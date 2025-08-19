ΠΟΓΕΔΥ: Ασφάλεια στους ελέγχους ή σήμα εκκένωσης

Η ΠΟΓΕΔΥ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για φερόμενα περιστατικά άσκησης «πιέσεων» από κατόχους θέσεων ευθύνης προς γεωπόνους – μέλη της, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι έλεγχοι στη βιολογική μελισσοκομία χωρίς ωστόσο να έχει γίνει οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι σήμερα για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων μέτρων ασφαλείας που έχουν υποδειχθεί.

Προφανώς, οι υπεύθυνοι έκριναν – κατά την «υπηρεσιακή τους κρίση» – ότι τα μέτρα ασφάλειας είναι περιττά και ότι όλα βαίνουν καλώς. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Είναι οι ίδιοι πρόθυμοι να συμμετάσχουν στους ελέγχους, για να αποδείξουν στην πράξη το αληθές των ισχυρισμών τους; Ή προτιμούν να παραμένουν ασφαλείς πίσω από την καρέκλα τους, εκδίδοντας εντολές εκ του ασφαλούς;

Η άσκηση οποιονδήποτε «πιέσεων», είτε μέσω «συστάσεων» περί αναστολής αδειών, είτε με την κατά το δοκούν χρήση της στοχοθεσίας και της αξιολόγησης, δεν είναι απλώς διοικητικά ανεπίτρεπτη αλλά αποτελούν συμπεριφορές που παραβιάζουν ευθέως την εργατική και διοικητική νομοθεσία. Το ίδιο δε ισχύει και για όσους ενδεχομένως καλύπτουν ή ανέχονται τέτοιες πρακτικές.

Η ΠΟΓΕΔΥ καλεί όλους τους συναδέλφους να γνωστοποιούν άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό βίας – λεκτικής, σωματικής ή ψυχολογικής – και να μη μένουν σιωπηλοί απέναντι σε οποιοδήποτε «πίεση» απ’ όπου και να προέρχεται.

Δηλώνουμε με σαφήνεια προς πάσα κατεύθυνση ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάθε θεσμικό και νομικό μέσο για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των γεωπόνων.

Καλούμε εκ νέου την Υπηρεσιακή Γραμματέα και τον Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ να μεριμνήσουν άμεσα για τη διασφάλιση των όρων υγείας και ασφάλειας του προσωπικού. Τίθεται ευθέως ζήτημα δεοντολογίας και ηθικής, όταν η Υπηρεσιακή Γραμματέας επιδεικνύει ιδιαίτερη σπουδή στην άμεση εξασφάλιση (για την ίδια) υπηρεσιακή σύνδεση κινητής τηλεφωνίας και φορητού υπολογιστή (της ακριβότερης μάρκας της αγοράς), την ώρα που δεν έχει μεριμνήσει για τα αντίστοιχα στις ελεγκτικές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ, αλλά ούτε και για την ολοκλήρωση των «βαλτωμένων» επί μακρόν διαγωνισμών για τον απαραίτητο εξοπλισμό των Εργαστηρίων του ΥπΑΑΤ.

Απευθύνουμε έκκληση στην πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ: Αν δε δύναται να εξασφαλιστούν ούτε τα στοιχειώδη για την αποτελεσματική λειτουργία των Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ, μήπως ήρθε η ώρα να πατηθεί το 112 για την …εκκένωσή του;