Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.3° 29.1°
4 BF
37%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.6° 28.8°
3 BF
42%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 30.0°
3 BF
56%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
35%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
37%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
31°C
31.5° 31.5°
0 BF
41%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
23%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
30°C
30.0° 30.0°
3 BF
33%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.8°
5 BF
50%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 27.7°
4 BF
41%
Ερμούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
5 BF
53%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.7° 26.7°
2 BF
57%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
61%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
1 BF
29%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
30°C
30.6° 30.5°
3 BF
40%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.8° 28.8°
4 BF
61%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.8°
3 BF
28%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
28.3° 27.1°
4 BF
59%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
27.5° 27.5°
3 BF
62%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
28°C
28.0° 28.0°
0 BF
36%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου, 2025
limania
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι του Πειραιά

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
efsyn.gr
Ένας 23χρονος, μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος.

Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στη χώρα, αυτή τη φορά σε φορτηγό πλοίο, που βρισκόταν στο αγκυροβόλιο του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Κερατσινίου για τον τραυματισμό ενός 23χρονου ναυτικού (ειδικότητα ναύτης), μέλος του πληρώματος του φορτηγού πλοίου, σημαίας Μπαρμπάντος.

Ο νεαρός έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών βαφής και καθαρισμού.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί με ασθενοφόρο  του ΕΚΑΒ στο «Τζάνειο» όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Εργατικό ατύχημα στο λιμάνι του Πειραιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual