Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι του Πειραιά

Ένας 23χρονος, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος.

Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη χώρα, αυτή τη φορά σε φορτηγό πλοίο, που βρισκόταν στο αγκυροβόλιο του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κερατσινίου για τον τραυματισμό ενός 23χρονου ναυτικού (ειδικότητα ναύτης), μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου, σημαίας Μπαρμπάντος.

Ο νεαρός έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βαφής και καθαρισμού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Τζάνειο» όπου παρέμεινε για νοσηλεία.