργασίας σε εμπόρευμα και να θέσει τον εργαζόμενο σε διαρκή ομηρία, με την «ευελιξία» να σημαίνει τελικά ατελείωτες ώρες δουλειάς, χωρίς προοπτική αξιοπρεπούς διαβίωσης. Η ρητορική του υπουργείου Εργασίας, που παρουσιάζει το νομοσχέδιο ως «εκσυγχρονισμό» και «αναγκαία προσαρμογή στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα», προκαλεί την οργή των σωματείων.

Τα συνδικάτα κάνουν λόγο για «νομιμοποίηση της 13ωρης εργασίας», για «εργασιακό Μεσαίωνα» και για μια πολιτική που επιχειρεί να γυρίσει το ρολόι δεκαετίες πίσω.

Οργή των συνδικάτων και μεγάλη απεργιακή διαδήλωση

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ διεκδικούν την απόσυρση της κυβερνητικής νομοθετικής πρωτοβουλίας για τα εργασιακά, τη μείωση του χρόνου εργασίας, την ουσιαστική αύξηση των μισθών, την αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων, καθώς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης.

Απεργιακές αποφάσεις έχουν εκδώσει οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, τον τουριστικό κλάδο, καθώς και οι εμποροϋπάλληλοι. Σε κάθε περίπτωση δικαίωμα απεργίας παρέχει η απεργιακή απόφαση της ΓΣΕΕ για όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της χώρας.

Στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Αντίστοιχα η ΟΙΕΛΕ έχει καλέσει σε απεργία τους εκπαιδευτικούς ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών. Επιπλέον, θα απεργήσουν οι εργαζόμενοι στα υπουργεία, την ΑΑΔΕ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις πολεοδομίες και στο σύνολο του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σε απεργία προχωρούν οι σιδηροδρομικοί αλλά και οι ναυτικοί, οπότε δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν τα πλοία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως επίσης ακινητοποιημένα και τα υπεραστικά τρένα.

Στον αντίποδα απαγορεύτηκε δικαστικά στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας να απεργήσουν και επομένως οι πτήσεις θα γίνουν κανονικά.

Στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, θα συμμετάσχουν και οι συνταξιουχικές οργανώσεις.

Μεγάλη αναμένεται να είναι η συμμετοχή στην απεργιακή διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας και όλων των μεγάλων πόλεων της χώρας. Έως την ολοκλήρωση της απεργιακής διαδήλωσης όμως, με εντολή της ΕΛΑΣ θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό στο Σύνταγμα και στο Πανεπιστήμιο.

Ανακοίνωση ΓΣΕΕ:

«Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Οι εργαζόμενοι μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας.

Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Τα αιτήματά μας είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα.

Απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα! Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Την Τετάρτη δεν εργαζόμαστε ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

Δεν σιωπούμε ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

Δεν υποχωρούμε ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα είναι η ζωή μας».

ΓΣΕΕ

Ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή της συνεδρίαση, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την 1η Οκτωβρίου 2025.

Η απεργιακή κινητοποίηση έρχεται ως συνέχεια των κινητοποιήσεων των συνδικάτων που έγιναν στη ΔΕΘ και συνδέεται με την κυβερνητική επιλογή για παραπέρα στήριξη της έντασης της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, με το νομοσχέδιο για το 13ωρο, τους χαμηλούς μισθούς και την επιβολή «σιγής νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς. Παραμένουν κυρίαρχα τα αιτήματά μας για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές μας και Συλλογικές Συμβάσεις και στο Δημόσιο, προκειμένου να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Τα μέτρα της Κυβέρνησης που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο για τους οποίους καμιά αύξηση δεν ανακοινώθηκε πέραν της μείωσης κατά 2%, του φορολογικού συντελεστή, δηλ. 100-200€ τον χρόνο.

Η απεργία που έχει ήδη προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την ίδια μέρα αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία Γενική.

