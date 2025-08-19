Ακόμα ένα εργατικό δυστύχημα - 40χρονος καταπλακώθηκε από μηχάνημα

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Αλευράδα, στην Αμφιλοχία Αιτωλοακαρνανίας, όταν ένας χειριστής μηχανήματος έργου έχασε τη ζωή του εν ώρα εργασίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr, ο 40χρονος εργαζόμενος, κάτοικος περιοχής του Αγρινίου, εκτελούσε καθήκοντα σε βραδινή βάρδια, χειριζόμενος οδοστρωτήρα κοντά στο υπό κατασκευή φράγμα στο έργο της αντλησιοταμίευσης της περιοχής.
Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το βαρύ μηχάνημα ανατράπηκε και τον καταπλάκωσε, εγκλωβίζοντάς τον.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, δώδεκα πυροσβέστες με πέντε οχήματα, και με ειδικό εξοπλισμό τον απεγκλώβισαν, ωστόσο χωρίς τις αισθήσεις του.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία και στους συναδέλφους του, που μιλούν για έναν έμπειρο άνθρωπο. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται να διαταχθεί περαιτέρω έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας στο εργοτάξιο, μεταδίδουν οι ίδιες πηγές.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας