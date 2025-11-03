Διασπορά αμφιβολιών για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, εκπνέει η τελευταία προθεσμία που έχει δώσει η αρμόδια γενική διεύθυνση της Κομισιόν στην κυβέρνηση να καταθέσει το «Σχέδιο Δράσης ΙΙ» για την αναμόρφωση του τρόπου υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ από αγρότες και κτηνοτρόφους και πληρωμής των επιδοτήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταστήσει σαφές εδώ και μήνες ότι χωρίς το νέο Action Plan για τον περιδινούμενο στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πρόκειται να «ξεκλειδώσει» τα κονδύλια για τους δικαιούχους. Κατά παράδοξο τρόπο αυτή την απειλή, που βασίζεται στην προσήλωση της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας σε κανονισμούς και προθεσμίες, η κυβέρνηση επιχειρεί να τη μετατρέψει σε... τρομοκρατικό πλεονέκτημά της εις βάρος των αγροτών.

Πρώτος, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο άνθρωπος που δηλώνει περήφανος για την πατρότητα δύσκολων «μεταρρυθμίσεων», όπως το ξεπούλημα της Ολυμπιακής ή η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, προειδοποιεί από την περασμένη Παρασκευή (μέσω ΕΡΤ, ΣΚΑΪ και λοιπών φίλιων ΜΜΕ) ότι «χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων... Υπάρχει ένα πλάνο δράσης με 54 βήματα, από τα οποία έχουν γίνει τα 46...». Και ποιου ευθύνη είναι το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί αυτό το πλάνο, συμφωνημένο με τις Βρυξέλλες από τον περσινό Σεπτέμβριο; Ο κ. αντιπρόεδρος δεν είχε απάντηση σε αυτό, αλλά και δεν ρωτήθηκε.

Στη συνέχεια, ήρθε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, να σπείρει την αμφιβολία. «Πρέπει να εφαρμόσουμε όλα όσα έχουμε συμφωνήσει στο Action Plan. Γίνεται ο αγώνας για να δοθούν τα χρήματα. Θα γίνει η δουλειά. Μέσα σε μήνες πάμε να λύσουμε προβλήματα δεκαετιών. Υπάρχουν καθυστερήσεις πληρωμών γιατί γίνονται έλεγχοι για να μην ξαναγίνει ό,τι έχει προκύψει», είπε στο Mega o κ. Πρωτοψάλτης, μεταθέτοντας το χρονοδιάγραμμα για τη βασική πληρωμή προς το τέλος του έτους.

Το κερασάκι στην τούρτα τοποθέτησε, όπως κάθε Κυριακή, στο εβδομαδιαίο μήνυμά του ο πρωθυπουργός. «Εγκρίναμε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ... Είναι η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ. Πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μη διακινδυνεύσουν οι πληρωμές... Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουμε την καταβολή των αποζημιώσεων».

Εγείρει ερωτήματα το γεγονός ότι, ενώ μέχρι προ ημερών ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Τσιάρας διαβεβαίωνε πως μέσα στον Νοέμβριο θα πέσουν στους λογαριασμούς των αγροτών επιδοτήσεις 950 εκατ. ευρώ, τώρα ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος και ο αρμόδιος γενικός γραμματέας αφήνουν να αιωρείται η «τρομοκρατική» πιθανότητα η Γενική Διεύθυνση AGRI της Κομισιόν να αναπέμψει το αναθεωρημένο ελληνικό σχέδιο, στο οποίο προφανώς πρέπει να προσαρτηθεί και το σχέδιο νόμου απορρόφησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που απαιτούσε συγκεκριμένες αξιόπιστες αλλαγές στα συστήματα αναγνώρισης αγροτεμαχίων, ελέγχου της νομιμότητας των δηλώσεων ΟΣΔΕ, ιχνηλασιμότητας των ζώων και της βάσης δεδομένων, είχε σταλεί στην κυβέρνηση την 1η Αυγούστου. Τι έγινε στους τρεις και πλέον μήνες που πέρασαν; Γιατί η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τις καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις; Μήπως έχει πάρει ήδη μηνύματα από τις Βρυξέλλες ότι το αναθεωρημένο σχέδιο θα επιστραφεί ξανά με νέα προθεσμία βελτίωσης; Ποιος από τους μέγιστους μεταρρυθμιστές θα χρεωθεί την πατρότητα ενός τέτοιου φιάσκου που θα οδηγήσει σε έκρηξη τους αγρότες;