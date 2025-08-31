Καταγγελία ΚΕΕΡΦΑ: Μετανάστης ζήτησε τα δεδουλευμένα του, ξυλοκοπήθηκε και συνελήφθη

Μια απίστευτη ιστορία εργοδοτικού ξυλοδαρμού, ρατσιστικής επίθεσης αλλά και αστυνομικής υπόθαλψης σε όλα αυτά, αναφέρει με ανακοίνωσή της η Κίνηση.

Μια ρατσιστική εργοδοτική επίθεση η οποία μάλιστα φέρεται να επιστεγάστηκε από την Αστυνομία με σύλληψη του παθόντα, κατήγγειλε με ανακοίνωσή της την Κυριακή η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και την Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ). Όπως καταγγέλλει η Κίνηση, ένας μετανάστης εργάτης πολίτης του Πακιστάν ο οποίος εργαζόταν σε επιχείρηση καθαρισμού εξατμίσεων, προσέγγισε τον εργοδότη του, ζήτησε οφειλόμενα χρήματα και εισέπραξε άρνηση. Μετά από αυτό, άτομο το οποίο συστήθηκε ως φίλος του εργοδότη, μετέβη στο σπίτι του μετανάστη, τον έβρισε ρατσιστικά, τον έδειρε με τα χέρια και με σιδηρολοστό (!) και σα να μην έφταναν όλα αυτά, η ΕΛΑΣ αντί να δικαιώσει τον εργάτη, τον... συνέλαβε, και μάλιστα με κατηγορίες που ακόμα δεν του έχουν γίνει γνωστές.

Αναλυτικά η καταγγελία αναφέρει:

«Το Σάββατο 30 Αυγούστου, έξω από το σπίτι του, περίπου στις 19.00 ο μετανάστης εργάτης πολίτης Πακιστάν Ραφίκ Μοχάμεντ δέχτηκε επίθεση με σιδηρολοστό, από άτομο που εμφανίστηκε ως φίλος του εργοδότη του. Ο Ραφίκ, που εργάζεται σε συνεργείο καθαρισμού εξατμίσεων, είχε απαιτήσει να του καταβληθούν τα δεδουλευμένα του από την δουλειά του. Ο εργοδότης του, αρνήθηκε να τα καταβάλει. Δούλευε για δύο χρόνια με ωράριο 9μιση ώρες καθημερινά, και 30 ευρώ ημερομίσθιο! Ο εργοδότης, του χρωστούσε τα δώρα και τις υπερωρίες.

Το επόμενο βήμα ήταν η εμφάνιση του "φίλου" με την τραμπούκικη ρατσιστική επίθεση. Άρχισε να φωνάζει κατά του Ραφίκ και τους αντιλήφθηκαν οι συγκάτοικοι του, που αναφέρουν τον παρακάτω διάλογο:

"Μαλ...α Πακιστανέ, γιατί ζητάς τα λεφτά από το φίλο μου; Να φύγεις. Να πας στη χώρα σου".

"Εσύ ποιος είσαι; Τι πρόβλημα έχεις εσύ με εμένα; Είναι δικό μου θέμα, το τι ζητώ από τον εργοδότη μου. Γιατί ρωτάς εσύ";

Ακολούθησαν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές, και στη συνέχεια με τον σιδηρολοστό.

Όταν έφτασε η Αστυνομία, ο Ραφίκ υπέδειξε τον σιδηρολοστό με τον οποίο χτυπήθηκε στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματος του. Η Αστυνομία προσήγαγε στο ΑΤ τον Ραφίκ μέσα στα αίματα, και τον γιο του, μαζί με τον επιτιθέμενο. Η κατάληξη ήταν η σύλληψη και η απαγγελία κατηγοριών σε βάρος των μεταναστών. Δεν έχει δοθεί ακόμη ενημέρωση στη δικηγόρο των θυμάτων για τις κατηγορίες.

ΚΕΕΡΦΑ

Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Η κυβέρνηση δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον για τους μετανάστες εργάτες με το νέο ρατσιστικό νομοσχέδιο του Πλεύρη, για να επιβάλει εργασιακές συνθήκες τύπου Μανωλάδας και άγριας εκμετάλλευσης, με εργάτες χωρίς δικαιώματα.

Αυτό αποθρασύνει την εργοδοσία, να προχωρά σε τραμπούκικες ενέργειες.

Μόλις πριν λίγες μέρες, μετανάστης εργάτης της Ζώνης Περάματος εξαναγκάστηκε να δουλέψει χωρίς τη θέληση του, με απειλές σε βάρος της ζωής του, σε καράβι ανοιχτά του Γυθείου.