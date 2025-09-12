Αθήνα, 28°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.5° 26.8°
2 BF
64%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.3° 26.4°
2 BF
56%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
2 BF
71%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
23.9° 23.9°
1 BF
53%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.9° 24.9°
0 BF
69%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.5° 26.5°
2 BF
47%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
2 BF
31%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
23.9° 23.9°
2 BF
56%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
25°C
25.5° 24.8°
2 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
42%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
2 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
1 BF
83%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
2 BF
36%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
28°C
28.4° 27.7°
1 BF
53%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
68%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 27.7°
3 BF
44%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
24°C
24.3° 24.3°
0 BF
83%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
28°C
27.5° 27.5°
2 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
0 BF
51%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Εργάτης

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
efsyn.gr
Σοβαρά τραυματίστηκε 49χρονος που έπεσε από ύψος οκτώ μέτρων στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης 49χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψος οκτώ μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι εκτελούσε εργασίες.

Πρόκειται για ένα ακόμη εργατικό που έρχεται να μας υπενθυμίσει με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο τις ελλείψεις της εργασιακής νομοθεσίας, την υποβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας και τις απαράδεκτες συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια εργαζόμενοι στη χώρα. 

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual