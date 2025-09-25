Δύο εργατικά δυστυχήματα σε Αταλάντη και Λάρισα

Ένας 53χρονος βρέθηκε νεκρός στην Αταλάντη την ώρα που μετέφερε υλικά ως χειριστής κλαρκ • 70χρονος πέθανε σε νοσοκομείο στη Λάρισα μετά από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια εργασιών σε πάρκο φωτοβολταϊκών

Θρήνο και οργή προκαλούν δύο ακόμη εργατικά δυστυχήματα εντός της ημέρας σε Αταλάντη και Λάρισα. Ειδικότερα, στην Αταλάντη Φθιώτιδας 53χρονος εργάτης βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι της Πέμπτης σε εργοστάσιο όπου δούλευε ως χειριστής κλαρκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, οι συνάδελφοί του αναζήτησαν για ώρες τον 53χρονο γνωρίζοντας ότι από το πρωί μετέφερε με το μηχάνημά του δεξαμενές για τον βιολογικό καθαρισμό. Τελικά εντοπίστηκε χτυπημένος κι ενώ το κλαρκ βρισκόταν πλησίον. Όλοι οι συνάδελφοι του, έσπευσαν να βοηθήσουν, αλλά δυστυχώς ήταν αργά.

Στο σημείο βρέθηκαν και αστυνομικοί του ΑΤ Λοκρών που ανέλαβαν την προανάκριση για το συμβάν, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας έβγαλε ανακοίνωση με την οποία εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια του συναδέλφου, υπενθυμίζοντας τους 120 νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα το 2025, αλλά και την υποστελέχωση του ΣΕΠΕ μαζί με την ανυπαρξία ελέγχων και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας εκφράζει την θλίψη του για τον χαμό ενός ακόμη συναδέλφου στον εργασιακό χώρο βιομηχανικής μονάδας στην Αταλάντη. Ο πενηντατριάχρονος συνάδελφός μας, εργαζόταν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο τα τελευταία τρία χρόνια με την ειδικότητα του χειριστή κλαρκ. Είναι αδιανόητο εν έτει 2025 να μετράμε ήδη στο πρώτο εξάμηνο 120 νεκρούς! Είναι τραγικό εργαζόμενοι να χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας, γεγονός που αποδεικνύει δυστυχώς ότι βρισκόμαστε και παραμένουμε πολύ μακριά από την εφαρμογή και την τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Π.Ε. Φθιώτιδας επανειλημμένα τονίζει την υποστελέχωση του Σ.ΕΠ.Ε., την ανυπαρξία προληπτικών ελέγχων, την ανυπαρξία εκπαίδευσης του προσωπικού και την έλλειψη διαβούλευσης των επιχειρήσεων με το προσωπικό για θέματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Δυστυχώς ο φόρος αίματος που πληρώνει η εργατική τάξη είναι βαρύς. Έχουμε χρέος όλοι μαζί, κυβέρνηση-εργοδότες-εργαζόμενοι να προχωρήσουμε άμεσα σε ουσιαστική συνεργασία ώστε να βάλουμε ένα τέλος στα εργατικά ατυχήματα στη χώρα μας. Ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς, και από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα να εξετάσουν άμεσα τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδοθούν εδώ και τώρα ευθύνες όπου και σε όποιους αναλογούν. Απαιτούνται άμεσα κατάλληλες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να γίνουν αυστηρότεροι οι έλεγχοι και οι ποινές για την τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας από όλους, ώστε να κλείσει επιτέλους η μαύρη λίστα με τα εργατικά δυστυχήματα. Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του συναδέλφου μας.

Νεκρός ένας 70χρονος οικοδόμος στη Λάρισα

Την ίδια ώρα, στη Λάρισα 70χρονος οικοδόμος άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή μετά από ανακοπή καρδιάς και πτώση από σκάλα. Σύμφωνα με το imerodromos.gr, o 70χρονος που μάζευε τα τελευταία του ένσημα για να συνταξιοδοτηθεί, δούλευε σε πάρκο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις Νέες Καρυές Λάρισας.

«Έτσι κτίζονται τα “Ελ Ντοράντο” της πράσινης ανάπτυξης και ενέργειας! Αυτή είναι η “διευκόλυνση” που προτείνει το νέο αντεργατικό τερατούργημα, που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στο θάνατο. Αυτό το άθλιο μέλλον θέλουν να μας ετοιμάσουν, να δουλεύουμε μέχρι θανάτου για να κερδίζουν τα αφεντικά [...] κανένας εργαζόμενος δεν δουλεύει από χόμπι, μας αναγκάζουν να δουλεύουμε παραπάνω ώρες, να κάνουμε δυο δουλείες, για να καλύψουμε τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί οι μισθοί και τα μεροκάματα και οι συντάξεις πείνας δεν φτάνουν», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Συνδικάτου Οικοδόμων Λάρισας.