Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
«Φιάσκο» με τα επιδόματα ανεργίας μετά την αιφνιδιαστική εγκύκλιο

efsyn.gr
Αλαλούμ με τα επιδόματα ανεργίας

Οι χθεσινές, ξαφνικές αλλαγές στον τρόπο καταβολής του επιδόματος ανεργίας έφεραν τα «πάνω κάτω» και προκάλεσαν μεγάλη ταλαιπωρία σε χιλιάδες δικαιούχους που σήμερα είδαν μικρότερα ποσά από αυτά που ανέμεναν. 

Η εταιρεία που τρέχει τη διαδικασία καταβολής του επιδόματος εφάρμοσε λανθασμένα την εγκύκλιο για όλους τους επιδοτούμενους. Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ περιγράφει όσα συνέβησαν και καλεί τη διοίκηση της ΔΥΠΑ να σέβεται τους εργαζομένους και τους ανέργους, να μην τους αιφνιδιάζει αρνητικά και να επανορθώνει άμεσα σε περίπτωση λάθους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

Για ακόμη μια φορά αλαλούμ με τα επιδόματα ανεργίας!

Με χθεσινή εγκύκλιο άλλαξε αιφνιδιαστικά ο τρόπος καταβολής του επιδόματος για όσους έχουν συνέχιση επιδόματος ανεργίας. Η εταιρεία όμως, εφάρμοσε την εγκύκλιο για όλους τους επιδοτούμενους, με αποτέλεσμα χιλιάδες άνεργοι να δουν ποσά μικρότερα από αυτά που περίμεναν.

Δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των ανέργων που είδαν να πληρώνονται πρώτα τα «υπόλοιπα» και μετά θα εκκινήσει η καταβολή ολόκληρου του μήνα! Προκειμένου να αρθεί άμεσα αυτή η δυσλειτουργία και να μπορέσουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι να συνεχίσουν τον όποιο πενιχρό προγραμματισμό της καθημερινότητας τους, ζητούμε να καταβληθεί άμεσα το πλήρες επίδομα ανεργίας του μήνα.

Η Διοίκηση της ΔΥΠΑ οφείλει να σέβεται τους εργαζομένους και τους ανέργους, να μην τους αιφνιδιάζει αρνητικά και να επανορθώνει άμεσα σε περίπτωση λάθους! Καλείται να ενημερώσει άμεσα, με Δελτίο Τύπου τους εργαζομένους και τους ανέργους, για τις ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στο αλαλούμ και για τις ενέργειες που πρόκειται να κάνει!

