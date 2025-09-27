Αεροελεγκτές κατά Δήμα: Το υπουργείο να σταματήσει τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης

Απογοητευμένοι δηλώνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τη σημερινή τοποθέτηση του υπουργού σχετικά με τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η κατάφωρη παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών από την Υ.Π.Α., κατηγορούν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του υπουργού, Χρίστου Δήμα.

Οι αεροελεγκτές υποστηρίζουν πως είναι απογοητευμένοι αλλά δεν μένουν έκπληκτοι από τις δηλώσεις του υπουργού ενώ επισημαίνουν πως έχουν ζητήσει νέα συνάντηση, αλλά δεν υπάρχει ακόμη καμία απάντηση από το υπουργείο.

Σχετικά με τις απολαβές τους, σημειώνουν πως πληρώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες και όχι από τους Έλληνες φορολογούμενους, απαντώντας στις αιχμές του υπουργού για το ύψος των εισοδημάτων τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση