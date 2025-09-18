Αθήνα, 25°C
Αθήνα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.9° 24.0°
4 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 26.5°
2 BF
26%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
30.0° 26.6°
4 BF
47%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
29°C
28.9° 28.9°
2 BF
21%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
4 BF
29%
Βέροια
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
27%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
16%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
36%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
25.8° 24.4°
5 BF
61%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
26.9° 25.4°
4 BF
38%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
24°C
24.4° 24.4°
5 BF
43%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.7° 22.7°
3 BF
60%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
1 BF
54%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
3 BF
23%
Λαμία
Αίθριος καιρός
27°C
27.3° 25.1°
3 BF
37%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
29.8° 29.3°
5 BF
53%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
25°C
25.0° 24.8°
3 BF
35%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
3 BF
38%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 25.8°
2 BF
30%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
25°C
24.6° 24.6°
1 BF
24%
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Ασθενοφόρο - Αθήνα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Εργατικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: 35χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
efsyn.gr
Τραγωδία το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Χτυπήθηκε θανάσιμα εργάτης από μηχάνημα παλετοποίησης.

Τη ζωή του εν ώρα εργασίας έχασε, το πρωί, ένας 35χρονος, σε εργοστάσιο στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, χτυπήθηκε από μηχάνημα παλετοποίησης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις εργοστασίου στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ περίπου στις 11.30 π.μ..

Εκτός από τους διασώστες στο ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, που δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Παύλου Μελά και διενεργεί προανάκριση.

