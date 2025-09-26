Την ώρα που η κυβέρνηση φέρνει 13ωρο, οι εργάτες πεθαίνουν κάθε μέρα

Τέσσερις νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μόλις 48 ώρες ● Υπό σοβαρή απειλή η ζωή και ασφάλεια των εργαζομένων στην Ελλάδα ● Γενικές αντεργατικές κατευθύνσεις Κεραμέως και εργοδοτική αυθαιρεσία διαπλέκονται και οδηγούν σε απαξίωση εργασιακών κεκτημένων

Συνολικά τέσσερις εργαζομενους νεκρούς στο πλαίσιο άσκησης της εργασίας τους μετρά η χώρα μας τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα, προσθέτοντας έτσι τα ονόματά τους στη μακρά μακάβρια λίστα των εργατικών δυστυχημάτων.

Αρχικά σοβαρό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Χάλκη Λάρισας, με θύμα έναν 50χρονο μετανάστη εργάτη που τραυματίστηκε θανάσιμα την ώρα που χειριζόταν αλυσοπρίονο σε δέντρο. Το εργαλείο φέρεται να του προκάλεσε ακρωτηριασμό στο πόδι, με αποτέλεσμα να υποστεί ακατάσχετη αιμορραγία. Παρά τις προσπάθειες του ΕΚΑΒ, ο 50χρονος κατέληξε πριν καν προλάβει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Την ίδια κιόλας μέρα την τελευταία του πνοή άφησε στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά 20χρονος ναυτικός, μετά από τραυματισμό του στο πλοίο όπου εργαζόταν. Ο νεαρός, μέλος πληρώματος επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, εγκλωβίστηκε στη στεγανή πόρτα του ισόγειου γκαράζ του πλοίου. Ο 20χρονος Μόλις πριν από 15 μέρες είχε ξεκινήσει δουλειά, ως μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Blue Star Chios», που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος-Πειραιάς. Φαίνεται ότι άνοιξε την πόρτα για να περάσει από το γκαράζ στο μηχανοστάσιο. Τι ακριβώς συνέβη και εγκλωβίστηκε σε αυτήν κανείς δεν μπορεί ακόμα να γνωρίζει. Πάντως συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του πλοίου από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, για παράβαση του άρθρου 302 Π.Κ. «ανθρωποκτονία από αμέλεια», και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Οι δύο άνδρες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (μηχανικοί) και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ (κατώτερα πληρώματα μηχανής) προκήρυξαν άμεσα 24ωρη σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, από τις 00.01 έως τις 24.00. Παράλληλα προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο «Blue Star Chios», δηλώνοντας ότι έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά.

Θρήνο και οργή προκάλεσαν δύο ακόμη εργατικά δυστυχήματα εντός της ίδιας ημέρας σε Αταλάντη Φθιώτιδας και Λάρισα. Ειδικότερα, στην Αταλάντη Φθιώτιδας 53χρονος εργάτης βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο όπου δούλευε ως χειριστής κλαρκ.Οι συνάδελφοί του αναζήτησαν για ώρες τον 53χρονο γνωρίζοντας ότι από το πρωί μετέφερε με το μηχάνημά του δεξαμενές για τον βιολογικό καθαρισμό. Τελικά εντοπίστηκε χτυπημένος κι ενώ το κλαρκ βρισκόταν πλησίον. Όλοι οι συνάδελφοι του, έσπευσαν να βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς ήταν αργά. Ανάλογες εικόνες στη Λάρισα, με έναν 70χρονο οικοδόμο να κάνει το τελευταίο του μεροκάματο. Ο ηλικιωμένος εργάτης έπεσε από σκάλα, ενώ δούλευε σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην περιοχή των Νέων Καρυών. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Οικοδόμων Νομού Λάρισας.

Η κυβέρνηση κατά των εργαζομένων - Οργή και απεργία στη 1 Οκτώβρη

Είναι εμφανές ότι η έμπρακτη περιφρόνηση εκ μέρους πολλών εργοδοτών, των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους ενισχύεται αντικειμενικά από τις κυβερνητικές πολιτικές επιλογές στο χώρο της εργασίας με κορωνίδα την προσπάθεια νομοθετικής θέσπισης 13ωρου ωραρίου. Οι επιλογές αυτές κατατείνουν όλο και περισσότερο στην αύξηση και εντατικοποίηση, της δουλειάς, και στον περιορισμό ή την παρεμπόδιση άσκησης, των εργασιακών κεκτημένων, με τη 13η ώρα υπερωρίας στον ίδιο εργοδότη να γεννά κίνδυνο κατάχρησης, πέραν της πρόβλεψης για 37 ημέρες τον χρόνο, και απειλές στο δικαίωμα στην 11ωρη ανάπαυση. Όσον αφορά τη διευθέτηση χρόνου εργασίας, παραμερίζονται οι συλλογικές συμβάσεις και αποδυναμώνονται οι αρμοδιότητες των συνδικάτων.

