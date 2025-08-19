Ακόμα ένα εργατικό δυστύχημα - 40χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα

Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια στην Αμφιλοχία • Δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αλευράδα, στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας, όταν ένας χειριστής μηχανήματος έργου έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, ο 40χρονος εργαζόμενος, κάτοικος περιοχής του Αγρινίου, εκτελούσε καθήκοντα σε βραδινή βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα στο έργο της αντλησιοταμίευσης της περιοχής.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, και με ειδικό εξοπλισμό τον απεγκλώβισαν, ωστόσο χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας, ύστερα από καταπλάκωσή του από μηχάνημα έργου, στην περιοχή Αλευράδα Αιτωλοακαρνανίας. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στους συναδέλφους του, που μιλούν για έναν έμπειρο άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο, μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.