Ακόμα μια μικρή ταχυδρομική τραγωδία

Η περιπέτεια μιας μικρής εκδοτικής επιχείρησης που επί 13 χρόνια εμπιστεύεται στα ΕΛΤΑ την αποστολή του περιοδικού της στους συνδρομητές της και σήμερα ανακαλύπτει με οδυνηρό τρόπο ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιος κυβερνά τα Ταχυδρομεία και ποιος ευθύνεται για τη ζημιά που προκαλεί ο διαλυτικός «μετασχηματισμός» τους

«Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;», θα ρωτούσε ο ιδρυτής της Ν.Δ. αν καλούνταν να σχολιάσει την εικόνα χάους που επικρατεί σε βασικές υπηρεσίες του κράτους, όπως η ηλεκτροδότηση, οι τηλεπικοινωνίες, τα Ταχυδρομεία. Η απάντηση των επιγόνων του Κ. Καραμανλή θα ήταν ότι τον τόπο τον κυβερνά η αγορά, η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, γιατί το κράτος είναι αποτυχημένο ως επιχειρηματίας. Στην περίπτωση των ΕΛΤΑ, που συμπληρώνουν σχεδόν 200 χρόνια ιστορίας, από εποχής Καποδίστρια, η κρατική διαχείριση των Ταχυδρομείων κάθε άλλο παρά αποτυχημένη υπήρξε. Η αποτυχία έγινε ταυτότητα των ΕΛΤΑ από τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δρομολόγησε τη μετάλλαξή τους σε ιδιωτική εταιρεία και την εκχώρηση όλο και μεγαλύτερου μεριδίου της ταχυδρομικής αγοράς στους ιδιώτες ανταγωνιστές των ΕΛΤΑ.

Ποιος κυβερνά, λοιπόν, τα ΕΛΤΑ; Την απάντηση την πήρε με οδυνηρό τρόπο μια μικρή εκδοτική επιχείρηση που εδώ και 13 χρόνια διακινεί το ειδικό, κλαδικό περιοδικό της μέσω των ΕΛΤΑ, προπληρώνοντας αδρά την ταχυδρόμησή του κάθε μήνα σε εκατοντάδες συνδρομητές του. Το MeatNews είναι ένα ειδικό περιοδικό που καλύπτει τον κλάδο του κρέατος. Από την πρωτογενή παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και τη διακίνησή του, σε όλες τις εκδοχές προϊόντων και υποπροϊόντων. Εστειλε μέσω ΕΛΤΑ τα φύλλα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού στις 15 Οκτωβρίου. Δύο εβδομάδες μετά ανακάλυψε ότι ούτε ένα περιοδικό δεν είχε φτάσει σε συνδρομητή. Και η μικρή εκδοτική επιχείρηση -που δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετώπισε προβλήματα με τις αποστολές- ξεκίνησε έναν Γολγοθά για να βρει το αυτονόητο δίκιο της. Αλλά, πρώτα έπρεπε να ξεκαθαρίσει ποιος κυβερνά τα ΕΛΤΑ.

Εστειλε λοιπόν επιστολή στο Δ.Σ. των ΕΛΤΑ, που την κοινοποίησε στην ηγεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (υπουργό, υφυπουργό, αρμόδιο γενικό γραμματέα), το οποίο έχει στην εποπτεία του τα Ταχυδρομεία, και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στην οποία υπέβαλε και σχετική καταγγελία. Στην επιστολή οι εκδότες του MeatNews αναφέρουν:

«Η εταιρεία μας εκδίδει επί 13 χρόνια ένα μηνιαίο κλαδικό περιοδικό το οποίο ταχυδρομείται μέσω των ΕΛΤΑ στους αποδέκτες-συνδρομητές μας. Η ταχυδρόμηση γίνεται μέσω του ΚΕΜΠ Κρυονερίου, το οποίο εδρεύει δίπλα στο Κέντρο Διαλογής Αττικής και άρα βρίσκεται στο πιο άμεσο σημείο αποστολής στα κατά τόπους ταχυδρομικά καταστήματα. Η σύμβασή μας με τα ΕΛΤΑ αφορά PRESS POST και μας δίνει περιθώριο παραλαβής από τους αποδέκτες 7 ημέρες.

Το περιοδικό του μήνα Οκτωβρίου παραδόθηκε στο ΚΕΜΠ στις 15/10 και δυστυχώς μέχρι σήμερα 30/10 δεν έχουμε εντοπίσει ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ αποδέκτη που να το έχει λάβει.

Οπως αντιλαμβάνεστε αυτό σημαίνει τεράστια εμπορική και οικονομική ζημιά για το περιοδικό και απειλεί τη βιωσιμότητα της επιχείρησής μας.

Δυστυχώς προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε με τις υπηρεσίες των ΕΛΤΑ δεν έχουμε βρει καμιά ανταπόκριση, ούτε καν κάποιον υπεύθυνο να αναλάβει τη διερεύνηση του θέματος. Σημειώνουμε ότι δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει με την αποστολή του περιοδικού μέχρι σήμερα...

Προ λίγων ετών όλες οι εκδοτικές επιχειρήσεις υποστήκαμε μια τεράστια αύξηση ταχυδρομικών τελών, λόγω μιας υποτιθέμενης αναβάθμισης υπηρεσιών. Αντί αναβάθμισης βιώνουμε την πλήρη κατάρρευση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, η οποία απειλεί τον έντυπο Τύπο και οδηγεί σε αποκλεισμό από την πληροφόρηση χιλιάδες επαγγελματίες και εν γένει χιλιάδες αναγνώστες.

Μάλιστα με τρόμο ακούμε τις ανακοινώσεις για κλείσιμο ταχυδρομικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, το οποίο σημαίνει ακόμα χειρότερες υπηρεσίες προς τους πολίτες...».

Αστραπιαία έφτασε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των εκδοτών του MeatNews απάντηση από το γραφείο του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η λειτουργία, η αναδιάρθρωση και η διαχείριση του δικτύου καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα ΕΛΤΑ αποτελούν ανώνυμη εταιρεία που υπάγεται στο Υπερταμείο, το οποίο είναι αρμόδιο για ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού, εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργικής αναδιάρθρωσης των εταιρειών που τελούν υπό την εποπτεία του. Ο ρόλος του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε σχέση με τα ΕΛΤΑ αφορά αποκλειστικά την καταβολή της αποζημίωσης για την παροχή της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Πολιτείας προς την εταιρεία».

Αλαλα τα χείλη των ασεβών αλλά και των ευσεβών. Και γιατί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μοστράρει στην ιστοσελίδα του τα ΕΛΤΑ ανάμεσα στους εποπτευόμενους φορείς; Και γιατί το Υπερταμείο, 100% ιδιοκτήτης των ΕΛΤΑ, δεν έχει βγει να πει κουβέντα για τις διαμαρτυρίες που ξεσηκώνει η συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων; Γιατί το υπουργείο Οικονομικών, που εποπτεύει το Υπερταμείο, έχει καταπιεί τη γλώσσα του; Και, τελικά, πού θα βρούν το δίκιο τους οι ζημιωμένοι από τον διαλυτικό «μετασχηματισμό» των ΕΛΤΑ πελάτες τους; Από το Δ.Σ. των ΕΛΤΑ που μετράει 800 «σημεία εξυπηρέτησης» σε όλη τη χώρα; Από το Υπερταμείο που τα ανεβάζει σε 1.232; Ή από τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης που το παίζουν αναρμόδια; Πού θα στείλουν τον λογαριασμό οι ζημιωμένοι πελάτες των ΕΛΤΑ; Σε όποιον λέει τα περισσότερα ψέματα; Μήπως να τον στείλουν απευθείας στο Μαξίμου;