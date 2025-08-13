Στον αέρα ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Κρήτη

Απαιτούν ταμείο ανεργίας για ολόκληρο το διάστημα της ανεργίας, καθώς και καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

Στα κάγκελα είναι οι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι στην Κρήτη, εκτοξεύοντας ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όπως τονίζουν οι ΔΑΣ (Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία) ξενοδοχοϋπαλλήλων των νομών Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων, απαιτούν ταμείο ανεργίας για ολόκληρο το διάστημα της ανεργίας, καθώς και καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας.

«Για άλλη μια χρονιά οι εποχιακοί ξενοδοχοϋπάλληλοι είμαστε στον αέρα, αφού παραμένει το απαράδεκτο καθεστώς της επιδότησης για 3 μήνες. Μάλιστα αντί να επεκταθεί για όλο το διάστημα της ανεργίας και να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις, όπως διεκδικούν οι εργαζόμενοι εδώ και χρόνια, βάζουν χέρι ακόμα και στα ψίχουλα που μας δίνουν», σημειώνουν και προσθέτουν τα παρακάτω:

Δεν είναι τυχαίες οι πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων ότι «εξετάζονται περικοπές στο εποχικό επίδομα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό», καθώς το θεωρούν «αντικίνητρο για την είσοδο στην αγορά εργασίας»!!! Λες και είναι επιλογή των εποχιακών εργαζομένων να δουλεύουν 4, 5 ή 6 μήνες σε μια περιοχή που έτσι κι αλλιώς δουλεύει εποχιακά!

Δεν είναι τυχαίο ότι μας επέβαλλαν την καταβολή του 50% σε προπληρωμένη κάρτα, καθορίζοντας μέχρι και το πως θα ξεοδευτεί, λες και υπήρχε περίπτωση ο άνεργος να βάλει λεφτά στην άκρη και να μην το ξοδέψει για τις ανάγκες επιβίωσής του!!!

Δεν είναι τυχαίο ότι χωρίς καμία ντροπή μας φορολογούν για το επίδομα ανεργίας!!!

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χειμώνα φτάνουν Χριστούγεννα και οι περισσότεροι ξενοδοχοϋπάλληλοι δεν έχουν πάρει καν την πρώτη δόση του ταμείου ανεργίας, αφού οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) είναι υποστελεχωμένες, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η έγκριση των αιτήσεων και οι πληρωμές!

Η κυβέρνηση της ΝΔ ολοκληρώνει το έγκλημα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ), που κατήργησαν τις συλλογικές συμβάσεις, το εφάπαξ στην 20ετία, τα βαρέα και ανθυγιεινά! Και όλα αυτά ενώ οι ξενοδόχοι βγάζουν δισεκατομμύρια από τον ιδρώτα μας, τσεπώνουν εκατομμύρια από επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και «αναπτυξιακά προγράμματα»!

Η κυβέρνηση βρήκε τον τρόπο να μας φορτώνει επιπλέον βάρη. Αυξάνει τους φόρους, καθηλώνει τους μισθούς, διατηρεί την ακρίβεια που τσακίζει κόκκαλα, δίνει δισεκατομμύρια σε ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς. Δίνει δώρο 186 εκατομμύρια στους μεγαλοξενοδόχους μέσω του ταμείου ανάκαμψης, όταν δε βρίσκει 80 εκατομμύρια για να επεκτείνει στους 5 μήνες τα ψίχουλα του ταμείου ανεργίας που παίρνουμε.

Είναι μεγάλη η ευθύνη και της συνδικαλιστικής πλειοψηφίας στα Δ.Σ. των Σωματείων Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης και της ΠΟΕΕΤ, της παράταξης ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ και πάνω από 10 χρόνια καλλιεργούν αναμονή κι εφησυχασμό. Πέρυσι έλεγαν για δήθεν «θετικά μέτρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει, ύστερα από ενέργειες τους». Φέτος, μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν με τις υπουργούς Εργασίας και Τουρισμού, δήλωναν «ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα της συνάντησης»! Η συνάντηση αυτή μάλιστα έγινε λίγους μήνες μετά την εφαρμογή του μέτρου για την προπληρωμένη κάρτα! Το ίδιο «ικανοποιημένοι» δήλωναν και το 2013 σε αντίστοιχη συνάντηση φορέων με την τότε κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ, που αποφάσισε το πρώτο πετσόκομμα του ταμείου, το οποίο διατήρησε μετέπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι η ίδια παράταξη, οι ίδιοι συνδικαλιστές που πρόσφατα υπέγραψαν συλλογικές συμβάσεις στη Ρόδο και στο Λασίθι που προβλέπουν μεταξύ άλλων 7ημερη εργασία και κατάργηση της 11ωρης ανάπαυσης μεταξύ των βαρδιών!

