Ακριβαίνει πάλι το ρεύμα

Αυτοεκπληρούμενη προφητεία αποδείχθηκε η ανακοίνωση των τιμολογίων ρεύματος για τον μήνα Νοέμβριο από τους 12 παρόχους της αγοράς, μια και η μέση αύξηση έφτασε στο 12%, πολύ κοντά στις εκτιμήσεις των ίδιων των παρόχων μέχρι πριν από μία εβδομάδα για αυξήσεις 15% κατά μέσο όρο. Οι διαφορές της ποσοστιαίας αύξησης από πάροχο σε πάροχο είναι μεγάλες: η ΗΡΩΝ είναι η μόνη που κράτησε σταθερό το τιμολόγιό της σε σχέση με τον Οκτώβριο, η Protergia και η NRG αύξησαν τα δικά τους πράσινα τιμολόγια κατά 6% και η Volton κατέγραψε το ρεκόρ, με αύξηση άνω του 20%.

Με τα δεδομένα αυτά, η μέση τιμή στα ειδικά πράσινα τιμολόγια, που εδώ και μήνες τελούν υπό κατάργηση και υποκατάσταση, αλλά παραμένουν κυρίαρχα συγκεντρώνοντας πάνω από το 50% των καταναλωτών, διαμορφώνεται σχεδόν στα 19 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Νοέμβριο, έναντι 16,8 τον προηγούμενο μήνα. Εχει όμως σημασία να επισημάνουμε ότι τον περσινό Νοέμβριο και σε παρόμοιες συνθήκες η μέση τιμή ήταν 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αρα, σε ετήσια βάση η αύξηση είναι 24%!

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες λιανικής ρεύματος, και ιδιαίτερα αυτές που είναι και ηλεκτροπαραγωγοί και διαμορφώνουν την τάση στο χρηματιστήριο ενέργειας, δεν έκαναν καμιά ιδιαίτερη προσπάθεια να απορροφήσουν έστω και μερικώς την αύξηση στη χονδρική ρεύματος (+17%) τον Οκτώβριο, με εξαίρεση την ΗΡΩΝ που κράτησε σταθερό το τιμολόγιό της.

Οπως φαίνεται και στον πίνακα που παραθέτουμε, η ΔΕΗ είναι ο φτηνότερος πάροχος γι’ αυτόν τον μήνα, η Elpedison και η ZEΝΙΘ οι ακριβότεροι, ενώ οι υπόλοιποι κινούνται λίγο πάνω και λίγο κάτω από τη μέση τιμή. Τα κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια ελάχιστα αποκλίνουν από τα πράσινα, ενώ τα μπλε σταθερά παραμένουν αισθητά φτηνότερα, αλλά αυξάνουν την πελατεία τους αργά, παρά την έντονη διαφημιστική προβολή τους.

Στην αγορά χονδρικής ρεύματος ο Νοέμβριος μπήκε με κακές διαθέσεις. Σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, η τιμή χονδρικής αυξήθηκε 35% σε σχέση με χθες, στα 115 ευρώ ανά μεγαβατώρα.