Δημόσια κατακραυγή για την εκδικητική απόλυση του Πάρη Ρούπου

Η προσβολή «των ιερών και των όσιων» ήταν η απαράδεκτη αφορμή για την αυθαίρετη λύση της πενταετούς συνεργασίας της Pizza Fan με τον stand up κωμικό Πάρι Ρούπο, που χθες ήρθε να προστεθεί στα λογοκριτικά περιστατικά για τα μάτια εθνικιστών και πατριδοκάπηλων. Η μισαλλόδοξη απόφαση όμως ήταν η αποκάλυψη της καινοφανούς χρήσης προηγούμενων «προοδευτικών» εμπορικών πρακτικών και κυρίως της επιδεικτικής αδιαφορίας για την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της τέχνης.

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η εταιρεία παραβίασε θεμελιώδη δικαιώματα και προέβη σε εκδικητικές απολύσεις, αλλά είναι η πρώτη φορά που παρέβλεψε την ηθική και οικονομική ζημιά μόνο και μόνο για να χαϊδέψει τα αυτιά των ακροδεξιών τρολ προκαλώντας δημόσια κατακραυγή.

«Δεν φοβόμαστε. Προχωράμε όπως πάντα», απάντησε ο καλλιτέχνης, που θα κινηθεί νομικά «προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητά μου, την καλλιτεχνική μου υπόσταση και την επαγγελματική μου ακεραιότητα». Γιατί; Γιατί κατά τη διάρκεια παράστασής του στον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη» τόλμησε να αστειευτεί και να αναφερθεί στην ελληνική σημαία, στη σφαγή του Μελιγαλά, στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και στους ναζί.

«Εν έτει 2025, γινόμαστε ακόμα μάρτυρες εργοδοτικών εκδιώξεων για πολιτικά φρονήματα με εργαζόμενους να γίνονται έρμαια του νεοφασιστικού οχετού. Στο ίντερνετ μπορεί να βρίσκουν εύκολο έδαφος οι σύγχρονοι δωσίλογοι και φασίστες. Ο φασισμός όμως νικιέται στους δρόμους, στις γειτονιές και καθημερινά μέσα μας» τόνισε σε χθεσινή του ανακοίνωση ο Ρούπος, αφού κατήγγειλε τη «μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με emails, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube».

Πέτρα του σκανδάλου ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος κάλεσε προχθές σε μποϊκοτάζ της Pizza Fan διαστρεβλώνοντας βάναυσα τα σχόλια του κωμικού μαζί με την έννοια της δημοκρατίας, αποδεικνύοντας τη γύμνια των όπλων του στον «ιδεολογικό πόλεμο» τον οποίο εκείνος ξεκίνησε. «Μα όλα θα τα γκρεμίσουμε πλέον σε αυτή τη χώρα;», διερωτήθηκε, ποιος άλλος, ο Αδωνις Γεωργιάδης.

Να μην περάσει

Η συκοφάντηση, οι ύβρεις και οι απειλές εναντίον του κωμικού σε διαδικτυακά κανάλια και λογαριασμούς ξεσήκωσαν κύμα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από συναδέλφους του και άλλους καλλιτέχνες.

Τη στοχοποίηση του 39χρονου κατήγγειλε και η εργατική ομάδα stand up κωμικών και improv ηθοποιών: «Αυτή η απόλυση δεν πρέπει να περάσει, κι όχι επειδή θα χαρούν οι ψηφοφόροι των ακροδεξιών κομμάτων, ούτε επειδή προφανώς δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Δεν πρέπει να περάσει γιατί θέτει ένα νέο προηγούμενο: ότι είναι νορμάλ τα αφεντικά μας να ελέγχουν τις ζωές μας και εκτός του χώρου δουλειάς. Το ζήτημα δεν είναι το "cancel" στο διαδίκτυο, όπου καθένα λέει ό,τι θέλει έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα δεν είναι απλώς η ελευθερία του λόγου ενάντια στο κράτος. Είναι ότι δεν γίνεται τα αφεντικά μας να καθοδηγούν το πώς θα κάνουμε τέχνη εκτός δουλειάς, τι αστεία θα λέμε στα προφίλ μας, με τι θα γελάμε και πώς θα αισθανόμαστε».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και η Νέα Αριστερά κατήγγειλαν την στοχοποίηση του 39χρονου. Η Κουμουνδούρου υπογράμμισε πως η συντονισμένη επίθεση συνιστά οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά. Η Pizza Fan διαφημίζει ότι «μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι» - προφανώς αρκεί να αφήσεις την ελευθερία του λόγου έξω από την πόρτα σχολίασε η Νέα Αριστερά.

Απαντήσεις για γέλια

Επειτα από χιλιάδες σχόλια και οκτώ ώρες μετά την πρώτη, άκρως προβληματική ανακοίνωση της διοίκησης της εταιρείας, που θεώρησε ότι εκτέθηκε αναίτια και εξέλαβε ως «μεγάλη απρέπεια» τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και γεγονότων, νέα τοποθέτησή της προκάλεσε. «Θα θέλαμε για άλλη μια φορά να επικοινωνήσουμε σε όλους ότι είμαστε μια εταιρεία που αγκαλιάζει τους πάντες χωρίς διακρίσεις και αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη μας για την καλή πίτσα», ανέφερε υποτιμώντας την κοινή λογική.

Στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ, όπου η νομοθεσία επιτρέπει στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα να προσλαμβάνουν ή να απολύουν εργαζόμενους βάσει των πολιτικών τους απόψεων και η λογοκρισία του Αμερικανού προέδρου στα ΜΜΕ έχει αλλάξει επίπεδο, η απόλυση του δημοφιλούς παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, ο οποίος επίσης σχολίασε τον φόνο του Κερκ, ανακλήθηκε. Υποψιαζόμαστε ότι εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην περίπτωση του Ρούπου, μάλλον ο ίδιος δεν θα επέστρεφε στις... αγκάλες της Pizza Fan.