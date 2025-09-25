Κινείται νομικά κατά της Pizza Fan o Πάρις Ρούπος

Ο γνωστός κωμικός κάνει λόγο για κάλεσμα δωσιλογικού και στοχοποιητικού χαρακτήρα εναντίον του • Καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κάθε άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό σε στήριξη.

Στην αντεπίθεση βγαίνει ο κωμικός Πάρις Ρούπος, ο οποίος απολύθηκε καταχρηστικά από την αλυσίδα Pizza Fan, μετά από πιέσεις που ασκήσαν ακροδεξιά ανώνυμα και μη τρόλ του διαδικτύου στη γνωστή αλυσίδα delivery pizza να τον απολύσουν για σατιρικά του σχόλια κατά τη διάρκεια παράστασης, που δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την εταιρεία που συνεργαζόταν μέχρι πρότινος.

Ο κωμικός στην ανακοίνωση καταγγέλλει «μεθοδευμένη ιντερνετική επίθεση με email, μηνύματα, σχόλια και τηλεφωνήματα στα social media και στο τμήμα επικοινωνίας της εταιρείας, μετά από ξεκάθαρη προτροπή δύο ακροδεξιών youtubers καθώς και γνωστού δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή, στις εκπομπές τους στο YouTube».

Περιγράφοντας το περιστατικό ο γνωστός κωμικός ανέφερε: «Στις εκπομπές αυτές προβλήθηκε και σχολιάστηκε καταλλήλως απόσπασμα από την stand-up comedy εμφάνισή μου στο πλαίσιο του “Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη 2025” στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, όπου είπα κάποια αστεία με αντιφασιστικό περιεχόμενο. Η φύση των αστείων, όπως συνηθίζεται, διαστρεβλώθηκε και ερμηνεύτηκε με τον τρόπο που εκείνοι ήθελαν, ώστε να εξυπηρετήσουν τα συντηρητικά alt-right αφηγήματά τους. Το βίντεο αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις και τη συσπείρωση των κλασικών εθνικιστικών και ακροδεξιών κύκλων του ίντερνετ και διοχετεύθηκε στις εν λόγω εκπομπές, από όπου έγινε κάλεσμα δωσιλογικού και στοχοποιητικού χαρακτήρα από τους παρουσιαστές, για “ενοχλητικό σπαμ” παντός είδους προς την εταιρεία και μποϊκοτάζ, με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση μου από αυτή, και με σαφείς αναφορές, όπως “να μου κόψουν το ψωμί”, “να πεινάσει” κλπ. Ταυτόχρονα φυσικά με την παραδοσιακή πλέον τακτική επίθεσης με σχόλια και προσωπικά μηνύματα με απειλητικό/υβριστικό χαρακτήρα και με υποκίνηση βίας, σε όλα μου το σόσιαλ. Η κίνηση αυτή έγινε από ανθρώπους που διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους με κάθε ευκαιρία για την “ελευθερία του λόγου”, αρκεί ο λόγος αυτός να είναι αποκλειστικά ο βαθιά μισαλλόδοξος δικός τους».

Στη συνέχεια, σχετικά με την απόφαση της Pizza Fan σημειώνει: «Η εταιρεία δυστυχώς ενέδωσε σε αυτές τις πιέσεις, αφήνοντας έτσι περιθώριο για αντίστοιχες εκδικητικές πρακτικές από τα ίδια στοιχεία στο μέλλον για την ίδια αλλά και για όποια άλλη εργοδοσία επιθυμήσουν, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και κανονικοποίηση αυτών. Με μία ανακοίνωση αρκετά προβληματική που στο περιεχόμενο της αναίρει την ίδια της την απόφαση, συντάσσεται με τα ακροδεξιά τρολλ και δεν προφυλάσσει τον εργαζόμενο».

Επιπλέον, ενημερώνει ότι «έχω ήδη κινήσει νομικές διαδικασίες προς τους υπευθύνους της υποκίνησης αυτού το κύματος μίσους προς το πρόσωπό μου, το οποίο θίγει την προσωπικότητα μου, την καλλιτεχνική μου υπόστασή και την επαγγελματική μου ακεραιότητα».

