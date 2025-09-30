«Αντιμετώπιση» της ευλογιάς των αιγοπροβάτων με λειψά χέρια

Η χθεσινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με θέμα την ευλογιά των αιγοπροβάτων, δικαίωσε τη θέση που διατυπώνουν με ένταση οι Γεωτεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι εδώ και καιρό, ότι δηλαδή οι επιζωοτίες δεν αντιμετωπίζονται με ευχολόγια, κινήσεις πανικού, αποσπασματικά μέτρα και προσπάθειες μετάθεσης ευθυνών, αλλά χρειάζονται στρατηγικό σχέδιο, προετοιμασία και προπαντός ισχυρές και στελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Θυμίζουμε ότι την περίοδο της επιτυχίας στην αντιμετώπιση της πανώλης τον προηγούμενο Νοέμβριο τονίζαμε την υποχρέωση της πολιτείας να δει πίσω από τις γραμμές του success story εκείνης της εποχής και να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση των συστηματικών προβλημάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας. Με πρώτο την άμεση στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Χθες, όλοι οι φορείς αναγνώρισαν ως πρώτιστο συστημικό πρόβλημα την υποστελέχωση. Η αναγνώριση του προβλήματος είναι ένα πρώτο βήμα, το οποίο όμως θα μείνει κενό γράμμα αν δεν αναληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για άμεσες προσλήψεις. Σε αυτή την περίπτωση, δυστυχώς, σε λίγο καιρό θα επανερχόμαστε με τις ίδιες διαπιστώσεις και θα προβληματιζόμαστε για τον επικείμενο αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι όλο αυτό το διάστημα με απόλυτο επαγγελματισμό και αυταπάρνηση έπραξαν το καθήκον τους και θα συνεχίσουν να το πράττουν και σε αυτή την δύσκολη συγκυρία.

Όμως προειδοποιούμε για ακόμη μια φορά ότι ΑΜΕΣΑ πρέπει να αναληφθούν διορθωτικές ενέργειες, ειδάλλως η καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας θα είναι μη αναστρέψιμη.