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό γιατί όχι μόνο γνωρίζουμε πως δεν υπάρχουν «οάσεις και Σινικά τείχη» στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, αλλά και γιατί στον δημόσιο τομέα εργάζονται χιλιάδες εργολαβικοί και συμβασιούχοι συνάδελφοι

Όχι στους μισθούς πείνας. Όχι στις 13 ώρες δουλειάς, όχι στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Τα συνδικάτα οφείλουν να δώσουν από κοινού τη μάχη για να μην περάσει αυτό το «έκτρωμα».

Την 1η του Οκτώβρη απεργούμε και διεκδικούμε:

Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές μας για να ζούμε με αξιοπρέπεια.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

Κατάργηση του Νέου Πειθαρχικού Δικαίου.

Να αποσυρθεί το Νομοσχέδιο για το 13ωρο. 35ωρο-πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

ΑΔΕΔΥ

Ανακοίνωση ΠΑΜΕ:

«ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 13ΩΡΟ

ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

7ΩΡΟ – 5ΗΜΕΡΟ – 35ΩΡΟ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει στη Βουλή άλλο ένα βάρβαρο αντεργατικό νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο για το 13ωρο και την «ευελιξία» δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ωμή απαίτηση της εργοδοσίας, που μετατρέπει τους εργαζόμενους σε σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνουν τα κέρδη των λίγων.

Δε θα το επιτρέψουμε! Το νομοσχέδιο αυτό θα πάει στα σκουπίδια.

Με το νέο νομοσχέδιο η εργοδοσία αποκτά το «δικαίωμα» να κρατάει τον εργαζόμενο μέχρι και 13 ώρες την ημέρα. Να τον απασχολεί ακόμα και με συμβάσεις 2 ημερών, να κομματιάζει την άδεια του καλοκαιριού, να τον μετακινεί σε διαφορετικά ωράρια ανάλογα με τις ανάγκες του «businessplan» της εταιρείας. Με ένα SMS θα προσλαμβάνει και θα απολύει. Αυτός είναι ο «εκσυγχρονισμός» που μας τάζουν: δουλειά-λάστιχο, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς ζωή για εμάς και τις οικογένειες μας.

Στον 21ο αιώνα η κυβέρνηση παρουσιάζει ως “σύγχρονο” τα σακατεμένα κορμιά των εργατών και των εργατριών στα εργοτάξια και τα εργοστάσια, τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια και στα ξενοδοχεία που ξεζουμίζονται για τα κέρδη των εργοδοτών, τα τσακισμένα κορμιά των καμαριέρων και των καθαριστριών, τα ατελείωτα χιλιόμετρα των εργαζόμενων στον επισιτισμό, τα εξαντλητικά ωράρια των οδηγών που αυξάνουν τα ατυχήματα στις μεταφορές. Οι 13 ώρες δουλειάς την ημέρα πολλαπλασιάζουν τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες, οδηγούν σε κατάρρευση της υγείας και της ψυχικής ισορροπίας. Αυτή είναι η σύγχρονη δουλεία για όλες και όλους, σε όλους τους κλάδους, που παλεύουν με τα απάνθρωπα ωράρια και τα χαμηλά μεροκάματα για να επιβιώσουν.

Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε μηχανές!

Κυβέρνηση και εργοδοσία έχουν το θράσος να μας λένε ότι “προοδευτικό” είναι να μη βλέπουμε τις οικογένειες μας, τα παιδιά μας. Να δουλεύουμε 13ώρες, να κοιμόμαστε 8 ώρες και μέσα σε 3 ώρες να κάνουμε τα πάντα… εκτός αν θέλουν να μας κόψουν και τον ύπνο!!! Να μην έχουμε δικαίωμα στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, τον ελεύθερο χρόνο.Μας κλέβουν τις οικογενειακές στιγμές, θέλουν να μας μετατρέψουν σε γονείς της μιας ημέρας. Ντροπή τους!

Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα αυτά είναι «επιλογές» του εργαζόμενου.Στην πραγματικότητα είναι εκβιασμός: ή θα δεχτείς να δουλεύεις ασταμάτητα ή θα απολυθείς. Ή θα δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ ή δε θα μπορείς να επιβιώσεις.

ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ – ΝΔ κατάργησαν το 8ωρο για την πλουτοκρατία

Όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν τρία μνημόνια και εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους, υλοποιώντας τις αποφάσεις και τις οδηγίες της ΕΕ. Με αποφάσεις των κυβερνήσεων αποφασίζονται οι μισθοί, καταργούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις, επιβάλλονται οι απλήρωτες υπερωρίες, καταργείται η Κυριακή – αργία, έφτασαν να ξηλώσουν το 8ωρο και να επιβάλουν τις 13 ώρες δουλειάς με πλήρη ευελιξία.

Είναι άθλια η στάση των πλειοψηφιών στη ΓΣΕΕκαι στην ΑΔΕΔΥ που αθωώνουν την πολιτική των μεγαλοεργοδοτών και στηρίζουν νέες αυταπάτες για δήθεν λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων, με την κυβερνητική εναλλαγή, με την ανακύκλωση των ίδιων προσώπων που έχουν βάλει πλάτη στο ξήλωμα κατακτήσεων. Ιδιαίτερα η στάση της ΓΣΕΕ που ψάχνει να βρει θετικά σε αυτό το νομοσχέδιο, στηρίζει την πολιτική που κάνει τη ζωή μας λάστιχο (αρκεί να έχει την υπογραφή της) και ζητά διάλογο με τους σφαγείς των δικαιωμάτων μας, θα γραφτεί ως άλλη μια ντροπιαστική σελίδα στην ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας μας.

Η γραμμή του κοινωνικού διαλόγου είναι γραμμή υποταγής και ήττας. Το δίκιο δεν βρίσκεται στα παζάρια, αλλά στους δρόμους του αγώνα. Καμία αναμονή για λύσεις στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών και των κερδών των επιχειρήσεων. Καμία αυταπάτη ότι οι λύσεις βρίσκονται στο σάπιο σύστημα του πολέμου και της εκμετάλλευσης που πρόθυμα υπηρετούν παλιοί και νέοι πολιτικοί σωτήρες.

Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στην κυβέρνηση και την πολιτική του κεφαλαίου που υπηρετούν όλα τα αστικά κόμματα, ενάντια στους στόχους του ΝΑΤΟ για 5% του ΑΕΠ για πολεμικές δαπάνες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα σχέδια της για την “πολεμική οικονομία”, που στραγγαλίζει τις ανάγκες των λαών, χτυπάει τον εργάσιμο χρόνο, τις εργασιακές σχέσεις, τους μισθούς, τα δικαιώματά μας σε υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση. Δίνει 850 δισεκατομμύρια ευρώ στην πολεμική οικονομία, την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων και τη σφαγή των λαών, ανάμεσά τους και του ηρωικού παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Δεν πρόκειται να αφήσουμε τις ζωές μας στα χέρια τους!

Η πείρα μας δείχνει ότι μόνο όταν οι εργαζόμενοι οργανώνονται στα συνδικάτα τους,όταν βγαίνουν στον δρόμο, μπορούν να βάλουν φρένο στην επίθεση. Έτσι ακυρώθηκαν στην πράξη νόμοι για τον περιορισμό της απεργίας, έτσι έμειναν στα χαρτιά τα 12ωρα στα μεταλλεία Χαλκιδικής,έτσι υπογράφτηκαν συμβάσεις εργασίας σε δεκάδες χώρους δουλειάς με συγκροτημένα δικαιώματα και καλύτερους μισθούς.Έτσι μπορούν να πεταχτούν στα σκουπίδια και οι 13 ώρες δουλειάς.

Απαιτούμε συνθήκες δουλειάς και αμοιβές που να αντιστοιχούν στις σύγχρονες ανάγκες μας.

Διεκδικούμε:

Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης.

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων και άλλων συλλογικών κατακτήσεων όπως των τριετιών (2012-2023) που μας έκλεψαν, της μετενέργειας και της συρροής των συμβάσεων.

Άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.

Καλούμε όλα τα σωματεία, τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, όλους τους εργαζόμενους, να δώσουν μαζική απάντηση. Η επιτυχία της απεργίας την 1η Οκτώβρη είναι στα χέρια μας.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – 1η ΟΚΤΩΒΡΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, 10:30πμ, ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ».

ΠΑΜΕ

Πώς θα κινηθούν οι συγκοινωνίες:

