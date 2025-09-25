Στο πλευρό των καθαριστριών του νοσοκομείου Λάρισας

Καμία Απόλυση – Μόνιμη και Σταθερή Δουλειά για τους Συμβασιούχους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

Το Σωματείο Καθαριστών – Καθαριστριών Νομού Λάρισας καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση που οδηγεί σε απολύσεις συμβασιούχων εργαζομένων, οι οποίοι εδώ και έξι χρόνια σηκώνουν καθημερινά το βάρος της καθαριότητας και της υγιεινής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Οι συμβασιούχοι συνάδελφοι στάθηκαν στην πρώτη γραμμή ακόμη και στην πιο δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Με προσωπικές θυσίες, με αυταπάρνηση και με τεράστια ψυχική και σωματική καταπόνηση, κράτησαν όρθιο το νοσοκομείο, διασφαλίζοντας ότι ασθενείς και εργαζόμενοι θα έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Και τώρα, η ανταμοιβή τους είναι η απειλή της ανεργίας!

Η πολιτική όλων των κυβερνήσεων( ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ-ΝΔ) και των διοικήσεων με την επιβολή ελαστικών μορφών εργασίας(ΣΟΧ, εργολαβικοί, προγράμματα ΔΥΠΑ κ.λ.π.) έχει επικεφαλίδα: την εμπορευματοποίηση – ιδιωτικοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας, την υποβάθμιση υπηρεσιών, την ανάθεση κρίσιμων λειτουργιών σε εργολάβους και την καταδίκη χιλιάδων εργαζομένων σε καθεστώς μόνιμης ομηρίας. Η μη ανανέωση των συμβάσεων ΣΟΧ δεν είναι «τεχνική λεπτομέρεια». Οι εργαζόμενοι δεν είμαστε αριθμοί· είναι ένα πλήγμα που βάζει σε κίνδυνο την υγεία του λαού και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων.

Δίπλα στους γιατρούς και στους νοσηλευτές, που ήδη καταγγέλλουν πως η έλλειψη καθαριστριών θα επιβαρύνει τη λειτουργία του νοσοκομείου και την εργασία του εναπομείναντος προσωπικού, το Σωματείο μας δηλώνει ξεκάθαρα:

Καμία απόλυση - Ανανέωση ΤΩΡΑ των συμβάσεων.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων – Κάλυψη όλων των αναγκών με μόνιμο προσωπικό.

Στηρίζουμε την κινητοποίηση την Παρασκευή 26/9/2025 10.15π.μ. στο Π.Γ.Ν.Λ. και καλούμε όλους τους συναδέλφους του κλάδου να σταθούμε ενωμένοι και δίπλα στους συναδέλφους του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Καμία αναμονή, καμία αυταπάτη. Μόνο ο συλλογικός μας αγώνας μπορεί να δώσει απάντηση.

Δεν θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με τη ζωή μας και το ψωμί των οικογενειών μας.

Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας.

Δ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