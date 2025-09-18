Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα

Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Χτυπήθηκε θανάσιμα εργάτης από μηχάνημα παλετοποίησης.

Τη ζωή του εν ώρα εργασίας έχασε, το πρωί, ένας 35χρονος, σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις εργοστασίου στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ περίπου στις 11.30 π.μ..

Εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Παύλου Μελά και διενεργεί προανάκριση.