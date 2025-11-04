Επιδοτούμενο πρόγραμμα «μαμούθ» για 50.000 ανέργους

Μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης και εργασιακής εμπειρίας για τη δημιουργία περίπου 50.000 νέων θέσεων, το οποίο απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, ξεκινά εντός της εβδομάδας το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι ωφελούμενοι θα εργαστούν για έξι μήνες σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα, ύστερα από υπόδειξη των εργασιακών συμβούλων από το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ, η οποία θα υλοποιήσει τη δράση και θα διαχειριστεί τις αιτήσεις των επιχειρήσεων, την υπόδειξη των ωφελούμενων που θα καλύψουν τις θέσεις, αλλά και την καταβολή της αποζημίωσής τους.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος, ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ, γίνεται μέσω του Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής του ΕΣΠΑ 2021-2027 με τη μορφή επιχορήγησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς τη ΔΥΠΑ. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού μέσω του gov.gr περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων στους οποίους επιθυμούν να παρέχουν θέση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ και έχουν συμφωνήσει σε ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης με προτεραιότητα τους άνεργους και τις άνεργες με τουλάχιστον 24 μήνες εγγεγραμμένης ανεργίας, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και όσους είναι από 45 έως 64 ετών. Από το πρόγραμμα αποκλείονται όσοι τον τελευταίο χρόνο είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί στην ίδια ή άλλη επιχείρηση/πάροχο με την ίδια ειδικότητα, είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση, επιχείρηση συζύγου ή συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη.

Σύμφωνα με το υπουργείο, που κάνει λόγο για το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας, στόχος του είναι η αντιμετώπιση του ποσοστού ανεργίας, που επηρεάζει ιδιαίτερα άτομα ηλικίας 30 ετών και άνω με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω της τοποθέτησής τους για έξι μήνες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.