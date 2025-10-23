doValue Greece & IRIS: Νέα ψηφιακή υπηρεσία για πληρωμές χωρίς προμήθειες

Τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να εξοφλούν τις οφειλές τους γρήγορα, με ασφάλεια και χωρίς καμία επιβάρυνση δίνει η doValue Greece, με τη νέα ψηφιακή υπηρεσία IRIS Payments.

Όπως αναφέρεται, η νέα αυτή υπηρεσία ενσωματώνεται πλήρως στο οικοσύστημα της doValue και αξιοποιεί τις υποδομές του διατραπεζικού συστήματος IRIS payments, το οποίο διαχειρίζεται η ΔΙΑΣ Α.Ε. υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ουσιαστικά πρόκειται για τον πρώτο Οργανισμό, εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα, που υιοθετεί την υπηρεσία IRIS υπηρεσία αναπτύχθηκε με γνώμονα την απλοποίηση της εμπειρίας του δανειολήπτη και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και είναι διαθέσιμη για δανειολήπτες που έχουν ενεργές υποχρεώσεις και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας.

Τι είναι το IRIS;

Αξίζει να σημειωθεί ότι το IRIS Payments είναι μια πρωτοποριακή διατραπεζική υπηρεσία που προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης μεταφοράς χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, απευθείας από τον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη. Αναπτύσσεται και λειτουργεί από τη ΔΙΑΣ Α.Ε., υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, και υποστηρίζεται από όλες τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι καμία ευαίσθητη πληροφορία όπως τραπεζικοί λογαριασμοί ή κωδικοί δεν αποθηκεύονται ή κοινοποιούνται. Ο οφειλέτης έχει τη σιγουρά ότι οι πληρωμές εκτελούνται με τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας. Η χρήση του IRIS Payments, είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμία χρέωση, προμήθεια η τραπεζικά έξοδα.

Η δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS είναι άμεσα διαθέσιμη μέσα από το My e-Servicing Portal, την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η doValue για να προσφέρει στους οφειλέτες εύκολη και άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν την οφειλή τους όπως ενδεικτικά το υπόλοιπό του δάνειου τους, το ύφος της ληξιπρόθεσμης οφειλής, το δοσολόγιο και το ισχύον επιτόκιο.

Η διαδικασία

Για να γίνουν οι πληρωμές εύκολα και γρήγορα και κυρίως χωρίς προμήθειες, ο οφειλέτης εισέρχεται στην πλατφόρμα My e-Servicing Portal μέσω του site dovaluegreece.gr. Για την εγγραφή χρειάζεται να έχει διαθέσιμα κινητό τηλέφωνο, email και τους κωδικούς πρόσβασής στο taxisnet. Σε κάθε επόμενη είσοδό στην πλατφόρμα χρησιμοποιεί τους προσωπικούς του κωδικούς που έχει δημιουργήσει κατά την εγγραφή. Για την ολοκλήρωση τώρα της πληρωμής μέσω IRIS απαιτείται επιπλέον χρήση των προσωπικών κωδικών e-banking της τράπεζας του, κάτι που ενισχύει ακόμα περισσότερο το επίπεδο ασφαλείας με αυτό τον διπλό μηχανισμό ταυτοποίησης.

Τα βήματα αναλυτικά

Ο δανειολήπτης επιλέγει μέσω του site dovaluegreece.gr την επιλογή My e-Servicing Portal. Πατώντας την υπηρεσία IRIS Payments, οδηγείται σε ασφαλή σελίδα επιλογής τράπεζας. Επιλέγει την τράπεζά του και μεταφέρεται στο περιβάλλον της τράπεζας. Επιβεβαιώνει την πληρωμή μέσω IRIS, χωρίς να εισάγει αριθμούς IBAN ή άλλες πληροφορίες. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται άμεσα και ο πελάτης ενημερώνεται για την επιτυχία της πληρωμής.

Πλεονεκτήματα

Όπως αναφέρεται, με τη νέα ενσωμάτωσή του IRIS στη διαδικασία πληρωμής οφειλών προς τη doValue Greece, η εμπειρία γίνεται:

Απλή : Μπαίνει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης- My e-Servicing Portal και εξοφλεί με λίγα κλικ

: Μπαίνει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσωποποιημένης Πληροφόρησης- και εξοφλεί με λίγα κλικ Άμεση : η πληρωμή επιβεβαιώνεται και καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο.

: η πληρωμή επιβεβαιώνεται και καταχωρείται σε πραγματικό χρόνο. Ασφαλής : η υπηρεσία IRIS λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και διατραπεζικής διαφάνειας.

: η υπηρεσία IRIS λειτουργεί με υψηλά πρότυπα ασφάλειας και διατραπεζικής διαφάνειας. Δωρεάν: δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση για τον χρήστη.

Σταχυολογώντας, η νέα υπηρεσία, πέρα από δωρεάν πληρωμές – χωρίς προμήθειες ή κρυφά κόστη, δεν απαιτεί χρήση τραπεζικού IBAN. Επίσης, η η πληρωμή ολοκληρώνεται άμεσα, ενώ διασφαλίζει:

Ευκολία χρήσης από κινητό, tablet ή υπολογιστή

από κινητό, tablet ή υπολογιστή Ασφάλεια – η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ, με υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων

– η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της ΔΙΑΣ, με υψηλά πρότυπα προστασίας δεδομένων Διαθεσιμότητα 24/7- Η υπηρεσία λειτουργεί όλες τις ώρες και ημέρες, ακόμα και αργίες

Ποιες τράπεζες υποστηρίζονται

Η υπηρεσία IRIS Payments υποστηρίζεται από τις περισσότερες ελληνικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων:

Εθνική Τράπεζα

Eurobank

Alpha Bank

Τράπεζα Πειραιώς

Credia Bank

Viva Wallet

(ο κατάλογος διευρύνεται συνεχώς)

Όπως αναφέρεται, η ενσωμάτωση της δυνατότητας πληρωμής μέσω IRIS δεν είναι μεμονωμένο βήμα αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής με στόχο να προσφέρεται στον οφειλέτη μια εμπειρία εξυπηρέτησης που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ευκολία και ταχύτητα. Η νέα υπηρεσία ανοίγει τον δρόμο για έναν πιο σύγχρονο, φιλικό και λειτουργικό τρόπο διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων πάντα με γνώμονα την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.