Απεργούν οι εργάτες γης στο Κτήμα του Πόρτο Καρράς

Οι μετανάστες εργάτες γης που απασχολούνται στο Κτήμα του Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία ξεκίνησαν απεργία λόγω οξυμένων προβλημάτων, μεταδίδει το τοπικό xalkidikipolitiki.gr.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι διέμεναν σε δομές φιλοξενίας, εργάζονται πάνω στον τρύγο στο εν λόγω Κτήμα,

Η απεργία παραμένει άγνωστο μέχρι πότε θα συνεχιστεί και όλα εξαρτώνται από αποφάσεις και μέτρα που θα λάβει η διοίκηση απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους, σύμφωνα με το τοπικό μέσο.