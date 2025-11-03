Αθήνα, 24°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.2° 22.8°
2 BF
68%
Θεσσαλονίκη
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
21.5° 19.2°
1 BF
64%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
21°C
22.0° 21.0°
1 BF
65%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.9° 17.9°
3 BF
82%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
17.9° 17.9°
2 BF
82%
Βέροια
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
63%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
52%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
22°C
21.7° 21.7°
2 BF
65%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.0° 22.2°
2 BF
68%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
21.9° 19.4°
2 BF
78%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
73%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.7° 19.9°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Σποραδικές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
2 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
0 BF
49%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.3° 21.2°
1 BF
66%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 23.8°
3 BF
67%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
24°C
25.0° 23.8°
2 BF
56%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.3° 18.8°
2 BF
82%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.6° 18.6°
3 BF
82%
Καστοριά
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.3° 16.3°
1 BF
74%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
| EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΑΔΕ: Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
efsyn.gr
Τσουχτερά πρόστιμα για καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να μπουν με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως και πέρυσι, τα ποσά παραμένουν αμετάβλητα, χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού.

Τα πρόστιμα για την καθυστερημένη πληρωμή είναι κλιμακωτά: 25% επί του ποσού αν τα τέλη πληρωθούν εντός Ιανουαρίου, 50% αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο και 100% από την 1η Μαρτίου και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΑΑΔΕ: Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual