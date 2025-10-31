Κέρδη 76.000.000 ευρώ για τον ΟΛΠ στο εννιάμηνο

Η κερδοφορία συνεχίστηκε για τον ΟΛΠ το εννεάμηνο του 2025, καθώς τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στα 76 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 8,3%, αφού την αντίστοιχη περίοδο του 2024 ανήλθαν στα 70,2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, αύξηση κατά 11,3% σημειώθηκε και στα έσοδα της εταιρείας, τα οποία ανήλθαν σε 194,7 εκατ. ευρώ, έναντι 174,9 εκατ. ευρώ το 2024.

Πρωτοπόρος αυτής της ανάπτυξης, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων στην προβλήτα Ι όπου καταγράφεται αύξηση 32,0% στη συνολική εξυπηρέτηση φορτίων. Η ανοδική αυτή τάση υποστηρίζεται τόσο από την πορεία του εγχώριου φορτίου, το οποίο είναι αυξημένο κατά 15,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς, όσο και από την αύξηση στα φορτία μεταφόρτωσης σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο της προηγούμενης χρονιάς.

Ο τομέας της κρουαζιέρας συνεχίζει την ανοδική του τάση επηρεαζόμενος τόσο από την αύξηση του αριθμού των επιβατών homeport κρουαζιέρας κατά 10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς (από 831.289 σε 915.758 επιβάτες), όσο και από τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας που χρησιμοποίησαν το λιμάνι του Πειραιά ως ενδιάμεσο σταθμό (+17,1%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από 551.873 σε 646.098 επιβάτες).

Ωστόσο μειωμένα ήταν τα έσοδα από την ακτοπλοΐα, παρά τις αυξήσεις που κατέγραψε σε όλους τους δείκτες, λόγω της μείωσης των τελών πλοίων και επιβατών ακτοπλοΐας κατά 50%, σύμφωνα με τη σχετική τροπολογία του υπουργείου Ναυτιλίας. Μείωση εσόδων σημειώθηκε και από τον Σταθμό Αυτοκινήτων, παρά την αύξηση των συνολικών φορτίων κατά 19,8%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίλυση των περισσότερων προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί στην εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Μείωση εσόδων κατά 12,3% κατέγραψε και η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η οποία οφείλεται στις εργασίες συντήρησης στην Πλωτή Δεξαμενή ΙΙ και στη μείωση των συνολικών ημερών παραμονής των πλοίων, κυρίως στην περιοχή του κεντρικού λιμένα.