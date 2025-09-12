ΠΕΝΕΝ: 24ωρη αποχή εργασιών στο γκαράζ του πλοίου «Λευκά Όρη»

Η ΠΕΝΕΝ εξηγεί ότι η αγωνιστική κινητοποίηση κατέστη αναγκαία, μετά την άρνηση της ναυτιλιακής εταιρείας Attica Group να αποδεχθεί την θέση της σχετικά με τα εξπρές δρομολόγια που έχει εκτελέσει το συγκεκριμένο πλοίο κατά τους μήνες Ιούλη-Αύγουστο έως και σήμερα.

Την προκήρυξη αποχής από όλες τις εργασίες στο γκαράζ του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Λευκά Όρη» για τα μέλη της, αποφάσισε η διοίκηση του ναυτεργατικού σωματείου ΠΕΝΕΝ, με έναρξη την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 3μ.μ

Η ΠΕΝΕΝ εξηγεί ότι η αγωνιστική κινητοποίηση κατέστη αναγκαία, μετά την άρνηση της ναυτιλιακής εταιρείας Attica Group να αποδεχθεί την θέση της σχετικά με τα εξπρές δρομολόγια που έχει εκτελέσει το συγκεκριμένο πλοίο κατά τους μήνες Ιούλη-Αύγουστο έως και σήμερα. Παράλληλα διευκρινίζει ότι η διεκδίκηση της, τόσο σε αυτό, όσο και σε άλλα ακτοπλοϊκά πλοία εστιάζεται στο γεγονός ότι ο υπολογισμός των εξπρές δρομολογίων γίνεται με βάση το χρόνο άφιξης και αναχώρησης των πλοίων και όχι τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης του πληρώματος. Γεγονός, που σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, παράγει ως αποτέλεσμα την φαλκίδευση των δικαιώματα των ναυτεργατών και έτσι δημιουργείται μια άδικη μεταχείριση όλων εκείνων που εργάζονται αδιάκοπα στην εκτέλεση των εξπρές δρομολογίων χωρίς να υπολογίζονται όλες οι ώρες εργασίας τους.

Το σωματείο υποστηρίζει ότι έχει θέσει το σχετικό πρόβλημα στον ΣΕΕΝ (ακτοπλόοι), στις ακτοπλοϊκές εταιρίες, στη ΠΝΟ και επανειλημμένα στην Attica Group, κάνοντας σαφές ότι η διάταξη της ΣΣΕ ακτοπλοΐας δεν γίνεται αποδεκτή από την ΠΕΝΕΝ και τα μέλη της, που κυρίως αυτά είναι που επιφορτίζονται και επιβαρύνονται στην εκτέλεση των εξπρές δρομολογίων χωρίς ο κόπος τους να ανταμείβεται. «Κατά συνέπεια η επαναλαμβανόμενη επίκληση στην ΣΣΕ αφορά εκείνους που την υπέγραψαν και τους άλλους που στην πράξη δεν την αμφισβητούν» τονίζει και δηλώνει ότι «δεν θα περιμένουμε την υπογραφή νέας ΣΣΕ σε 17 μήνες για να αντιμετωπίσουμε μια καταφανή και αποδεδειγμένη αδικία».

Τέλος καλεί την Attica Group να δεχτεί το δίκαιο αίτημα τους, ώστε να αποφευχθεί μια άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία επιβατών, ιδιοκτητών, οδηγών ΙΧ και φορτηγών οχημάτων.