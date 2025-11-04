Ενα ακόμη βήμα για τους δανειολήπτες ελβετικού φράγκου

Να μείνει ανοικτή η αναφορά των δανειοληπτών με ρήτρα ελβετικού φράγκου της Ελλάδας και να παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στις επιτροπές Εσωτερικής Αγοράς, Οικονομικών-Νομισματικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης αποφάσισε χθες η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εχει ενδιαφέρον μάλιστα ότι ο Πολωνός πρόεδρος της Επιτροπής (Bogdan Rzonca), που προέρχεται από τους ακρο-δεξιόστροφους Ευρωπαίους Συντηρητικούς - Μεταρρυθμιστές, εξέφρασε την απόλυτη κατανόησή του στο αίτημα των τριών Ελλήνων δανειοληπτών, μελών της Πρωτοβουλίας «Συσπείρωση και Δράση» (Ροζάκη, Φασουλάς, Γριζάνης), που υποστήριξαν την αναφορά ενώπιον των ευρωβουλευτών μελών της Επιτροπής.

Δυο Ελληνες ευρωβουλευτές παρενέβησαν στην ακρόαση για να υποστηρίξουν το αίτημα των δανειοληπτών, ο Γιώργος Μανιάτης (ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝ.ΑΛΛ.) και η Μαρία Ζαχαρία (Πλεύση Ελευθερίας). Και οι δυο χαρακτήρισαν εγκληματική την παραπλανητική τακτική των τραπεζών εις βάρος των ανυποψίαστων δανειοληπτών και ληστρική την ενεργοποίηση της ρήτρας ελβετικού φράγκου όταν άλλαξε η ισοτιμία του με το ευρώ. Επέκριναν την Κομισιόν για αδυναμία (ή απροθυμία) να ελέγξουν την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που ανέλαβε να «αντικρούσει» την αναφορά, υποστήριξε ότι οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε γενικές γραμμές καλύπτουν τις υποχρεώσεις της οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών και την επαρκή ενημέρωσή τους ως προς τους κινδύνους που εγκυμονούν οι ρήτρες ισοτιμίας στις δανειακές συμβάσεις, παραδέχθηκε ωστόσο ότι ενώ σε άλλες χώρες της Ε.Ε. υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις (στα εθνικά δικαστήρια ή στο Ευρωδικαστήριο) ή νομοθετικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τους δανειολήπτες, στην Ελλάδα μεγάλος αριθμός δανειοληπτών παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ και δέκα χρόνια από την «πυροδότηση» της ρήτρας ελβετικού φράγκου.

Υπενθυμίζεται ότι η υπεσχημένη εδώ και δέκα μήνες νομοθετική ρύθμιση απεγκλωβισμού των δανειοληπτών (από τον πρώην υπουργό Οικονομικών, νυν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και εμπνευστή όλων των μεγάλων και δύσκολων «μεταρρυθμίσεων» Κωστή Χατζηδάκη) παραμένει άφαντη.

Η Πρωτοβουλία Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου «Συσπείρωση και Δράση» ετοιμάζει νέα κινητοποίηση στις 12 Νοέμβρη το απόγευμα, ενώ στις 5 Δεκέμβρη συζητείται στον Αρειο Πάγο προσφυγή μελών του Συλλόγου Δανειοληπτών κατά των τραπεζών Εθνική, Alpha και Πειραιώς, με την προσδοκία μιας ευνοϊκής απόφασης, μετά την απόφαση του 2022 στην προσφυγή κατά Eurobank που δικαίωσε την τράπεζα και -το κυριότερο- αγνόησε το αίτημα για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ε.Ε.