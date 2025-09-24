Απεργία σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας προκήρυξαν για αύριο ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ

Φουντώνουν οι αντιδράσεις των ναυτεργατικών σωματείων για το τραγικό εργατικό δυστύχημα που συνέβη το πρωί της Πέμπτης στο επιβατηγό- οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Chios» και ενώ αυτό εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος-Πειραιάς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 20χρονος ναυτικός, ειδικότητας, καθαριστής μηχανής.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη όταν ο εργαζόμενος εγκλωβίστηκε σε συρόμενη υδατοστεγή πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου. Όπως αναφέρει η πλοιοκτήτρια εταιρεία Blue Star Ferries σε ανακοίνωσή της, o ναυτικός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις 8 το πρωί. Το πλήρωμα του πλοίου προχώρησε άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (μηχανικοί) και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ (κατώτερα πληρώματα μηχανής) προκήρυξαν 24ωρη σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, για την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου από τις 00:01’ έως 24:00, καλώντας την ΠΝΟ και τα υπόλοιπα ναυτεργατικά σωματεία, να συμμετάσχουν στην απεργία.

Νωρίτερα είχαν προκηρύξει 24ωρη απεργία, από σήμερα 24-09-2025, 11 π.μ. έως αύριο 25-09-2025, 11 π.μ., στο πλοίο, Blue Star Chios δηλώνοντας ότι, έως την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος το πλοίο δεν θα φύγει από το λιμάνι του Πειραιά.

Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι «τα συνεχή θανατηφόρα περιστατικά με θύματα τους ναυτεργάτες, σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες καταγγελίες των σωματείων μας για τις συνθήκες γαλέρας που διαμορφώνονται στα πλοία, με τους εφοπλιστές και τις κυβερνήσεις τους να μην διστάζουν να υπονομεύουν διαρκώς ακόμα και την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου». Επίσης αναφέρουν ότι έχουν καταγγείλει επανειλημμένα πως η εντατικοποίηση της δουλειάς, με τα εξαντλητικά ωράρια, ο ελάχιστος χρόνος ανάπαυσης, η ελλιπής εκπαίδευση και εξοικείωση και συνολικά οι συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών στα πλοία της ακτοπλοΐας, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή τους.

Ζητούν από τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Ναυτιλίας, τον ενδελεχή έλεγχο των μέτρων ασφαλείας του πλοίου, τις συνθήκες εργασίας των μελών του πληρώματος, την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την

έγγραφη ενημέρωσή τους.

Διεκδικούν:

Τήρηση των μέτρων ασφαλείας,

πρόβλεψη για επαρκή χρόνο σε εξειδικευμένη εκπαίδευση και

ουσιαστική εξοικείωση των ναυτεργατών στη λειτουργία των πλοίων.

Επίσης το ναυτεργατικό σωματείο ΠΕΝΕΝ (ναύτες) έχει προκηρύξει για τα μέλη του 24ωρη απεργία για σήμερα στο πλοίο, απαιτώντας να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων. Επίσης τονίζει ότι το σημερινό δυστύχημα, είναι συνέχεια του αντίστοιχου δυστυχήματος που συνέβη στην Πάτρα στο καταπέλτη του πλοίου «CLAUDIA» της ίδιας εταιρίας που έχασε την ζωή της 47χρονη ναυτεργάτρια γιατί δεν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας στην εκφόρτωση των οχημάτων στο γκαράζ του πλοίου.

Η ΠΝΟ από την πλευρά της, με ανακοίνωσή της απευθύνει συλλυπητήρια στους οικείους του 20χρονου και ταυτόχρονα απαιτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα ο θανάσιμος τραυματισμός του συναδέλφου τους. Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης πάντως, δεν είχε πάρει θέση για τις κινητοποιήσεις που προκήρυξαν τα ναυτεργατικά σωματεία, μέλη της Ομοσπονδίας.

Κοινή ανακοίνωση για το εργατικό δυστύχημα εξέδωσαν ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και το Τμήμα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ. «Το τραγικό δυστύχημα που οδήγησε στο θάνατο του εικοσάχρονου ναυτεργάτη στο πλοίο "Blue Star Chios" συγκλονίζει» σημειώνουν και αναφέρουν ότι «φέρνει στην επιφάνεια, για άλλη μια φορά, την ανάγκη προστασίας της ναυτικής εργασίας, με μέτρα όπως η αντιμετώπιση της καταπόνησης των πληρωμάτων λόγω της παράνομης υπερεργασίας και του σχεδιασμού των δρομολογίων, καθώς και με άλλα μέτρα, που έχουν επισημάνει με ανακοινώσεις τους η ΠΝΟ και τα ναυτεργατικά σωματεία». Τέλος επισημαίνουν ότι «η απαίτηση να προχωρήσουν οι αρμόδιες αρχές στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος είναι αυτονόητη».