Χειροπέδες στον εργοδότη που ξυλοκόπησε μετανάστη υπάλληλο στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο επιχειρηματίας μετά τον ξυλοδαρμό κάλεσε αγνώστους και τους παρουσίασε στον υπάλληλο ως δήθεν αστυνομικούς • Σκοπός του να τον καταναγκάσει μέσω φόβου να ξαναεργαστεί ξεχνώντας την επίλυση των εργασιακών του διαφορών.• Άλλος υπάλληλος φέρεται να κλείδωσε τον ίδιο τον συνάδελφο του μέσα στο μαγαζί, για να μη μπει κάποιος τρίτος και γίνει αυτόπτης μάρτυρας του ξυλοδαρμού

Συνελήφθη και κρατείται από την ΕΛΑΣ ο 58χρονος Έλληνας εργοδότης - ιδιοκτήτης μπυραρίας στην Καλλιθέα ο οποίος, σύμφωνα με πρόσφατη καταγγελία της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, ξυλοκόπησε 26χρονο εργαζόμενό του μετανάστη, με καταγωγή από το Πακιστάν. Ο άνδρας φέρεται να προχώρησε στις πράξεις του με τη συνδρομή ενός άλλου υπαλλήλου, Έλληνα πολίτη 23 ετών, που συνελήφθη και εκείνος.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, παράνομη κατακράτηση και βία, αδικήματα που τελέστηκαν βάσει ρατσισμού. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο εργοδότης έπιασε από τον λαιμό τον υπάλληλο και του επιτέθηκε με γροθιές στο κεφάλι μετά από διαφωνία στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 58χρονος φέρεται να απηύθυνε υβριστικές εκφράσεις και απειλές εναντίον του με βάση την ιθαγένειά του και ο 23χρονος να κλείδωσε κατ’ εντολή του εργοδότη το κατάστημα προκειμένου να μην γίνει αντιληπτή η επίθεση, και να αφαίρεσε προσωρινά από τον συνάδελφό του, το κινητό του τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, εν συνεχεία ο ιδιοκτήτης της μπυραρίας ανέφερε στο θύμα πως δήθεν καλούσε την αστυνομία και προσποιήθηκε πως μιλούσε με αστυνομικό στο κινητό τηλέφωνό του, αποκαλώντας το θύμα με εκφράσεις που θίγουν την ιθαγένειά του, ενώ μετά από λίγη ώρα μετέβησαν έξω από το κατάστημα δύο άγνωστα άτομα, τα οποία του παρουσίασε ως αστυνομικούς. Ο παθών με τη σειρά του του είπε πως είχε πειστεί και πως αποδέχεται να ξαναπάει στη δουλειά του χωρίς να ικανοποιηθεί το αίτημά του, αποχώρησε και εν συνεχεία ασφαλής, κατήγγειλε το γεγονός στις Αρχές.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.