Στο πόδι η Κύθνος

Στους δρόμους βγαίνουν κάτοικοι και φορείς της Κύθνου, μετά τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του νησιού με τον Πειραιά από τις 14 Σεπτεμβρίου και τη σύνδεση μόνο με το λιμάνι του Λαυρίου, αλλά και αυτή δύο φορές την εβδομάδα από τις 20 Νοεμβρίου. Την Παρασκευή, με πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Μέριχα, με κεντρικό αίτημα την άμεση αποκατάσταση της σύνδεσης με το Λαύριο και τον Πειραιά.

Οι εκπαιδευτικοί με ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι η έλλειψη τακτικής και αξιόπιστης σύνδεσης με το Λαύριο, καθώς και η ουσιαστική απουσία σύνδεσης με τον Πειραιά υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία των σχολείων και την ποιότητα ζωής ολόκληρης της νησιωτικής κοινότητας. Αναφέρουν ότι είναι αναγκασμένοι να παίρνουν άδεια ή ακόμα και να ζητούν να κλείνει σχολικό τμήμα προκειμένου να βρουν μία διαθέσιμη ημέρα με καράβι για τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις τους, ενώ σημειώνουν ότι οι ολοένα και πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες ακυρώνουν τα ελάχιστα δρομολόγια, επιδεινώνοντας τον αποκλεισμό τους και καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ή διοικητικές ανάγκες.

Η αντιδήμαρχος του νησιού, Αγγελική Κοτούλια, μιλώντας στο «Mega» περιέγραψε τις συνθήκες που επικρατούν στο νησί μετά τη διακοπή της σύνδεσης με τον Πειραιά, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι για να πάει κάποιος που ζει στην Κύθνο στην Αθήνα, είτε για να επισκεφτεί γιατρούς ή για άλλες δουλειές, πρέπει να πάει στο Λαύριο, από κει να πάρει ταξί που κοστίζει 70 ευρώ, να κάνει τις δουλειές του και να ξαναπάρει ταξί να επιστρέψει στο Λαύριο, καθώς οι συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν. Οσο για την εξήγηση που τους δίνει η ακτοπλοϊκή εταιρεία για τη διακοπή, είναι ότι το δρομολόγιο είναι ασύμφορο. Παράλληλα εξέφρασε την απογοήτευση και τον προβληματισμό της για τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο νησί, καθώς, όπως είπε, δεν υπάρχει παιδίατρος και γενικός γιατρός, ενώ σοβαρές ελλείψεις παρατηρούνται και στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου, Δημήτρης Ραλλιάς, από την πλευρά του επισήμανε ότι στο νησί ζουν περίπου 1.500 άνθρωποι και ανάμεσά τους υπάρχουν 220 παιδιά, ενώ υποστήριξε ότι οι συνάδελφοί του δεν θέλουν να έρχονται στην Κύθνο γιατί δεν υπάρχει τρόπος να μεταβούν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να φτάσουν από το Λαύριο στην Αθήνα, καθώς δεν υπάρχει γραμμή ΚΤΕΛ Αττικής ούτε express δρομολόγιο. «Κάνουμε τον σταυρό μας μη μας συμβεί κάτι», σημείωσε αναφερόμενος στα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί.

Υπενθυμίζουμε ότι το ζήτημα ανέδειξε με επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Μάρκος Καφούρος.