Σε αυτή τη βάση ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προχωρούν όπως είναι γνωστό σε 24ωρη απεργία στη 1 Οκτωβρίου. Από τις συνομοσπονδίες καταγγέλλονται βέβαια το 13ωρο, η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες και νυχτερινά, που θα επιδράσει στις συνταξιοδιοτήσεις στο μέλλον, η μείωση της ελάχιστης διάρκειας του μεγάλου τμήματος της κατατεμνόμενης άδειας από 10 σε 5 ημέρες. Σχετικά με τον χαρακτηρισμό ως τυχόν μείωσης αποδοχών μετά τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, χαρακτηρισμό ο οποίος λειτουργεί ως βλαπτική μεταβολή, ζητείται ρητή συμπερίληψη για την πρόβλεψη της μείωσης ωραρίου, της μετατόπισης βάρδιας ή έδρας εργασίας, όταν δεν υπάρχει συναίνεση ή συλλογική σύμβαση εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση περί ενίσχυσης του θεσμικού ρόλου και της επιχειρησιακής ικανότητας της Επιθεώρησης Εργασίας υποστηρίζεται ότι χρήζει αναθεώρησης ώστε να συμμορφώνεται με θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, τις εγγυήσεις ισότητας, δικαστικής προστασίας και την αναλογικότητα των μέτρων, που προβλέπονται για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για τα εργατικά δυστυχήματα: Χορτάσαμε ανασφάλεια και φτώχεια

Τα εργατικά δυστυχήματα έχουν φουντώσει τις αντιδράσεις των των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες επανέφεραν τις καταγγελίες τους για εντατικοποίηση της δουλειάς, εξαντλητικά ωράρια, ελάχιστο χρόνο ανάπαυσης και διαρκή παραβίαση των όρων υγιεινής και ασφάλειας και άλλων εργασιακών δικαιωμάτων. Οργισμένη ανακοίνωση για το δυστύχημα της Αταλάντης εξέδωσε το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Νομού Φθιώτιδας, σημειώνοντας:

«Για το Δυστύχημα που κόστισε την ζωή στον συνάδελφο μας Αργύρη: Την Παρασκευή 26/9/2025 οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Τσακίρη στην Αταλάντη του ομίλου 3Ε Coca cola, με το Συνδικάτο μας, την Ομοσπονδία Τροφίμων και Ποτών και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, Απεργούμε, στέλνουμε εκπροσώπους μας σε συνάντηση με την εταιρεία και διεκδικούμε:

Πλήρη έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για την διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος.

Με ευθύνη της 3Ε Coca cola άμεση και πλήρη αποζημίωση της οικογένειας του συναδέλφου.

Άμεσα σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τον σχετικό νόμο που προβλέπει την συμμετοχή του Σωματείου των εργαζομένων.

Εφόσον συσταθεί να καταγράφουν το σύνολο των προβλημάτων υγιεινής και ασφάλειας και σύμφωνα με την αμεσότητα των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την διασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων, με σχετικό χρονοδιάγραμμα, ευθύνη της εταιρείας και έλεγχο από την Επιτροπή να υλοποιούνται οι εργασίες.

Κατάργηση του απαράδεκτου σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών που ακμάζει μέσα στην 3Ε.

Όλοι οι εργαζόμενοι στις εργολαβίες στο εργοστάσιο Τσακίρης της 3Ε στην Αταλάντη να απορροφηθούν απευθείας από την εταιρεία με σύμβαση αορίστου χρόνου, πλήρη ωράριο, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Αναγνώριση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παραχώρηση χώρου από την εταιρεία για την λειτουργία του Σωματείου, διευκόλυνση των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Νομού και του Κλάδου για προγραμματισμένες ενημερώσεις και συζητήσεις μέσα στο χώρο διαλύματος.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, εκφράζουμε την θλίψη και οργή για το δυστύχημα που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο Τσακίρης του Ομίλου 3ε και το οποίο κόστισε τη ζωή του συναδέλφου μας Αργύρη 53 ετών κάτοικο Αταλάντης.

Προφανώς και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να διερευνηθούν και να διαλευκανθούν πλήρως οι αιτίες που κόστισαν την ζωή του συναδέλφου. Προφανώς και θα σταθούμε όλοι δίπλα στην οικογένεια απαιτώντας ως ελάχιστο την αλήθεια και την στήριξη.

Το κύριο όμως είναι να μην υπάρξει άλλος συνάδελφος που δεν θα γυρίσει από την δουλειά στο σπίτι. Και για αυτό απαιτείται να σηκώσουμε το ανάστημα τώρα, να μετατρέψουμε την οργή και την θλίψη σε αγώνα.

Δεν πάει άλλο.

