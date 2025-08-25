Στους δρόμους οι δημόσιοι υπάλληλοι την Πέμπτη - Ποιοι συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΕΔΥ

Μαζική αναμένεται να είναι η πανελλαδική 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει προκηρυχθεί από την ΑΔΕΔΥ για την ερχόμενη Πέμπτη (28/8).
Η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της ζητά την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου που έρχεται προς ψήφιση και αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων.
Αναφέρει πως πρόκειται για ένα μέτρο που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση και για αυτό απήυθυνε κάλεσμα στους εργαζόμενους του δημοσίου της Αττικής σε πορεία διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί.
Στο κάλεσμα έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής η ΟΕΝΓΕ, η ΕΙΝΑΠ, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θριάσιο Νοσοκομείο, το Σωματείο Εργαζομένων στον Δήμο Ηλιούπολης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, το Σωματείο Καθαριστριών/ών δημοσίων σχολείων ΠΕ και ΔΕ Αθηνών, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αν. Αττικής «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ» καθώς και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας.
Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.
Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.
Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.
Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.
Η ανακοίνωση της ΟΕΝΓΕ
Η κυβέρνηση σαν να μην άκουσε τη μαζική αντίδραση των εργαζομένων, αγνοώντας για άλλη μία φορά τις δεκάδες αποφάσεις των συλλογικών μας οργάνων φέρνει στη Βουλή αυτό το έκτρωμα.
Δεν πρόκειται για μια απλή αυστηροποίηση των πειθαρχικών ποινών των δημοσίων υπαλλήλων αλλά για ένα απαράδεκτο, κυνικό και αντεργατικό σχέδιο, που στόχο έχει να ενισχύσει το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση.
Στο σχέδιο νόμου βαφτίζουν πειθαρχικά παραπτώματα ενέργειες και δράσεις που συνδέονται με την κοινωνική, πολιτική και συνδικαλιστική δράση των δημοσίων υπαλλήλων, βάζοντας στο ίδιο καζάνι των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των πειθαρχικών ποινών, τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου. Είναι η φυσική συνέχεια του πογκρόμ πειθαρχικών διώξεων κατά αγωνιστών συναδέλφων, καθώς και των εκφρασμένων κυβερνητικών προθέσεων για κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο.
Θέλουν να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, να υποταχθούν οι εργαζόμενοι στη γραμμή "τα κεφάλια μέσα", για να μη διαταραχθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου και η προσαρμογή των επιλογών του στην πολεμική οικονομία.
Με το νομοσχέδιο αυτό, επομένως, το κράτος δεν στοχεύει στους επίορκους. Θωρακίζει έναν πειθαρχικό μηχανισμό που θα λειτουργεί ως φόβητρο για όσους τολμούν να σηκώνουν κεφάλι, να διεκδικούν, να αντιστέκονται, να μη σιωπούν.
Είναι αποκαλυπτικές οι ήδη υπάρχουσες περιπτώσεις πειθαρχικών διώξεων συναδέλφων. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση εργαζόμενου στο Μουσείο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος διώχθηκε, επειδή εξέφρασε την αντίθεσή του στην παρουσία Νατοϊκών στον χώρο του μουσείου, με την κατηγορία της «παραβίασης υποχρέωσης εχεμύθειας».
Εκπαιδευτικοί διώχθηκαν με την κατηγορία της «κακόβουλης άσκησης κριτικής προς την προϊσταμένη αρχή», επειδή ανέδειξαν μια σειρά από ελλείψεις στα σχολεία ή με την κατηγορία της «αναξιοπρεπούς και ανάρμοστης συμπεριφοράς» για τη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, καθώς και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών τους, για την αποχή από την αντιδραστική αξιολόγηση ακόμα και για διοργάνωση αντιπολεμικής θεατρικής παράστασης, όπως η εκπαιδευτικός στη Ζάκυνθο.
Με το νέο πλαίσιο, όλα αυτά τα «αδικήματα» θα τιμωρούνται πιο εύκολα, πιο γρήγορα, πιο αυστηρά, δίνοντας πλήρη ελευθερία στην αυθαιρεσία της διοίκησης.
Οι απαράδεκτες, αυταρχικές διατάξεις τους, που στην ουσία λένε «απαγορεύεται να μιλάς και να διεκδικείς», αποκαλύπτουν τον φόβο τους. Φοβούνται, γιατί ξέρουν πως ένα μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει συμβιβαστεί και επιλέγει να σταθεί απέναντι στις επιλογές τους, να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του, να σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους, στον λαό. Φοβούνται τον αγώνα των νοσοκομειακών γιατρών που αναδεικνύουν τις εγκληματικές ελλείψεις στα δημόσια Νοσοκομεία, που δε συμβιβάζονται και καταγγέλλουν την προωθούμενη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Δε θα επιτρέψουμε την περιστολή συνδικαλιστικών ελευθεριών, τη φίμωση και τρομοκράτηση όσων εργαζόμενων αντιδρούν, αγωνίζονται και υπερασπίζονται το δίκιο.
Το κάλεσμα της ΕΛΜΕ Πειραιά
«Επιδιώκουν «σιωπητήριο» στους χώρους δουλειάς. Θέλουν να περνάνε τις αντιδραστικές τους αλλαγές και να μην κουνιέται φύλλο. Να τσακίζουν τα δικαιώματά μας, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και να τους λέμε κι ευχαριστώ. Θέλουν να τσακίσουν κάθε φωνή αντίστασης, για ένα κράτος ακόμα πιο εχθρικό για τις ανάγκες και τις εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και πιο αποτελεσματικό στην προώθηση των εκάστοτε κυβερνητικών επιλογών, στα “θέλω” των επιχειρηματικών ομίλων. Ειδικά σήμερα, με την όξυνση των ανταγωνισμών και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας σε αυτούς, με τη στροφή στην πολεμική οικονομία και τους εξοπλισμούς, η ένταση της αντιλαϊκής πολιτικής (φοροληστεία, ακρίβεια κ.ά.) πάει χέρι-χέρι με την ένταση της καταστολής, την ποινικοποίηση των αγώνων και της συνδικαλιστικής δράσης.
Το νομοθέτημα, όμως, αυτό αποκαλύπτει το φόβο τους. Φοβούνται, διότι γνωρίζουν ότι μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών, συνολικά των δημοσίων υπαλλήλων αρνείται να συμβιβαστεί και επιλέγει να αντιταχθεί στις επιλογές τους. Υπερασπίζεται μέσα από τα σωματεία του τα δικαιώματά του. Οι εκπαιδευτικοί στέκονται δίπλα στους μαθητές τους και τα μορφωτικά τους δικαιώματα, οι υγειονομικοί δίπλα στους ασθενείς καταγγέλλοντας τις ελλείψεις στα νοσοκομεία κ.λπ.. Φοβούνται, γιατί βλέπουν ότι αναπτύσσεται ένα ρεύμα αγώνα και αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής και μέσα στο Δημόσιο. Μέσα στα σχολεία συναντούν σοβαρές αντιδράσεις για τις βασικές επιλογές τους, για την αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και την πολιτική κατηγοριοποίησης της εκπαίδευσης, τα Ωνάσεια σχολεία, τα κενά, την αδιοριστία και τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, την υποχρηματοδότηση που έχει οδηγήσει σε υπολειτουργία σχεδόν το σύνολο των σχολικών μονάδων. Δεν μπορούν πια να πείσουν κανέναν με επιχειρήματα για την ορθότητα της πολιτικής τους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι αντιδρούμε στην εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνισμούς για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, είμαστε ενάντια στη σφαγή λαών όπως του Παλαιστινιακού, στεκόμαστε στη ‘«σωστή πλευρά της ιστορίας».
Η ταξική πάλη δεν σταμάτησε ποτέ με νόμους και διατάγματα και ούτε τώρα πρόκειται να σταματήσει. Ενημερώνουμε τους φωστήρες της κυβέρνησης, ότι όχι μόνο δε θα κάνουμε πίσω αλλά θα ενισχύσουμε ακριβώς αυτό που τρέμουν. Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με τους συναδέλφους εργαζόμενους στο υπόλοιπο δημόσιο αλλά και όλους τους εργαζόμενους, θα υψώσουμε τείχος αλληλεγγύης γύρω από οποιοδήποτε συνάδελφο βρεθεί στο στόχαστρο του αυταρχισμού.
Με το συλλογικό μας αγώνα, με δύναμη την ενότητα με όλο το λαό και όχημα τα σωματεία μας θα ακυρώσουμε τα σχέδιά τους».
