Η πρόταση της ΓΣΕΕ στην Κεραμέως για τον χρόνο εργασίας και την ετήσια άδεια

Τη μείωση των ωραρίων-λάστιχο και την απόσυρση όλων των άρθρων του εκτρωματικού νομοσχεδίου, που περιέχουν διατάξεις για τη διάρκεια και την οργάνωση του χρόνου εργασίας και την ετήσια άδεια αναψυχής των εργαζομένων, ζητά για ακόμα μία φορά από το υπουργείο Εργασίας η ΓΣΕΕ, που έχει κηρύξει την αυριανή πανελλαδική απεργία στέλνοντας μήνυμα στην κυβέρνηση.
Σε μακροσκελή ανοιχτή επιστολή προς την Νίκη Κεραμέως, η Συνομοσπονδία παρουσιάζει αναλυτικά τις παρατηρήσεις της για καίρια σημεία του επίμαχου νομοσχεδίου προειδοποιώντας ότι αυτά θα αποσαθρώσουν τα ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζομένων, κανονικοποιώντας την 13ωρη ημερήσια εργασία στον ίδιο εργοδότη, θέτοντας έτσι σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και διαλύοντας κάθε ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.
