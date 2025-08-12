Η ΔΥΠΑ κάνει απευθείας αναθέσεις για να... διαφημίσει το νέο επίδομα ανεργίας

Η ΔΥΠΑ δεν είναι έτοιμη τεχνικά για να υλοποιήσει τις αλλαγές που κατά τα άλλα κόπτεται να διαφημίσει, επισημαίνουν οι εργαζόμενοι

Μία σοβαρή καταγγελία για σπατάλη ευρωπαϊκών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η διοίκηση της ΔΥΠΑ προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις 280 χιλιάδων ευρώ για... επικοινωνιακή προβολή του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας!

Στα μέσα Αυγούστου η ΔΥΠΑ αποφασίζει και αναθέτει σε συγκεκριμένες ιδιωτικές εταιρείες την εν λόγω διαφημιστική δαπάνη, αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος. «Η λογική διαχείριση μιας επικοινωνιακής ανάγκης μιας οποιαδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας θα ήταν να διενεργηθεί ένας μειοδοτικός διαγωνισμός έτσι ώστε να συμμετέχουν ισότιμα όλες οι εταιρείες που ενδιαφέρονται και να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή δαπάνη και η εξοικονόμηση Ευρωπαϊκών πόρων», επισημαίνουν.

Πέρα όμως από τα ερωτήματα που προκύπτουν για τις απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες, οι εργαζόμενοι αναφέρουν πως η ΔΥΠΑ δεν είναι έτοιμη τεχνικά για να υλοποιήσει τις αλλαγές που κατά τα άλλα κόπτεται να διαφημίσει.

Η καταγγελία της ΠΑΝ.Σ.ΥΠ.Ο

Κονδύλια 280.000,00€ του Ταμείου Ανάκαμψης σε απευθείας αναθέσεις της Δ.ΥΠ.Α. για επικοινωνιακή προβολή

Κατακύρωσε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την πληροφοριακή ανάπτυξη του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας με ποσοστό έκπτωσης 0,75%

Με την ανακοίνωση με αριθμ.πρωτ. 451/2.6.2025 καταγγείλαμε την κατάτμηση δαπανών για την διαφήμιση του πιλοτικού επιδόματος ανεργίας με βάση τα τρία πρωτογενή αιτήματα από τρεις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Δ.ΥΠ.Α. προς συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες όλες έφταναν το μέγιστο όριο της ανάθεσης των 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.

Μετά από δύο σχεδόν μήνες, διαπιστώσαμε ότι στα μέσα Αυγούστου η Δ.ΥΠ.Α. αποφασίζει και αναθέτει σε ιδιωτικές εταιρείες την εν λόγω διαφημιστική δαπάνη, οι οποίες και πάλι αγγίζουν το πλαφόν των 30.000,00€.

Συγκεκριμένα:

Απόφαση Ανάθεσης Π.Δ Ηπείρου - «MARKETINGWISE O.E.» αντί του ποσού 34.658,00€ με Φ.Π.Α.

Απόφαση Ανάθεσης Π.Δ Αττικής - «ADVENGERS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» αντί του ποσού 35.216,00€ με Φ.Π.Α.

Απόφαση Ανάθεσης Π.Δ Κρήτης -«DIGITALWISE Ι.Κ.Ε» αντί του ποσού 35.216,00€ με Φ.Π.Α.

Απόφαση Ανάθεσης Π.Δ Ανατολ. Μακεδονίας και Θράκης -«MEDIA ROCKETS Μ. ΙΚΕ» αντί του ποσού 34.844,00€ με Φ.Π.Α.

Απόφαση Ανάθεσης Π.Δ Θεσσαλίας - «BIRDIE ΜΟΝ ΕΠΕ » αντί του ποσού 35.216,00€ με Φ.Π.Α.

Απόφαση Ανάθεσης Π.Δ Πελοποννήσου-«ATHANASIOS KAKARIKOS INFORMATION TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS E.E» αντί του ποσού 34.583,60€ με Φ.Π.Α.

Απόφαση Ανάθεσης Π.Δ Κεντρ.Μακεδονίας προς την εταιρεία «MINDS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσό 35.216,00€

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της Π.Δ Πειραιώς & Νήσων προς την εταιρεία «ΧΑΒΑΣ ΜΙΝΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ Α.Ε» με δαπάνη προϋπολογισμού 37.200,00€ (αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης ανάθεσης)

Για όλες τις αποφάσεις και τις προσκλήσεις υποβολής οικονομικών προσφορών οι συμβάσεις αφορούν το ίδιο έργο και τις ίδιες πανομοιότυπες συμβατικές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα η περιγραφή είναι «Το παρόν έργο αφορά στη δημιουργία κειμένων advertorial και την δημοσίευσή τους σε έντυπες εφημερίδες και σε ειδησεογραφικά sites καθώς και την ψηφιακή διαφήμιση του προγράμματος μέσω Meta και Google Ads ».

