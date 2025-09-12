Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε, λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης 49χρονος, ο οποίος έπεσε από ύψος οκτώ μέτρων στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου. Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι εκτελούσε εργασίες.
Πρόκειται για ένα ακόμη εργατικό που έρχεται να μας υπενθυμίσει με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο τις ελλείψεις της εργασιακής νομοθεσίας, την υποβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασίας και τις απαράδεκτες συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια εργαζόμενοι στη χώρα.