Είναι οι ίδιοι που αποφεύγουν όπως «ο διάολος το λιβάνι» να κάνουν κινητοποιήσεις μέσα στα ξενοδοχεία, μην τυχόν «στεναχωρήσουν» τους ξενοδόχους, αφού κοινός τους σκοπός είναι η «εργασιακή ειρήνη» και η «βιωσιμότητα του τουρισμού»! Δεν κάνουν το παραμικρό για να οργανώσουν τους εργαζόμενους μέσα στα ξενοδοχεία, απέναντι στις άθλιες συνθήκες.

Είναι οι ίδιοι που έκαναν προεκλογικό αγώνα πότε στο ΠΑΣΟΚ και πότε στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στα κόμματα που κατάργησαν το ταμείο ανεργίας, το εφάπαξ, τα βαρέα και ανθυγιεινά, πετσόκοψαν τους μισθούς, κατάργησαν τις συλλογικές συμβάσεις, έφεραν μνημόνια και τώρα εμφανίστηκαν σε μια σύσκεψη φορέων του τουρισμού (μαζί με τους ξενοδόχους και Περιφέρεια, που είναι συνένοχοι για την κατάσταση) ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων!

Στη συγκεκριμένη σύσκεψη μάλιστα ήταν τέτοια η ενότητα, η σύμπνοια και οι φιλοφρονήσεις μεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών πλειοψηφιών, Περιφέρειας και των κομμάτων τους (δηλαδή όλων αυτών που έχουν ενταφιάσει το ταμείο ανεργίας), που εκδόθηκε κοινό ψήφισμα! Ξαφνικά ξεχάστηκαν οι άθλιες συνθήκες εργασίας, τα εργατικά δυστυχήματα με 7 νεκρούς ξενοδοχοϋπαλλήλους φέτος (3 εκ των οποίων στην Κρήτη), η καταστρατήγηση του 8ωρου – 5ημερου. Μέχρι και ότι φταίει το «δημογραφικό» για την έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό ακούσαμε!

Μάλιστα στο αίτημα που διατύπωσαν μιλάνε για αναλογικό ταμείο ανεργίας, δηλαδή «όσα ένσημα μαζέψουμε το καλοκαίρι, τόσες ημέρες να επιδοτηθούμε τον χειμώνα με κατώφλι τους 3 μήνες και ταβάνι τους 5 μήνες» και όχι επαναφορά του ταμείου για όλο το διάστημα της ανεργίας, όπως εδώ και χρόνια διεκδικούν οι εργαζόμενοι! Κουβέντα για αύξηση ή αφορολόγητο!

Τέλος δεν άφησαν καν τον εκπρόσωπο της Δ.Α.Σ. να τοποθετηθεί επί του ψηφίσματος, μήπως χαλάσει το φιλικό κλίμα «εργασιακής ειρήνης» και «κοινωνικού εταιρισμού» που επικρατούσε! Η υποκρισία τους δεν έχει όρια!

Ως εδώ! Δεν θα τους περάσει! Το ταμείο ανεργίας δεν το χαρίζουμε στους ξενοδόχους και τις κυβερνήσεις! Το κατακτήσαμε με σκληρούς αγώνες! Δεν πάμε πίσω από την επαναφορά του ταμείου στα προ μνημονιών επίπεδα με διάρκεια όλο το διάστημα της ανεργίας και να είναι αφορολόγητο!

Τώρα μέσα στην σεζόν πρέπει να οργανωθεί συντονισμένος πανελλαδικά αγώνας και κινητοποιήσεις, μαζί με όλα τα σωματεία του κλάδου, για να μην επιτρέψουμε να συνεχίζεται αυτή η άθλια κατάσταση. Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι αποτελούμε μια ισχυρή δύναμη.

Έχουμε πείρα, μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Τίποτα δε μας χαρίστηκε από καμία κυβέρνηση, από κανέναν εργοδότη. Ότι κερδίσαμε, είναι αποτέλεσμα των αγώνων μας. Οι εργαζόμενοι να πιστέψουμε στη δύναμή μας, μπορούμε να τα καταφέρουμε!

Βάζουμε μπροστά τις ανάγκες μας και διεκδικούμε ταμείο ανεργίας:

Να διασφαλιστεί η ένταξη των εποχικών εργαζομένων στο ταμείο ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις με επίδομα 600 ευρώ για όσο διαρκεί η ανεργία.

Το ταμείο ανεργίας να είναι αφορολόγητο!

Να αναγνωριστεί ως εποχική εργασία με αντίστοιχα δικαιώματα που ορίζονται από το νόμο για τους εποχικούς, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων που δουλεύουν εποχικά στα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας.

Απαιτούμε καλύτερους μισθούς και συνθήκες εργασίας: