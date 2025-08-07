Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Μεγαλώνει η αιματηρή λίστα

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Ένα ακόμα εργατικό δυστύχημα συνέβη το πρωί της Πέμπτης στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, προσθέτοντας έναν 35χρονο εργάτη στη μακρά λίστα των θυμάτων στο βωμό του κέρδους. Ο άνδρας έπεσε από σκαλωσιά κατά τη διάρκεια ανακαίνισης.

Ειδικότερα πρόκειται για έναν 35χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι. Ο άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις από συναδέλφους του και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.