Πανελλαδική 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ

Την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου που έρχεται προς ψήφιση και αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσιών υπαλλήλων ζητά η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της.
Η ΑΔΕΔΥ αναφέρει πως πρόκειται για ένα μέτρο που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση και για αυτό το λόγο προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία.
Καλεί του εργαζόμενους του δημοσίου της Αττικής σε πορεία διαμαρτυρίας την Πέμπτη 28 Αυγούστου στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.
Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.
Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.
Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.
