Συνεχίζει τις αδικαιολόγητες απολύσεις η Hellenic Train

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης καταγγέλλει αδικαιολόγητες απολύσεις τριών μηχανοδηγών, ενός συναδέλφου τεχνίτη και ενός συναδέλφου στις διοικητικές υπηρεσίες, ενώ «λίγες μέρες πριν πλήρωνε bonus στα διευθυντικά στελέχη της».

«Οι απολυθέντες μηχανοδηγοί, με 40 χρόνια υπηρεσίας και λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους, απολύθηκαν με την ίδια εξοργιστική μέθοδο που δεν αρμόζει σε ευνομούμενο Eυρωπαϊκό κράτος: χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς καμία στοιχειώδη διαδικασία. Απλά εκδικητικά», σημειώνει χαρακτηριστικά η Ένωση.

Παράλληλα, το συνδικαλιστικό όργανο θυμίζει την παράνομη απόλυση του προέδρου των Μηχανοδηγών που κατέπεσε στα δικαστήρια, αλλά παρά την κατακραυγή η Hellenic Train εξακολουθεί και αρνείται συστηματικά τον διάλογο. Την Τετάρτη 13 Αυγούστου το Σωματείο θα πραγματοποιήσει συμβολικές δράσεις, ως πρώτη απάντηση στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

στα γραφεία της Hellenic Train, στις 8 το πρωί (Συγγρού και Πετμεζά)

και στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, στις 4 το μεσημέρι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης

H εργοδοσία απολύει από τις παραλίες χωρίς καμία αιτιολογία

Συνεχίζεται η εκκαθάριση προσωπικού στη HELLENIC TRAIN, - την θυγατρική της Ferrovie Dello Stato που κάθε χρόνο εισπράττει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις από το Ελληνικό κράτος.

Μετά την απόλυση του Προέδρου των Μηχανοδηγών, που κρίθηκε ήδη παράνομη και αντισυνδικαλιστική από τα Eλληνικά δικαστήρια, ενώ εκκρεμεί η οριστική απόφαση για το ζήτημα αυτό, η εργοδοτική αυθαιρεσία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, την ώρα που η Διοίκηση της Hellenic Train αρνείται συστηματικά τον διάλογο.

Το Σωματείο μας καταγγέλλει τις -χωρίς καμία δικαιολογία- απολύσεις 3 μηχανοδηγών, 1 συναδέλφου τεχνίτη και ενός συναδέλφου στις Διοικητικές υπηρεσίες την τελευταία περίοδο, ενώ λίγες μέρες πριν η Διοίκησή σε μια χρεωκοπημένη από κάθε άποψη Εταιρεία, πλήρωνε bonus στα Διευθυντικά στελέχη της .

Οι απολυθέντες μηχανοδηγοί, με 40 χρόνια υπηρεσίας και λίγο πριν τη συνταξιοδότησή τους, απολύθηκαν με την ίδια εξοργιστική μέθοδο που δεν αρμόζει σε ευνομούμενο Eυρωπαϊκό κράτος: χωρίς προειδοποίηση, χωρίς αιτιολόγηση, χωρίς καμία στοιχειώδη διαδικασία. Απλά εκδικητικά…..

Την ώρα που η πολιτική ηγεσία ζητά από τους μηχανοδηγούς να αναφέρουν προβλήματα γύρω από την ασφάλεια κυκλοφορίας, η Διοίκηση της Hellenic Train απολύει αυτούς που τους εκπαίδευαν σε αυτά τα ζητήματα, επιχειρώντας να εγκαθιδρύσει ένα κλίμα σιωπής και τρομοκρατίας στον χώρο μας.

Είναι αυτονόητο για εμάς ότι τα όσα συμβαίνουν αυτήν την περίοδο, αποτελούν αποτέλεσμα της άρνησης του Σωματείου μας να σιωπήσει για τα πραγματικά αίτια του εγκλήματος των Τεμπών και της επιμονής του να στηρίζει το πάνδημο αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης στους πραγματικά ενόχους, ζήτημα στο οποίο εντάσσεται και η Hellenic Train, που ΓΝΩΡΙΖΕ και ΓΝΩΡΙΖΕΙ καλά την κατάσταση του Ελληνικού Σιδηροδρομικού Δικτύου. Οι χαμένοι συνάδελφοί μας το απαιτούν!

Θεωρώντας επιβεβλημένη την αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας την καλούμε να παρέμβει άμεσα για την ανάκληση των απολύσεων. Κανείς δεν μπορεί πια να κρύβεται πίσω από τον «ιδιωτικού δικαίου» μανδύα της Εταιρείας, όταν μιλάμε για τον μοναδικό πάροχο επιβατικού σιδηροδρομικού έργου, που πληρώνεται πλουσιοπάροχα με δημόσιο χρήμα. Η τήρηση της νομιμότητας, από όλους, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας

Η σιωπή αποτελεί πλέον συνενοχή, αν όχι επιβράβευση των αυθαιρεσιών αυτών. Είναι αυτονόητο ότι το εργατικό κίνημα δεν θα αφήσει αναπάντητες αυτές τις προκλήσεις.

Απαιτούμε άρση των απολύσεων σήμερα· σε διαφορετική περίπτωση, οι συνέπειες θα βαρύνουν αποκλειστικά τη Διοίκηση της HELLENIC TRAIN και όσους ανέχονται τις πρακτικές της.

Σίγουρα, οι μηχανοδηγοί δεν ανήκουμε στην τελευταία κατηγορία.

Αύριο Τετάρτη 13 Αυγούστου το Σωματείο μας θα πραγματοποιήσει συμβολικές δράσεις ως πρώτη απάντηση στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Καλούμε όσους συναδέλφους μπορούν να δώσουν το παρόν

⦁ στα γραφεία της Hellenic Train στις 8 το πρωί (Συγγρού και Πετμεζά)

⦁ και στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης στις 4 το μεσημέρι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας θα συνεδριάσει έκτακτα στις 20 Αυγούστου με θέμα τον προγραμματισμό –προκήρυξη κινητοποιήσεων και δράσεων ενάντια στις απολύσεις.