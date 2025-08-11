Ναυτεργάτες καταγγέλλουν και απέχουν από εργασίες φόρτωσης στο «Blue Star 1»

«Προκήρυξη αποχής από την εργασία φόρτωσης (γκαράζ) του πληρώματος καταστρώματος στο «BLUE STAR 1» στις 14 Αυγούστου στο λιμάνι του Πειραιά. Πάνω από τα κέρδη τους βάζουμε τα προβλήματα και τα δικαιώματα των Ναυτεργατών»

Υπεύθυνη και υπόλογη για τυχόν πρόβλημα με την μη εκτέλεση του δρομολογίου του πλοίου είναι η BLUE STAR FERRIES (ATTICA GROUP).

Το συγκεκριμένο πλοίο σε χρόνο 24 ωρών πραγματοποιεί τα επισυναπτόμενα σε πίνακα δρομολόγια, γεγονός που επιφέρει την εργασιακή και ψυχολογική εξουθένωση του πληρώματος ενώ ο χρόνος ανάπαυσης είναι κάτω από τα προβλεπόμενα επίπεδα που αναφέρονται στην Διεθνή Ναυτική Σύμβαση (MLS 2006).

Σε αυτό το πλοίο η Διοίκηση της ATTICA GROUP επέλεξε να μειώσει την αμοιβή των εξπρές δρομολογίων κατά 30% για την επιστασία του προσωπικού καταστρώματος (ΠΕΝΕΝ) και για όλο το υπόλοιπο πλήρωμα.

Η Ναυτιλιακή εταιρεία είναι η μεγαλύτερη στην Ακτοπλοΐα, κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στα Ακτοπλοϊκά δρομολόγια των νησιών μας και η κερδοφορία της βρίσκεται σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Θεωρούμε προκλητική και ανεπίτρεπτη αυτή την ενέργειά της εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου.

Ο ακτοπλοϊκός αυτός μονοπωλιακός όμιλος, προκειμένου να επιβάλλει την γιγάντια περικοπή, εφηύρε και επινόησε την αλλαγή στο λιμάνι αφετηρίας του πλοίου (αντί της Σαντορίνης επέλεξε τον Πειραιά), με προφανή και νομιμοφανή στόχο να μειώσει τις αποδοχές του πληρώματος για τα εξοντωτικά δρομολόγια και ωράρια εργασίας.

Παράλληλα εγκαινίασε μία δυσφημιστική καμπάνια κατά του πληρώματος, ότι δήθεν παίρνει υπερβολικές αποδοχές! Λες και η καλή εταιρεία του χαρίζει και ένα σεντς του ευρώ...

Ξεκαθαρίζουμε για πολλοστή φορά ότι η ΠΕΝΕΝ δεν υπέγραψε την επαίσχυντη ΣΣΕ στα πλοία της Ακτοπλοΐας, έχει εκφράσει επανειλημμένα δημόσια την απόλυτη αντίθεσή της για την αναχρονιστική διάταξη της ισχύουσας ΣΣΕ περί των εξπρές δρομολογίων.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, αναλύοντας το δρομολόγιο του πλοίου, είτε αφετήριο λιμάνι είναι ο Πειραιάς είτε η Σαντορίνη, το πλήρωμα καταστρώματος δεν έχει ούτε ένα λεπτό χρόνο ξεκούρασης, αφού οι αφιξοαναχωρήσεις είναι άμεσες.

Τα μέλη μας αμέσως μετά την εκφόρτωση των οχημάτων ξεκινούν αμέσως την φόρτωση των νέων.

Η ΠΕΝΕΝ έχει θέσει το αναφερόμενο πρόβλημα στην εταιρεία εδώ και 1 μήνα ζητώντας να μην προβεί σε καμία περικοπή.

Το ίδιο έκανε πριν και μετά την εξόφληση των μισθών του περασμένου μήνα.

Η εταιρεία επέλεξε να αγνοήσει την θέση της ΠΕΝΕΝ και του κλάδου που εκπροσωπεί.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και προκειμένου να διαφυλάξουμε τα νόμιμα και αναφαίρετα δικαιώματα των μελών μας, η Διοίκησή μας αποφάσισε το πλήρωμα καταστρώματος να απέχει από κάθε εργασία φόρτωσης των οχημάτων του «BLUE STAR 1» στο λιμάνι του Πειραιά στις 14/8 και έως ότου η εταιρεία καταβάλει τις αναδρομικές διεκδικούμενες αποδοχές, καθώς επίσης να δεσμευτεί και για τον τρέχοντα μήνα ότι θα πράξει το ίδιο.

Η ATTICA GROUP οφείλει να ενημερώσει το επιβατικό κοινό της που πρόκειται να ταξιδέψει με το πλοίο της στις 14 Αυγούστου. Το ίδιο ισχύει για τους οδηγούς όλων των οχημάτων.

Ζητούμε από τα ΜΜΕ να γνωστοποιήσουν την απόφασή μας προς αποφυγή ταλαιπωρίας επιβατών και οδηγών οχημάτων.

Καλούμε όλο το πλήρωμα του πλοίου να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των μελών μας.