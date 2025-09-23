Τα ΜΑΤ εμποδίζουν πορεία ενημέρωσης για το 13ωρο στην Ερμού

Πορεία ενημέρωσης για το αντεργατικό νομοσχέδιο που προβλέπει μεταξύ άλλων την 13ωρη εργασία, πραγματοποιούν το απόγευμα της Τρίτης πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία, στην οδό Ερμού.
Στόχος των συνδικαλιστικών φορέων είναι να ενημερώσουν πολίτες και εργαζόμενους για το νομοσχέδιο που εισάγει προς ψήφιση η κυβέρνηση και για την μεγάλη απεργία της 1ης Οκτωβρίου που στηρίζουν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και πολλά συνδικάτα.
Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στον πεζόδρομο και έχει αποκλειστεί ολόκληρη η Ερμού, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπεται στους συνδικαλιστές να διαδηλώσουν και να μοιράσουν φυλλάδια, αλλά και σε πολίτες και τουρίστες να κάνουν τη βόλτα τους. Ο εμπορικός δρόμος έχει αποκλειστεί από τα ΜΑΤ, μετά από εντολή της ΕΛ.ΑΣ.
Αντιμέτωποι με αυτή την κατάσταση, οι «αποκλεισμένοι» τουρίστες τραβούν βίντεο τις δυνάμεις καταστολής.
