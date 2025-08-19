Αθήνα, 32°C
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
kilkis_1020
Φωτογραφία αρχείου

Ακόμα ένα εργατικό δυστύχημα - 40χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
efsyn.gr
Χειριστής καταπλακώθηκε από μηχάνημα έργου σε βραδινή βάρδια στην Αμφιλοχία • Δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αλευράδα, στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας, όταν ένας χειριστής μηχανήματος έργου έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, ο 40χρονος εργαζόμενος, κάτοικος περιοχής του Αγρινίου, εκτελούσε καθήκοντα σε βραδινή βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα στο έργο της αντλησιοταμίευσης της περιοχής.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, και με ειδικό εξοπλισμό τον απεγκλώβισαν, ωστόσο χωρίς τις αισθήσεις του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στους συναδέλφους του, που μιλούν για έναν έμπειρο άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο, μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.