Όλοι μαζί "χορτάσαμε" ανασφάλεια και φτώχεια. Η κοινωνική μας ζωή διαλύεται. Άγχος, τρεχάλα, μέσα στα νεύρα και τον κίνδυνο. Κάθε μέρα νεκροί εργάτες στους χώρους δουλειάς. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Διαλύονται οι οικογένειες μας. Τα παιδιά τρέχουν μαζί μας και παράλληλα μας αναζητούν. Τρελοκομείο, κούραση και τελικά όταν βάζουμε το χέρι στην τσέπη δεν φτάνουν ούτε για τα αυτονόητα αγαθά, όπως την διατροφή, την στέγη, το νερό, το ρεύμα, την μόρφωση και την υγεία.

Για αυτό τον λόγο, για την ζωή μας, για την ζωή που θυσιάστηκε:

Νέα ΑΠΕΡΓΙΑ

1η Οκτώβρη 2025 και απεργιακή συγκέντρωση στην

Κεντρική πλατεία Αταλάντης στις 11.00 π.μ. .

Μαζί με όλη την Λοκρίδα, μαζί με όλη την Εργατική τάξη της χώρας μας, φωνάζουμε:

Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.

Δεν θα μείνουμε θεατές απέναντι σε αυτούς που μας λένε ότι «είναι διασφαλισμένο το δικαίωμα στην 11ωρη ανάπαυση, είναι αίτημα μας να εργαζόμαστε πολλές ώρες κτλπ». Αποδεικνύεται με το πιο τραγικό τρόπο ότι το μόνο που είναι διασφαλισμένο με αυτές τις συνθήκες είναι η διέλευση μας από την Οδό Αναπαύσεως έχοντας τα κορμιά μας σε οριζόντια θέση.

Για αυτό συσπείρωση στο Συνδικάτο μας και

Όλοι Μαζί Διεκδικούμε:

Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό τερατούργημα. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων των Κυβερνήσεων που ξηλώνουν το 8ωρο, επιβάλλουν την ευελιξία και τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, οι ζωές μας δεν είναι κόστος.

Λεφτά για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό.

Η κλιμάκωση του αγώνα για την διεκδίκηση της επίλυσης των συνολικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε είναι μπροστά μας και με Πανελλαδικό συντονισμό και με οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς. Και όλοι μαζί και ανά κλάδο και κατηγορία.

Άλλος δρόμος για να ζήσουμε σαν άνθρωποι και να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας σε ένα ασφαλές πανανθρώπινο μέλλον, δεν υπάρχει.

Όλοι και όλες στον αγώνα.

Καλή αντάμωση».

Μιλώντας για όλα τα δυστυχήματα, η Ομοσπονδία Τεχνικών ΟΣΕΤΕΕ ανέφερε: «Δε χωράει ανθρώπινος νους την ανθρωποθυσία στους χώρους εργασίας στη χώρα μας που έχει λάβει χαρακτηριστικά μεγάλης ανθρωπιστικής κρίσης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το Υπουργείο Εργασίας είναι να αποσύρει το νομοσχέδιο της 13ωρης ημερήσιας εργασίας που θα καταστήσει ακόμα πιο επικίνδυνη και ανθυγιεινή την εργασία στη χώρα μας.

Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή της τραγωδίας να ακούμε επίσημα, θεσμικά, όπως έγινε προχθές Τετάρτη στο Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την ηγεσία του Υπουργείου να επιχειρηματολογεί ότι "οι εργαζόμενοι ζήτησαν το 13ωρο την ημέρα ".

Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στη χώρα μας σκοτώνονται ήδη στη δουλειά στην κυριολεξία και μεταφορικά.

Το αργότερο σήμερα, απαιτούνται δραστικές πρωτοβουλίες για πολιτική προτεραιοποίηση του ζητήματος ΥΑΕ στο υψηλότερο επίπεδο, συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς παράγοντες και επανεκκίνηση της λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας με την επιστροφή και αναβάθμισή της στο Υπουργείο Εργασίας. Επιστροφή στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Τι άλλο να περιμένουμε να γίνει.

Παρακάτω αναφέρονται τα εργατικά δυστυχήματα:

1. 24/09/2025 Τραγωδία στη Χάλκη Λάρισας - 50χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν έπεσε πάνω του αλυσοπρίονο.

2. 24/09/2025 Πειραιάς Αττικής: Νεκρός 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Εγκλωβίστηκε σε πόρτα του γκαράζ.

3. 24/09/2025 Λάρισα: Νεκρός 70χρονος εργαζόμενος σε φωτοβολταϊκό πάρκο - έπεσε από σκάλα.

4. 25/09/2025 Αταλάντη Φθιώτιδας: 53χρονος βρέθηκε νεκρός σε εργοστάσιο στην Αταλάντη. Ο 53χρονος εργαζόταν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο τα τελευταία τρία χρόνια με την ειδικότητα του χειριστή κλαρκ».