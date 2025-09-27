Αθήνα, 20°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.2° 18.8°
4 BF
57%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
20.0° 17.7°
0 BF
61%
Πάτρα
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
23.0° 21.6°
4 BF
60%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
51%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
72%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
14.4° 14.4°
1 BF
67%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.6° 18.6°
1 BF
70%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.8° 19.4°
3 BF
68%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.9° 20.0°
3 BF
59%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
5 BF
60%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
23.8° 20.7°
2 BF
56%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
64%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
3 BF
52%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
19°C
19.5° 19.0°
2 BF
77%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 23.8°
4 BF
75%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 18.8°
2 BF
52%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 17.3°
3 BF
57%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
2 BF
68%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
74%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, 2025

Αεροελεγκτές κατά Δήμα: Το υπουργείο να σταματήσει τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
efsyn.gr
Απογοητευμένοι δηλώνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τη σημερινή τοποθέτηση του υπουργού σχετικά με τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης από το πραγματικό πρόβλημα που είναι η κατάφωρη παραβίαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών από την Υ.Π.Α., κατηγορούν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του υπουργού, Χρίστου Δήμα.

Οι αεροελεγκτές υποστηρίζουν πως είναι απογοητευμένοι αλλά δεν μένουν έκπληκτοι από τις δηλώσεις του υπουργού ενώ επισημαίνουν πως έχουν ζητήσει νέα συνάντηση, αλλά δεν υπάρχει ακόμη καμία απάντηση από το υπουργείο.

Σχετικά με τις απολαβές τους, σημειώνουν πως πληρώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες και όχι από τους Έλληνες φορολογούμενους, απαντώντας στις αιχμές του υπουργού για το ύψος των εισοδημάτων τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Αεροελεγκτές κατά Δήμα: Το υπουργείο να σταματήσει τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual