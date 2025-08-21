Πανελλαδική 24ωρη απεργία προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ

Την απόσυρση του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου που έρχεται προς ψήφιση και αφορά το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσιών υπαλλήλων ζητά η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της.

Η ΑΔΕΔΥ αναφέρει πως πρόκειται για ένα μέτρο που ποινικοποιεί την συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική δράση και για αυτό το λόγο προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Καλεί του εργαζόμενους του δημοσίου της Αττικής σε πορεία διαμαρτυρίας την Πέμπτη 28 Αυγούστου στο Σύνταγμα στις 10 το πρωί.