Τέλος, είπε «ευχαριστώ τους/ις συναδέλφους (από τη σκηνή του stand-up comedy και μη) για τα γρήγορα αντανακλαστικά τους και τη στήριξη, τα media που δημοσιοποίησαν το ζήτημα και πήρανε θέση, καθώς και όλους/ες που βρίσκεστε αλληλέγγυοι/ες σε αυτό» τονίζοντας ότι «Καλώ όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και κάθε άνθρωπο με ανοιχτό μυαλό σε στήριξη. Είναι κάτι που αφορά εμένα σήμερα. Αλλά εσένα αύριο. Δε φοβόμαστε. Προχωράμε όπως πάντα, και καλή μας τύχη».

Κύμα συμπαράστασης

Μετά την γνωστοποίηση της απόφασης της εταιρείας, ο Πάρις Ρούπος έχει δεχτεί ένα τέραστιο κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης, τόσο από τον καλλιτεχνικό κόσμο, όσο και από τους απλούς πολίτες με εκατοντάδες μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επεισόδιο έλαβε και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά εξέδωσαν ανακοινώσεις, καταγγέλοντας την πρακτική της αλυσίδας και εκφράζοντας την στήριξή τους στον καλλιτέχνη.

Ανακοίνωση Εργατικής Ομάδας Σταντ – απ Κωμικών & Improv Ηθοποιών Στις 25/9/2025 η εταιρία Pizza Fan απέλυσε εργαζόμενό της στο κομμάτι της προώθησης των προϊόντων της, λόγω αστείων που έκανε σε σταντ-απ παράσταση, στην οποία η εταιρία δεν είχε κανένα σημείο επαφής με την παραγωγή ή την διοργάνωση. Λίγες μέρες πριν, ο Πάρις Ρούπος είχε παίξει στο φεστιβάλ μνήμης για τον Παύλο Φύσσα, στα Λιπάσματα Δραπετσωνας και ανέβασε ένα μικρό απόσπασμα στο λογαριασμό του. Τα αστεία του σχετίζονταν τους Ναζί, τους ταγματασφαλίτες, τον Τσάρλι Κερκ και την αγανάκτηση του πολίτη απέναντι στο ίδιο του το κράτος. Αυτά εξόργισαν τους εγχώριους ακροδεξιούς του ίντερνετ, που όλη μέρα ψάχνουν το επόμενο χάσταγκ που θα ασχοληθούν και το επόμενο άτομο που θα «ακυρώσουν». Οι ινφλουένσερ της εξωκοινοβουλευτικής δεξιάς επιστράτευσαν τους ακολούθους τους στα σόσιαλ μίντια για να μποϊκοτάρουν την Pizza Fan, με στόχο η εταιρεία να απολύσει τον Πάρι Ρούπο. Η εταιρία αρχικά απάντησε πως δεν φέρει ευθύνη για την ζωή των εργαζομένων της έξω από την δουλειά τους. Όμως ο αγώνας των ακροδεξιών στελεχών δεν σταμάτησε εκεί και επιστράτευσαν περισσότερο κόσμο μέσω βίντεο, χασταγκ, και τηλέφωνα στην Pizza Fan. Αποτέλεσμα η εργοδοσία να απολύσει τον Πάρι Ρούπο σε λίγες ώρες και να βγάλει μια προβληματική και εν νέου στοχοποιητική ανακοίνωση, η οποία αναιρεί πλήρως όσα δήλωσαν πριν. Η επιχείρηση παραδέχεται δημόσια ότι δεν είναι θέμα αποδοτικότητας ή συνέπειας, αλλά ξεκάθαρα ότι υπέκυψε στην εκστρατεία παραπόνων των ακροδεξιών. Η εκστρατεία μηνυμάτων και τηλεφώνων είναι καθοδηγούμενη από λογαριασμούς που έχουν άμεση σχέση με Κασιδιάρη, Λατινοπούλου, και Μπογδάνο, παρ’ όλο που για άλλη μια φορά παρουσιάζονται σαν “αυθόρμητο κίνημα” που ξεπηδάει από το ίντερνετ – μια πάγια τακτική της ακροδεξιάς την τελευταία δεκαετία παγκοσμίως. Η Pizza Fan, ενδίδοντας στις πιέσεις κάποιων παραγκωνισμένων πολιτικάντηδων στο διαδίκτυο, δίνει θάρρος στους φασίστες του πληκτρολογίου να εντείνουν την αστυνόμευση ψάχνοντας την επόμενη απόλυση που τους παίρνει να ξεκινήσουν. Οι τακτικές αυτές θυμίζουν τα εργασιακά του 1920, με την εργοδοσία να απαιτεί από τους/τις υπαλλήλους να είναι «φρόνιμα» και «καλά» παιδιά εκτός δουλειάς.

