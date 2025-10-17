FinTHESIS: Αρωγός των δανειοληπτών με το e-Stegastiko

Ένα από τα βασικά σημεία που κρίνουν τη λύση στο ζήτημα της αναζήτησης στέγης έχει να κάνει με τη διαδικασία διασφάλισης του σωστού σχήματος χρηματοδότησης, αλλά και της εύρεσης του κατάλληλου ακινήτου.

Σε αυτήν τη διπλή πρόκληση, στην εξασφάλιση δηλαδή ακινήτου, αλλά και του κατάλληλου στεγαστικού δανείου, σε μια περίοδο που εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, για την αύξηση των ρυθμών πιστωτικής επέκτασης, έρχεται να απαντήσει, η FinTHESIS, μια πρωτοπόρος εταιρεία στον χώρο των χρηματοοικονομικών λύσεων και της διαμεσολάβησης στεγαστικών δανείων.

Ουσιαστικά, με την έναρξη της δραστηριότητάς της η FinTHESIS είχε στόχο να καλύψει μια σημαντική ανάγκη της αγοράς, όπως γίνεται κατά κόρον στο εξωτερικό, προσφέροντας καινοτόμες υπηρεσίες και απλοποιώντας τη διαδικασία για την διασφάλιση του πλέον κατάλληλου στεγαστικού δανείου, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-stegastiko.

Τι είναι το e-stegastiko;

Με βάση τη σχετική ενημέρωση, το e-Stegastiko είναι μια εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η FinTHESIS με στόχο να προσφέρει πλήρη και συγκρίσιμη πληροφόρηση για όλα τα διαθέσιμα στεγαστικά δάνεια της αγοράς. Μέσω της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Να συγκρίνουν προσφορές από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (σταδιακά θα εντάσσονται και νέες τράπεζες, καλύπτοντας το σύνολο της αγοράς).

Να δουν αναλυτικά τους όρους κάθε δανείου (επιτόκιο, διάρκεια, κόστος, προκαταβολή κ.λ.π.).

Να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτημα ενδιαφέροντος.

Να λάβουν καθοδήγηση για τη βέλτιστη επιλογή σύμφωνα με το προφίλ τους.

Δωρεάν Υπηρεσία Διαμεσολάβησης για Υποψήφιους Δανειολήπτες

Το πολύ ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η FinTHESIS δεν σταματάει μόνο στην πληροφόρηση, αλλά προσφέρει εντελώς δωρεάν υπηρεσία διαμεσολάβησης σε όλους όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε λήψη στεγαστικού δανείου. Συγκεκριμένα, μέσω της υπηρεσίας:

Εξειδικευμένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αναλαμβάνουν την ανάλυση του προφίλ του ενδιαφερόμενου (εισοδήματα, σταθερότητα εργασίας, πιστοληπτική ικανότητα).

Παρέχουν προσωποποιημένες προτάσεις δανείων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και δυνατότητές του.

Διαχειρίζονται την επικοινωνία με τις τράπεζες και επιβλέπουν ολόκληρη τη διαδικασία, από την αρχική αίτηση έως την εκταμίευση.

Ενημερώνουν τον υποψήφιο δανειολήπτη για την πορεία του φακέλου και τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά με στόχο την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Υπογραμμίζεται, βέβαια, ότι υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη, κάτι που κατά κοινή ομολογία, καθιστά την FinTHESIS έναν ιδιαίτερα πολύτιμο συνεργάτη. Έτσι βέβαια, η FinTHESIS, απλοποιεί διαδικασίες, που σε πολλούς εν δυνάμει δανειολήπτες φαίνονται “βουνό” μια και τους απαλλάσσει από την ανάγκη να επισκεφτούν διαφορετικά τραπεζικά κατάστημα για την συλλογή πληροφοριών και την υποβολή αιτήσεων. Ουσιαστικά, όλη η διαδικασία ακολουθείται μέσω της πλατφόρμας και στη συνέχεια μέσω του πιστοποιημένου διαμεσολαβητή.

Γιατί να Επιλέξει Κάποιος τη FinTHESIS;

Τούτων δοθέντων, με συσσωρευμένη γνώση, με άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες, που ένας απλός πολίτης θα πρέπει να αναλώσει χρόνο για να τις βρει, είναι προφανές, ότι με βάση όλα τα παραπάνω, η FinTHESIS έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, που την φέρνουν στην πρώτη γραμμή των επιλογών των εν δυνάμει δανειοληπτών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, διασφαλίζει:

Ανεξαρτησία & Διαφάνεια: Δεν εκπροσωπεί καμία τράπεζα – οι προτάσεις αφορούν όλες τις μεγάλες ελληνικές τράπεζες και ο στόχος παραμένει αποκλειστικά το οικονομικό συμφέρον του πελάτη.

Εξοικονόμηση Χρόνου: Όλη η διαδικασία γίνεται πιο γρήγορα και οργανωμένα, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε τραπεζικό κατάστημα. Ο πελάτης γλυτώνει πραγματικά ανυπολόγιστο χρόνο μέσω της υπηρεσίας διαμεσολάβησης γιατί στην πραγματικότητα έχει στην διάθεσή του ένα one stop shop, με πλήρη ενημέρωση, ταχύτητα στις διαδικασίες, παρακολούθηση του αιτήματος.

Ασφάλεια & Εμπιστοσύνη: Όλες οι διαδικασίες γίνονται με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων και με πλήρη επαγγελματισμό.

Εξειδίκευση: Η ομάδα της FinTHESIS διαθέτει βαθιά και γνώση της τραπεζικής αγοράς και πολυετή εμπειρία. Ο κάθε εκπρόσωπος της εταιρίας φέρει την πιστοποίηση MOODΥ’S για τη διαμεσολάβηση στεγαστικών δανείων.

Συνδρομή και από μεσίτες

Επιπλέον, η FinTHESIS, ακόμη και αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει βρει ακίνητο, προσφέρει πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μεσιτών, διευκολύνοντας τη διαδικασία επιλογής ακινήτου και χρηματοδότησης ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, ο δανειολήπτης μπορεί να γνωρίζει το ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει πριν επιλέξει το κατάλληλο ακίνητο.