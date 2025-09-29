Στους δρόμους για ζωή με αξιοπρέπεια την Τετάρτη

Πανελλαδική απεργία την 1η Οκτώβρη ενάντια στο 13ωρο που ενταφιάζει τα εργασιακά δικαιώματα • Ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθούν τα μέσα.

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ενώ αναμένεται να είναι μαζική, καθώς συμμετέχουν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, σχολεία, συγκοινωνίες, λιμάνια, νοσοκομεία.

Οι εργαζόμενοι κατεβαίνουν μαζικά στον δρόμο, διαμαρτυρόμενοι για το αντεργατικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που νομιμοποιεί την 13ωρη απασχόληση ημερησίως.

Η κοινωνία δηλώνει πως δεν θα ζει για να δουλεύει, κάνει λόγο για «διάλυση της προσωπικής ζωής», ζητά άμεση απόσυρση των διατάξεων.

Στην Αθήνα, το κάλεσμα των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ είναι για τις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ το ΠΑΜΕ καλεί στις 10:30 στα Προπύλαια. Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί στις 10 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ οργανώσεις και σωματεία καλούν στις 11 το πρωί στα Χαυτεία.

Ποιοι κατεβάζουν «ρολά»

→ Στην κινητοποίηση συμμετέχουν:

Ταξί: Οι οδηγοί αποφάσισαν καθολική συμμετοχή. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οφείλουμε να βρεθούμε ξανά στην πρώτη γραμμή, όπως στον ξεσηκωμό του 2011».

Ναυτεργάτες: Η ΠΝΟ έχει προαναγγείλει ότι τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα σε όλα τα λιμάνια για 24 ώρες, λέγοντας ότι πρέπει να συμμετέχουν όλοι δεδομένου και του φρικτού εργατικού δυστυχήματος με θύμα έναν 20χρονο ναυτικό.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 17:00.

Τα λεωφορεία θα κινηθούν μεταξύ 9:00 – 21:00 λόγω στάσεων εργασίας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ από την έναρξη της βάρδιας (5:00) ως τις 9:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00). Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται από τις 10:00 ή αργότερα, ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν ως και πριν τις 20:00.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Αερομεταφορές: Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας αποφάσισε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ.

Σχολεία και φροντιστήρια

Η λειτουργία των δημόσιων σχολείων θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των δασκάλων και καθηγητών. Σε αρκετές περιοχές αναμένεται μαζική συμμετοχή, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κλειστά πολλά σχολεία. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τις διευθύνσεις για να ενημερώνονται έγκαιρα.

Παράλληλα, η ΟΙΕΛΕ έχει καλέσει σε απεργία και τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, καταγγέλλοντας επιδείνωση του εργασιακού πλαισίου. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, καθώς και κέντρα ξένων γλωσσών θα διακόψουν τα μαθήματα για την ημέρα της κινητοποίησης.

Το ΕΣΥ στο «κόκκινο»

Στο πλευρό των απεργών βρίσκονται και οι υγειονομικοί, με την ΠΟΕΔΗΝ να καταγγέλλει δραματική κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σήμερα υπηρετούν 45.000 μόνιμοι και 25.000 συμβασιούχοι, όταν οι οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 90.000.

Το 2023 χάθηκαν πάνω από 3.000 εργαζόμενοι λόγω συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων.

Οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί αμείβονται με ποσά που δεν καλύπτουν ούτε βασικές ανάγκες, οδηγώντας σε οικονομική ασφυξία.

Η ΠΟΕΔΗΝ ζητά:

Αύξηση μισθών και μονιμοποίηση συμβασιούχων,

Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα,

Ενίσχυση προσωπικού και τερματισμό της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών.

Η Ομοσπονδία καλεί σε συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ., με σύνθημα «Ασφάλεια στην Περίθαλψη – Αξιοπρέπεια στην Εργασία».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ Όλοι στη Γενική Απεργία την Τετάρτη 1 Οκτώβρη και στο Συλλαλητήριο στις 11πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία την προσεχή Τετάρτη 1η Οκτωβρίου Οι εργαζόμενοι μαζί με τους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους πρέπει να στείλουμε ισχυρό μήνυμα αντίδρασης στις αντεργατικές πολιτικές που υποβαθμίζουν τις ζωές μας, απορυθμίζοντας ακόμη περισσότερο την αγορά εργασίας. Πρέπει να στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι με το εργασιακό της νομοσχέδιο διαλύει ό,τι έχει απομείνει από τα εργασιακά μας δικαιώματα. Τα αιτήματά μας είναι σαφή και αδιαπραγμάτευτα. Απόσυρση της δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής.

Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα! Η 37.5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και με θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη.

Πλήρης επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων. Είναι προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία, είναι ο μόνος δρόμος για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες. Το κεντρικό συλλαλητήριο στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ ανάλογα Συλλαλητήρια θα γίνουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Την Τετάρτη δεν εργαζόμαστε ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ Δεν σιωπούμε ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ Δεν υποχωρούμε ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα είναι η ζωή μας ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ. Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.