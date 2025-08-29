Προσφυγή ΓΣΕΕ στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας

Καλεί την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας να παρέμβει στην ελληνική κυβέρνηση, που αγνοεί τις δεσμεύσεις και τις συστάσεις των διεθνών οργάνων επιτρέποντας τις εκτεταμένες παραβιάσεις, ζητώντας στην έκθεση παρατηρήσεων για το 2025 να αποκατασταθεί η εθνική γενική συλλογική σύμβαση και την ενίσχυση των θεσμικών μέσων προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η καταστρατήγηση των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων στην Ελλάδα απασχολεί ακόμα μια φορά τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), όπου προσέφυγε η ΓΣΕΕ, την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποσκάπτει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μέσα από ακόμα ένα σχέδιο νόμου ενάντια στους εργαζόμενους, παρά τον ωκεανό παραβιάσεων των εναπομεινάντων κεκτημένων.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δέχεται ώς τα τέλη Σεπτεμβρίου προτάσεις από τους κοινωνικούς εταίρους για την κατάρτιση του «οδικού χάρτη» σχετικά με την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τον οποίο υποχρεούται να καταθέσει μέχρι και τον Δεκέμβρη. Παράλληλα, προωθεί το νομοσχέδιο Κεραμέως, το οποίο περιορίζει ακόμα περισσότερο το πεδίο των ζητημάτων, που μπορούν να ρυθμιστούν συλλογικά συνεχίζοντας το δυστοπικό έργο των προκατόχων της Γεωργιάδη και Χατζηδάκη, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο σύστημα για το εργατικό δίκαιο.

Γιατί η νομική καθιέρωση του 13ώρου στον ίδιο εργοδότη, η ατομική διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση και η δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία πλήττουν βασικές πτυχές του χρόνου εργασίας, ενώ με άλλο (άρθρο 85-86) εμβαθύνεται η κρατική διαχείριση του κατώτατου μισθού μέσα από τη θέσπιση ψηφιακού μηχανισμού για την αιτιολόγηση του καθορισμού του.

Η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα όσον αφορά την εφαρμογή και τήρηση των συλλογικών συμβάσεων θίγεται διεξοδικά στην έκθεση της ΓΣΕΕ προς την επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ILO για την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και τον κύκλο αναφοράς του 2025. Η ΓΣΕΕ ζητά από την επιτροπή να παρέμβει άμεσα στην ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης ως μηχανισμού καθολικά δεσμευτικού καθορισμού μισθών και εργασιακών όρων, καθώς και την ενίσχυση των θεσμικών και πρακτικών μέσων προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, υπογραμμίζεται η ελλιπής ενσωμάτωση και εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2041 σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς και τον στόχο κάλυψης 80% από συλλογικές συμβάσεις, η χαμηλή κάλυψη εργαζομένων από ΣΣΕ. «Παρά τις δεσμεύσεις και τις συστάσεις των διεθνών οργάνων, στην Ελλάδα συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα σοβαρές παραβιάσεις, οι οποίες προκύπτουν από μνημονιακές και νομοθετικές παρεμβάσεις που αποδυνάμωσαν το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μετατόπισαν τον καθορισμό των μισθών στον μονομερή κρατικό έλεγχο και δημιούργησαν εμπόδια στην αυτονομία και αποτελεσματικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συνομοσπονδία.

Εργασιακός έλεγχος σε παράλυση

Εστιάζει επίσης τις παρατηρήσεις στα θέματα της διαβούλευσης, της συνδικαλιστικής ελευθερίας και της επιθεώρησης εργασίας, καταγγέλλοντας την υπολειτουργία των τριμερών μηχανισμών και των επιθεωρήσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες και υπεργολαβίες, καθώς και την υποβάθμιση του ρόλου των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Θυμίζουμε ότι η τελευταία φορά που η ΓΣΕΕ είχε προβεί σε καταγγελία στην ILO αναφορικά με τον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και της επιθεώρησης εργασίας ήταν το 2021, όταν προειδοποιούσε πως η αιφνιδιαστική απόσχισή της από το υπουργείο Εργασίας θα αποβεί σε βάρος της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων όλης της ελληνικής επικράτειας, που χρειάζονται για απρόσκοπτη πρόσβαση στις δημόσιες ελεγκτικές αρχές με σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, όπως και συνέβη.

Προειδοποιούσε και για τις άλλες συνέπειες του νόμου Χατζηδάκη από τις ρυθμίσεις αναφορικά με τον χρόνο εργασίας, τις υπερωρίες και το διευθυντικό δικαίωμα στις απολύσεις.

«Η τήρηση των διεθνών συμβάσεων της ILO είναι αναγκαία για την εξασφάλιση δίκαιων και βιώσιμων εργασιακών συνθηκών», καταλήγει σήμερα η Συνομοσπονδία.