Η λογική διαχείριση μιας επικοινωνιακής ανάγκης μιας οποιαδήποτε Δημόσιας Υπηρεσίας θα ήταν να διενεργηθεί ένας μειοδοτικός διαγωνισμός έτσι ώστε να συμμετέχουν ισότιμα όλες οι εταιρείες που ενδιαφέρονται και να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή δαπάνη και η εξοικονόμηση Ευρωπαϊκών πόρων.

Οι επτά αποφάσεις ανάθεσης των επτά Περιφερειακών Διευθύνσεων Δ.Υ.Π.Α. για την ίδια επικοινωνιακή δαπάνη κοστίζουν 244.949,60€ ενώ αν προστεθεί και ένα ποσό ανάθεσης κατ' εκτίμηση 35.000,00€ για την Π.Δ Πειραιώς και Νήσων το συνολικό κόστος για την Δ.ΥΠ.Α. αγγίζει περίπου τα 280.000,00€.

Και όλα αυτά για ποιο λόγο ;

Μα για να διαφημίσουν το πόσο καλή είναι η αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος ανεργίας, στις οποίες μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται και η αύξηση των απαιτούμενων ημερομισθίων προκειμένου να λάβει κάποιος το επίδομα.

Η λογική ερώτηση είναι εάν η Δ.ΥΠ.Α. είναι έτοιμη τεχνικά- πληροφοριακά για να υλοποιήσει τις αλλαγές που κατά τα άλλα κόπτεται να διαφημίσει.

Η απάντηση είναι ότι, όχι δεν είναι ακόμη έτοιμη.

Με την με αριθμ.1836/74/22.07.2025 απόφαση του Δ.Σ Δ.ΥΠ.Α. χορηγήθηκε δίμηνη παράταση στην εταιρεία που έχει αναλάβει την ανάπτυξη πληροφοριακής υποδομής για το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας με νέα ημερομηνία παράδοσης την 20η Οκτωβρίου 2025 (σύμβαση 4/25).

Ανατρέχοντας στα ανοικτά δεδομένα των συμβάσεων διαπιστώσαμε ότι προκειμένου η συγκεκριμένη εταιρεία να αναλάβει το ανωτέρω έργο συμμετείχε στον ανοικτό διαγωνισμό με διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμ. 21/2024 και προϋπολογισμό 248.000,00€ με Φ.Π.Α.

Το Δ.Σ Δ.ΥΠ.Α. με την με αριθμ. 3355/121/24-12-2024 απόφαση κατακύρωσε το έργο με ποσό 246.140,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), δηλαδή με ποσό έκπτωσης 1.860,00€-ποσοστό 0,75% !!

Όλα τα ανωτέρω διαπιστώνονται από τις αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα της Διαύγειας και τα ανοικτά δεδομένα του ΚΗΜΔΥΣ.

Τόσο η χρηματοδότηση της υλοποίησης του νέου επιδόματος ανεργίας όσο και η διαφημιστική δαπάνη προέρχονται από Ευρωπαϊκά Κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, συνολικού ποσού 100.756.600,00€ σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση 167630/2024, ΑΔΑ : ΨΞΖΡΗ-ΑΡΕ του Υπ.Εθν.Οικονομίας και Οικονομικών.

Από ότι φαίνεται η νέα Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α. δεν διαφέρει σε τίποτα σε σύγκριση με την προηγούμενη όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις αφού συνεχίζει στο ίδιο ακριβώς «πετυχημένο για κάποιους» μοτίβο !!

Για τις απευθείας αναθέσεις σε επίκαιρη ερώτηση που συζητήθηκε στη Βουλή ο αρμόδιος Αν.Υπουργός ισχυρίστηκε ότι οι απευθείας αναθέσεις επιλέγονται διότι είναι περισσότερο στοχευμένες.

Αναρωτιόμαστε ποια είναι ακριβώς η στόχευση στις απευθείας αναθέσεις της επικοινωνιακής δαπάνης για το ίδιο ακριβώς έργο ιδιαίτερα όταν οι εταιρείες έχουν ως έδρα δραστηριότητας την Αθήνα !!

Δεν ήταν εφικτό να διενεργηθεί ένας μειοδοτικός διαγωνισμός από την οποίο η εταιρεία στην οποία θα κατακυρώνονταν θα δημιουργούσε ένα ενιαίο κείμενο διαφήμισης και θα το επικοινωνούσε με βάση τις προδιαγραφές που θα είχε ορίσει η Δ.ΥΠ.Α.;

Για τα ανωτέρω δεδομένα και για τα προφανή ερωτήματα δεν περιμένουμε απαντήσεις από την Δ.ΥΠ.Α. αφού ουδέποτε μας έχει απαντήσει, αλλά από τις αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές !!