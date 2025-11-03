Οικονομικά παράδοξα

Η κυβέρνηση επικαλείται ότι το 2020 είχε διαθέσει 280 εκατ. ευρώ για να στηρίξει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και να υλοποιήσει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για 2.000 υπαλλήλους. Αυτή είναι «μισή αλήθεια», καθώς τα ΕΛΤΑ από το 2013 δεν χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία τους από τον προϋπολογισμό, δικαιούνται μόνο να λαμβάνουν κάποιο ποσό ετησίως ως αποζημίωση για την καθολική υπηρεσία. Η αποζημίωση αυτή, της τάξης των 40-50 εκατ. ευρώ ετησίως, πληρώθηκε μεν για τα έτη 2018 και 2019, αλλά μεταξύ 2013 και 2017 δημιουργήθηκε μια «τρύπα» 180 εκατ. ευρώ η οποία εξοφλήθηκε το 2020. Μαζί προχώρησε και μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, καθώς λόγω του χρέους ως προς την καθολική υπηρεσία το μετοχικό κεφάλαιο είχε απομειωθεί δραματικά.

Συνολικά 1.946 άτομα αποχώρησαν με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που κόστισε περίπου 135 εκατ. ευρώ. Ομως οι αποχωρήσεις ολοκληρώθηκαν μέσα σε ένα 4μηνο, αντί της διετίας που είχε προγραμματιστεί, δημιουργώντας κενά που δύσκολα μπορούσαν να καλυφθούν από τις νέες προσλήψεις που ακολούθησαν, γιατί μεσολαβούσε ένα διάστημα εκπαίδευσης. Ετσι, διατέθηκαν άλλα 120 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 220 συμβάσεις και «κλειστούς διαγωνισμούς» για τη διανομή αλληλογραφίας από την… ΟΝΕΧ των ναυπηγείων («Ιδιωτικοποίηση από τις τσέπες των πολιτών», Αρης Χατζηγεωργίου, 9.11.2024), ώστε να στηρίξει τη φθίνουσα καθολική υπηρεσία και να φτάνει η αλληλογραφία παντού και σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Εκτοτε, από το 2020 δημιουργήθηκαν νέα χρέη από τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ η καθολική υπηρεσία αποζημιώνεται μόνο… έναντι. Για παράδειγμα, για τα έτη 2020-2024 υποβλήθηκαν στην ΕΕΤΤ αιτήματα αποζημίωσης συνολικής αξίας 113,59 εκατ. ευρώ, από τα οποία αναγνωρίστηκαν 109,14 εκατ. ευρώ και εγκρίθηκαν 87,38 εκατ. ευρώ, ενώ πληρώθηκαν ως προκαταβολές μόλις 58 εκατ. ευρώ (μέχρι το 2023), με αποτέλεσμα να παραμένει στις 31.12.2024 υφιστάμενη απαίτηση των ΕΛΤΑ ύψους 46,78 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά τους οι υπουργοί παπαγαλίζουν ότι μέσα σε μια δεκαετία μειώθηκε κατά 90% η επιστολική αλληλογραφία (με επιταχυνόμενη πτώση την τελευταία πενταετία), όμως εάν ανατρέξουμε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του ομίλου για το 2024, καταγράφει ότι ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2024 ανήλθε σε 249,05 εκατ. ευρώ (+2% σε σχέση με το 2023), αποδίδοντας τη θετική μεταβολή, ύψους 5,77 εκατ. ευρώ, κυρίως στην αύξηση των εσόδων από… επιστολική αλληλογραφία, στην ανάπτυξη των ταχυμεταφορών και στην υψηλότερη αποζημίωση για το καθαρό κόστος καθολικής υπηρεσίας. Το μεικτό αποτέλεσμα το 2024 αυξήθηκε, φτάνοντας τα 38,57 εκατ. ευρώ έναντι 30,24 εκατ. ευρώ το 2023, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να ανεβαίνει από 12,4% σε 15,5%.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 7,95 εκατ. ευρώ (έναντι 6,90 εκατ. ευρώ το 2023), λόγω αυξημένων δαπανών προσωπικού που συνδέονται με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού και την αύξηση των τακτικών αποδοχών κατά 3,1%, όπως ορίζει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στις ταμειακές ροές, τον Μάιο του 2024 τα ΕΛΤΑ εισέπραξαν προκαταβολή αποζημίωσης καθολικής υπηρεσίας ύψους 13 εκατ. ευρώ για το 2023, ενώ η ΕΕΤΤ ενέκρινε την αντίστοιχη προκαταβολή των 12 εκατ. ευρώ για το 2024 (έναντι αναγνωρισμένου ποσού αποζημίωσης 17,4 εκατ. ευρώ), η οποία επρόκειτο να καταβληθεί το 2025, άγνωστο σε ποια ημερομηνία.