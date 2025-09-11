Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Μια από τις βασικές προκλήσεις των νοικοκυριών στην αρχή του Σεπτεμβρίου είναι η κάλυψη των δαπανών για τις προμήθειες για τα σχολικά. Ειδικά, την ώρα που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί είναι βεβαρημένοι από σειρά υποχρεώσεων, αλλά κι έχουν ήδη “γράψει” ποσά για τις θερινές ημέρες, είτε αφορούσαν διακοπές για όσες και όσους τα κατάφεραν, ή για άλλους “κωδικούς”.

Στο φόντο αυτό, τα Public εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς στέκονται και φέτος στο πλευρό γονιών και μαθητών με τον πιο εύκολο, οργανωμένο και δημιουργικό τρόπο.

Ουσιαστικά σε μια έμπρακτη απόδειξη στήριξης, στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα για πολλαπλές επιλογές και προσιτές τιμές. “Για σχολικά, φέτος πάρ’ το χαλαρά. Don’t Worry, Go Public”.Με χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης, τα Public μετατρέπουν την προετοιμασία, πριν το πρώτο κουδούνι, σε μια πραγματικά άνετη εμπειρία.”

Αμέτρητες Public σχολικές επιλογές

Ξεκινώντας από το πλέον βασικό για τη χρονιά, τη σχολική τσάντα, τα Public αναδεικνύονται σε αναμφισβήτητο πρωταγωνιστή για τη σεζόν.Κι αυτό γιατί οι σχολικές τσάντες και τα Public προσφέρουν μια τεράστια γκάμα επιλογών που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε μαθητή, συνδυάζοντας στυλ και εργονομία, μέσα από διαφορετικές προτάσεις για κάθε ηλικία.

Πέρα από τις σχολικές τσάντες, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν μοναδικές συλλογές από κορυφαία brands και εκατοντάδες σχέδια σε κασετίνες και είδη γραφείου.

Την γκάμα για ένα πλήρες “χαρτοφυλάκιο” σχολικών ειδών για τους μαθητές συμπληρώνουν χιλιάδες είδη γραφικής ύλης, ζωγραφικής και οργάνωσης γραφείου. Έτσι, τετράδια και μπλοκ σε αμέτρητα σχέδια, μια πλήρης σειρά μολυβιών, στυλό και γεωμετρικά όργανα, καθώς και υλικά χειροτεχνίας απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα των μικρών μας φίλων στην έναρξη μιας δημιουργικής και φέτος πορείας.

Παράλληλα, στα καταστήματα Public, “Public + home” και στο public.gr, οι γονείς μπορούν να προμηθευτούν όλα τα σχολικά βιβλία, οργανωμένα ανά τάξη, και να τα παραλάβουν, εφόσον το επιθυμούν, ντυμένα με προστατευτικό κάλυμμα για άμεση χρήση. Η μεγάλη γκάμα των Public συμπληρώνεται με ποικιλία από εκπαιδευτικά βοηθήματα από έγκριτους εκδοτικούς οίκους, αλλά και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, από αγγλικά μέχρι ιαπωνικά, καθώς και τίτλους για IB, κολέγια και πανεπιστήμια, καλύπτοντας κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Έτοιμη σχολική λίστα 2025

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι τα Public και φέτος τρέχουν μια πρωτοβουλίας που δίνει άμεση λύση στους γονείς.Έτσι όπως κάθε χρόνο, γονείς και μαθητές μπορούν να φέρουν τη σχολική λίστα στα Public κι εκεί οι συνεργάτες των καταστημάτων αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα! Έτσι, οι γονείς ξενοιάζουν από το άγχος της προετοιμασίας, καθώς μπορούν να την παραδώσουν σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Public ή να την ανεβάσουν στο public.gr, για να ετοιμαστεί και να την παραλάβουν άμεσα και οργανωμένα, από τα καταστήματα Public και τα μεγάλα Public + home που προσφέρουν ακόμη περισσότερες ανέσεις, όπως άνετο πάρκινγκ.

Παράλληλα, για τους μαθητές ιδιωτικών σχολείων, οι έτοιμες σχολικές λίστες ανά σχολείο είναι και φέτος διαθέσιμες online, επιτρέποντας με δύο μόνο κλικ την προμήθεια όλων των απαραίτητων για τη νέα σχολική χρονιά.

Eυκολία και ευελιξία για όλους!

Ιδιαίτερη σημασία στη δεδομένη οικονομική συγκυρία είναι το ότι πέρα από την τεράστια ποικιλία προϊόντων, τα Public προσφέρουν ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής, ώστε, όπως αναφέρεται, γονείς και οι μαθητές να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με περισσότερη άνεση και λιγότερο άγχος. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν πληρωμή μέσω Klarna σε 3 άτοκες δόσεις, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία αγορών, ενώ με το Public+, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής, κάθε αγορά επιστρέφει ένα μέρος της αξίας σε €, για εξαργύρωση σε επόμενες αγορές!

Όσον αφορά στην παραλαβή, έως και τις 21 Σεπτεμβρίου 2025 τα Public προσφέρουν στους καταναλωτές δωρεάν μεταφορικά μέσω των περισσότερων από 150.000 θυρίδων της Box Now, για όλες τις παραγγελίες άνω των 35€, κάνοντας τις online αγορές ακόμη πιο εύκολες και προσιτές.

Τέλος, για όσους δικαιούνται επιταγή βιβλίων ΟΠΕΚΑ (από 20€), η εξαργύρωση συνεχίζεται στα Public, ενώ για όσους δικαιούνται επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ (25€), η εξαργύρωση είναι δυνατή από την 1η Σεπτεμβρίου, σε όλα τα καταστήματα Public.

“Στα Public, η οργάνωση συναντά την άνεση και την ποικιλία. Ό,τι χρειάζονται οι γονείς και οι μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά βρίσκεται συγκεντρωμένο σε ένα μέρος, για να ξεκινήσει η σεζόν με σιγουριά, χαμόγελο και… δημιουργική διάθεση” αναφέρει η εμβληματική αλυσίδα.