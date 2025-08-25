Σε δημόσια διαβούλευση το αντεργατικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

«Κερκόπορτα» το 13ωρο για 4ήμερη εργασία ● Κατακερματισμός της ετήσιας άδειας αναψυχής και σε 5ήμερα σε «συνεννόηση» με τον εργοδότη ● Η ετεροβαρής σχέση ισχύος εργοδότη - εργαζόμενου διαψεύδει τον ισχυρισμό του υπουργείου ότι η επιλογή θα ανήκει στον εργαζόμενο.

Με το γνωστό οργουελιανό τρόπο, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε πως τίθεται σε διαβούλευση το κατάπτυστο αντεργατικό νομοσχέδιο με στόχο τον «εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, καθώς και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος».

Στην ουσία ωστόσο το εν λόγω νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να κάνει ακόμη περισσότερο «λάστιχο» την ήδη «ξεβαρχαλωμένη» εργασία στη χώρα (βλ. αναλυτικά το ρεπορτάζ της «Εφ.Συν.»: Εργαζόμενοι «λάστιχο» σε εβδομαδιαία βάση)

Το σημείο τομής του εκτρώματος αφορά δύο από τις προωθούμενες διατάξεις, βάσει των οποίων θα επιτρέπεται ένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 ώρες σε έναν εργοδότη, από τους δύο που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, θα επιτραπεί για πρώτη φορά η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης σε καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις (40% στο ωρομίσθιο), μια ρύθμιση η οποία βέβαια φωτογραφίζει τους εποχικούς εργαζόμενους στην εστίαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε συνθήκες γαλέρας.

Εν ολίγοις, αλλάζει την περίοδο αναφοράς της διευθέτησης του χρόνου εργασίας από εξαμηνιαία σε εβδομαδιαία βάση διευκολύνοντας τους εργοδότες για τα διαστήματα με μεγαλύτερο φόρτο δουλειάς, τα οποία θα καλείται να καλύπτει ο εργαζόμενος με περισσότερες ώρες ορισμένες μέρες.

Αναλυτικά οι 8 βασικοί άξονες του νομοσχεδίου που ανακοίνωσε το υπουργείο

Πρώτος άξονας - Εύκολες και γρήγορες προσλήψεις:

Ολοκλήρωση αναγγελίας πρόσληψης με ένα έγγραφο, αντί για τέσσερα.

Ψηφιακό αρχείο εργαζομένου και ειδοποιήσεις στο myErgani.

Εφαρμογή τύπου myErgani και για εργοδότες.

Fast track προσλήψεις μέσω κινητού για εργασία έως 2 ημερών.

Δεύτερος άξονας - Μείωση γραφειοκρατίας:

Καταργούνται έντυπα όπως βιβλίο αδειών.

Δεν απαιτείται πλέον η έντυπη μορφή για έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά.

Ενοποιούνται πολιτικές πρόληψης βίας, παρενόχλησης και εσωτερικών καταγγελιών.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:

Ευέλικτη προσέλευση ±120'

Κατοχυρωμένος χρόνος προετοιμασίας.

Τρίτος άξονας - Εκσυγχρονισμός εργατικών διατάξεων:

Δυνατότητα υπερωρίας και στην εκ περιτροπής εργασία, με τις νόμιμες προσαυξήσεις 40%.

Επέκταση της δυνατότητας εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως που ήδη ισχύει για 2 εργοδότες και στον ίδιο εργοδότη, με πιστή τήρηση όλων των ορίων απασχόλησης και ανάπαυσης.

Τέταρτος άξονας - Ενίσχυση εργαζομένων:

Δυνατότητα τετραήμερης εργασίας όλο τον χρόνο, π.χ. για γονείς.

Επέκταση επιδόματος κυοφορίας/λοχείας και σε περιπτώσεις απασχόλησης σε πάνω από έναν εργοδότη.

Το γονικό επίδομα γίνεται ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.

Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα εργαζόμενου για κατανομή της ετήσιας άδειας.

Προστασία από τυχόν μείωση αποδοχών μετά τη Ψηφιακή Κάρτα - θεωρείται βλαπτική μεταβολή.

Πέμπτος άξονας - Ενίσχυση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία:

Οι υποδείξεις Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφαλείας καταγράφονται πλέον μόνο γραπτά και ηλεκτρονικά, για μεγαλύτερη προστασία.

Υποχρεωτική παρουσία συντονιστών ασφάλειας σε σημαντικού μεγέθους τεχνικά έργα.

Πρόβλεψη για παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους.

Αναβαθμίζεται η καταγραφή επαγγελματικών ασθενειών.

Δημιουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος «ΗΡΙΔΑΝΟΣ».

Έκτος άξονας - Εναρμόνιση με τις Διεθνείς Συμβάσεις ILO για την Εργασία:

Με το νομοσχέδιο κυρώνονται τρεις σημαντικές διεθνείς πράξεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ενισχύοντας τη συμμόρφωση της χώρας με τις παγκόσμιες προδιαγραφές.

Έβδομος άξονας-Λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας:

Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για πράξεις βίας ή παρεμπόδισης ελέγχων.

Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο εξόδων διανυκτέρευσης για περισσότερους ελέγχους.

Ενισχύονται οι υπηρεσίες και οι δομές.

Όγδοος άξονας-Κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις: