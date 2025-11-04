Ενα ακόμη βήμα για τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου

Να μείνει ανοικτή η αναφορά των δανειοληπτών με ρήτρα ελβετικού φράγκου της Ελλάδας και να παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στις επιτροπές Εσωτερικής Αγοράς, Οικονομικών-Νομισματικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης αποφάσισε χθες η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εχει ενδιαφέρον μάλιστα ότι ο Πολωνός πρόεδρος της Επιτροπής (Bogdan Rzonca), που προέρχεται από τους ακρο-δεξιόστροφους Ευρωπαίους Συντηρητικούς - Μεταρρυθμιστές, εξέφρασε την απόλυτη κατανόησή του στο αίτημα των τριών Ελλήνων δανειοληπτών, μελών της Πρωτοβουλίας «Συσπείρωση και Δράση» (Ροζάκη, Φασουλάς, Γριζάνης), που υποστήριξαν την αναφορά ενώπιον των ευρωβουλευτών μελών της Επιτροπής.
Δυο Ελληνες ευρωβουλευτές παρενέβησαν στην ακρόαση για να υποστηρίξουν το αίτημα των δανειοληπτών, ο Γιώργος Μανιάτης (ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝ.ΑΛΛ.) και η Μαρία Ζαχαρία (Πλεύση Ελευθερίας). Και οι δυο χαρακτήρισαν εγκληματική την παραπλανητική τακτική των τραπεζών εις βάρος των ανυποψίαστων δανειοληπτών και ληστρική την ενεργοποίηση της ρήτρας ελβετικού φράγκου όταν άλλαξε η ισοτιμία του με το ευρώ. Επέκριναν την Κομισιόν για αδυναμία (ή απροθυμία) να ελέγξουν την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανέλαβε να «αντικρούσει» την αναφορά, υποστήριξε ότι οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε γενικές γραμμές καλύπτουν τις υποχρεώσεις της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών και την επαρκή ενημέρωσή τους ως προς τους κινδύνους που εγκυμονούν οι ρήτρες ισοτιμίας στις δανειακές συμβάσεις, παραδέχθηκε ωστόσο ότι ενώ σε άλλες χώρες της Ε.Ε. υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις (στα εθνικά δικαστήρια ή στο Ευρωδικαστήριο) ή νομοθετικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους δανειολήπτες, στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός δανειοληπτών παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και δέκα χρόνια από την «πυροδότηση» της ρήτρας ελβετικού φράγκου.
Υπενθυμίζεται ότι η υπεσχημένη εδώ και δέκα μήνες νομοθετική ρύθμιση απεγκλωβισμού των δανειοληπτών (από τον πρώην υπουργό Οικονομικών, νυν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και εμπνευστή όλων των μεγάλων και δύσκολων «μεταρρυθμίσεων» Κωστή Χατζηδάκη) παραμένει άφαντη.
Η Πρωτοβουλία Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου «Συσπείρωση και Δράση» ετοιμάζει νέα κινητοποίηση στις 12 Νοέμβρη το απόγευμα, ενώ στις 5 Δεκέμβρη συζητείται στον Αρειο Πάγο προσφυγή μελών του Συλλόγου Δανειοληπτών κατά των τραπεζών Εθνική, Alpha και Πειραιώς, με την προσδοκία μιας ευνοϊκής απόφασης, μετά την απόφαση του 2022 στην προσφυγή κατά Eurobank που δικαίωσε την τράπεζα και -το κυριότερο- αγνόησε το αίτημα για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ε.Ε.
Το ΚΚΕ στηρίζει σταθερά τα αιτήματα για την προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο
Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, με επιστολή του ευρωβουλευτή του Κόμματος, Λευτέρη Νικολάου-Αλαβάνου, μέλους της Επιτροπής Αναφορών προς τους συντονιστές της Επιτροπής πριν τη συνεδρίασή της, απαίτησε να παραμείνει ανοικτή η αναφορά που έχουν καταθέσει οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο. Επίσης ζήτησε να αποσταλεί η αναφορά στις επιτροπές ECON/FISC, προκειμένου να εξεταστούν περαιτέρω οι ευθύνες των οργάνων της ΕΕ. Στηρίζοντας τον αγώνα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, που αντιμετωπίζουν την διαχρονικά υπονομευτική στάση της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και όλων των κυβερνήσεων 15 χρόνια τώρα που διαιωνίζεται το πρόβλημα, το ΚΚΕ απαιτεί να αλλάξει το ευρωπαϊκό πλαίσιο φορολογίας και δανεισμού και να διασφαλιστεί η πραγματική προστασία τους, καθώς αυτοί εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες.
Οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, με τη σύμφωνη γνώμη και το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, παραμένουν εγκλωβισμένοι στα χρέη τους, απροστάτευτοι απέναντι στις τράπεζες, τα funds και τους servicers. Η ίδια η Κομισιόν αποποιείται κάθε ευθύνη, ισχυριζόμενη ότι δεν έχει αρμοδιότητα να παρέμβει, παραπέμποντας τους δανειολήπτες στις εθνικές αρχές και δικαστήρια. Επικαλείται μη αναδρομική ισχύ της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ, και αφήνει περιθώριο στις τράπεζες να επικαλούνται το εθνικό δίκαιο για να διατηρούν καταχρηστικούς όρους σε βάρος των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο.
Επιχειρείται, δηλαδή, ακόμα μια προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι ενσωματωμένες στο ελληνικό δίκαιο ευρωπαϊκές οδηγίες, σε συνδυασμό με τα πογκρόμ πλειστηριασμών εναντίων των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών αποδεικνύουν ότι οι κατευθύνσεις αυτές όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά διογκώνουν τα προβλήματα των δανειοληπτών, ανοίγοντας το δρόμο για τα funds να αρπάξουν τις λαϊκές κατοικίες.
Η αναφορά παραμένει ανοικτή, αλλά από την όλη διαδικασία αποκαλύπτεται ότι η ΕΕ δεν αποτελεί παράγοντα επίλυσης αλλά μέρος του προβλήματος, είναι συνένοχη με όλες τις κυβερνήσεις. Η μόνη ουσιαστική λύση βρίσκεται στο να δυναμώσει η πάλη των δανειοληπτών σε σύγκρουση με την πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ, τις κατευθύνσεις και οδηγίες της που τους οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.
Το ΚΚΕ διεκδικεί σταθερά στο πλευρό τους την πλήρη προστασία των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Εδώ και τώρα να γίνει επανυπολογισμός των δανείων με βάση την αρχική ισοτιμία εκταμίευσης, επιστροφή των υπερκαταβολών και να σταματήσει άμεσα κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμού λαϊκής περιουσίας.