Αυτή η απόλυση δεν πρέπει να περάσει, κι όχι επειδή θα χαρούν οι ψηφοφόροι των ακροδεξιών κομμάτων, ούτε επειδή προφανώς δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα. Δεν πρέπει να περάσει γιατί θέτει ένα νέο προηγούμενο: ότι είναι νορμάλ τα αφεντικά μας να ελέγχουν τις ζωές μας και εκτός του χώρου δουλειάς. Το ζήτημα δεν είναι το «cancel» στο διαδίκτυο, όπου καθένα λέει ό,τι θέλει έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα δεν είναι απλώς η ελευθερία του λόγου ενάντια στο κράτος. Είναι ότι δεν γίνεται τα αφεντικά μας να καθοδηγούν το πώς θα κάνουμε τέχνη εκτός δουλειάς, τι αστεία θα λέμε στα προφίλ μας, με τι θα γελάμε, και πώς θα αισθανόμαστε. Η μόνη απάντηση είναι μηδενική ανοχή στον τραμπουκισμό εργοδοτών, ακροδεξιών πολιτικών, και αδιαφορία για τα ιντερνετικά τρολλ. Ασχέτως πολιτικών πεποιθήσεων και αισθητικών διαφορών στο χιούμορ, απευθυνόμαστε σε κάθε εργαζόμενο άτομο που δεν γουστάρει να ορίζουν τα αφεντικά μας πώς θα ζήσουμε και εκτός του εργασιακού μας χώρου. Αυτές οι 8-10 ώρες που μας έχουν αφήσει ελεύθερες μέσα στη μέρα, ας τις ζούμε με τους δικούς μας όρους. ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΙ ΡΟΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Η απόλυση του Πάρι Ρούπου, γνωστού stand up κωμικού, από την εταιρεία Pizza Fan, ήρθε μετά από συντονισμένη επίθεση «δολοφονίας χαρακτήρα» από ακροδεξιούς κύκλους, μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, και τη βοήθεια ορισμένων ΜΜΕ που τροφοδοτούν τον δημόσιο διάλογο με ρατσιστικό μίσος. Η απόφαση της εταιρείας συνιστά οπισθοχώρηση απέναντι στην ακροδεξιά. Άραγε, θα μας άρεσε ένας κόσμος όπου οι καλλιτέχνες αυτολογοκρίνονται για να μη χάσουν τη δουλειά τους; Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δηλώνει την αμέριστη στήριξή του στον Πάρι Ρούπο και σε κάθε καλλιτέχνη που δέχεται πιέσεις να μην εκφράζεται ελεύθερα. Η ελευθερία της έκφρασης είναι συστατικό της Δημοκρατίας και η υπεράσπισή της καθήκον κάθε προοδευτικού ανθρώπου. Η εταιρεία έχει ευθύνη να ανακαλέσει την απόλυση και να αποκαταστήσει τον Πάρι Ρούπο. Το καταναλωτικό κίνημα σε κάθε περίπτωση οφείλει να πάρει θέση.