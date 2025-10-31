Ξαφνικό λουκέτο από Δευτέρα σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ

Αντί για μεταρρυθμίσεις και προσθήκη νέων δραστηριοτήτων, συρρικνώνουν την καθολική υπηρεσία των ελληνικών ταχυδρομείων και ανοίγουν… λεωφόρο για συνεργασία με ιδιώτες εργολάβους στην επαρχία ● Σε ομηρία οι υπερήλικες συνταξιούχοι ● Σε αβεβαιότητα οι εργαζόμενοι

Λίγες ώρες μετά την απόφαση της General Logistics Systems B.V. (GLS) να μην ασκήσει φέτος τον Οκτώβριο το πρώτο χρονικά δικαίωμα αγοράς για το 80% των μετοχών της ACS (από τον περσινό Οκτώβριο διαθέτει ήδη το 20%) αφήνοντας ερωτηματικά για τη δεύτερη ευκαιρία τον Οκτώβριο του 2026 -και τη σχετική ανακοίνωση από την Quest Συμμετοχών προς το Χρηματιστήριο- η διοίκηση των ΕΛΤΑ αιφνιδίασε με την ανακοίνωση για διακοπή λειτουργίας 204 καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα από την ερχόμενη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και το άνοιγμα «παραθύρου» για συνεργασία με ιδιώτες εργολάβους στην επαρχία. Αν όλα αυτά συνδυαστούν και με φήμες για παραχώρηση σε ιδιώτη του Κέντρου Διαλογής Αττικής -στο οποίο έχουν γίνει και επενδύσεις με ρομποτικά συστήματα διαλογής- το θέμα αρχίζει να αποκτά και πολιτικό ενδιαφέρον.

Στην επιστολή του προς τους εργαζόμενους ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, σημειώνει μόνο ότι ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ είναι μια… συλλογική προσπάθεια αναγέννησης και συμπληρώνει ότι η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανακατανομή των τομέων διανομής, η συνεργασία με εξειδικευμένους εταίρους και η αναδιάρθρωση (έτσι αποκαλεί το «τσεκούρι» σχεδόν στα μισά καταστήματα) «είναι βήματα δύσκολα αλλά απαραίτητα».

Ηδη από προχθές, η ΠΟΣΤ (η Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών) κάνει λόγο για «σχέδιο Αρμαγεδδών» για τα ΕΛΤΑ, σχολιάζοντας ότι από τα σχέδια μετόχου (Υπερταμείο) και διοίκησης απουσιάζει το μεταρρυθμιστικό στοιχείο και περισσεύει το στοιχείο της συρρίκνωσης της εταιρείας, με τις αλλαγές να εστιάζουν μόνο στην εκχώρηση έργου σε ιδιώτες και στη μετακίνηση τακτικού προσωπικού. Και σχολιάζει ότι το γεγονός της ραγδαίας πτώσης των εσόδων το τελευταίο τρίμηνο στο επιστολικό ταχυδρομείο και στα χρηματοοικονομικά προϊόντα λόγω της ψηφιακής υποκατάστασης μόνο εν μέρει μπορεί να δικαιολογήσει όσα γίνονται, χωρίς να απαντά για τις πραγματικές αιτίες.

Η ΠΟΣΤ τα θεωρεί όλα αυτά αποτέλεσμα της μονίμως καθυστερημένης και ανεπαρκούς αποζημίωσης της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, που δεν επιτρέπει στα ΕΛΤΑ να ανταποκριθούν στον ζωτικό για την κοινωνία και την οικονομία ρόλο τους, παραμένοντας ταυτόχρονα βιώσιμα, σύγχρονα και ανταγωνιστικά.

Και καταγγέλλει ότι «τη στιγμή που άλλη εταιρεία ξένων συμφερόντων χρηματοδοτείται ανελλιπώς από το κράτος με 50 εκατομμύρια ετησίως για να διατηρεί μια μεταφορική γραμμή, τα ΕΛΤΑ δεν λαμβάνουν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε όλη την επικράτεια ούτε κλάσμα αυτού του ποσού», σχολιάζοντας ότι «το ίδιο συμβαίνει και με άλλες ιδιωτικές εταιρείες που προσφέρουν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος και σε άλλους τομείς στην Ελλάδα, όπως η ναυτιλία και οι άγονες γραμμές των νησιών, οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια κ.λπ., που λαμβάνουν απρόσκοπτα τις αποζημιώσεις για τις υπηρεσίες τους».

Υποχώρηση

Για τους εργαζόμενους, είναι δεδομένο ότι, χωρίς την επαρκή και έγκαιρη χρηματοδότηση της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, δεν είναι εφικτή η διατήρηση της ταχυδρομικής αυτής εξυπηρέτησης με οποιονδήποτε τρόπο παρέχεται ή θα παρέχεται από τα ΕΛΤΑ (θυρίδες, αγροτικά δρομολόγια, αυτόματα σημεία εξυπηρέτησης κ.ά.), του μόνου ταχυδρομικού δικτύου που έχει τη δυνατότητα να την παρέχει σήμερα και στο μέλλον σε όλη τη χώρα, όπως ακριβώς κάνει σχεδόν δύο αιώνες.

Και τελικά, οι μεγαλύτεροι χαμένοι είναι οι υπερήλικες συνταξιούχοι που λαμβάνουν ταχυδρομικά τις συντάξεις τους.

Ούτε γράμμα για τα χωριά του Βόρειου Αιγαίου

Ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα για τα νησιά και ειδικά για τα απομακρυσμένα και γερασμένα πληθυσμιακά χωριά στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου αποτελεί η απόφαση των ΕΛΤΑ για κλείσιμο των υποκαταστημάτων σε Νότια Χίο, Δυτική Λέσβο, στον Μούδρο της Λήμνου και στις Ράχες Ικαρίας.

Με την εξέλιξη αυτή, εκατοντάδες κάτοικοι σε περιοχές που φθίνουν πληθυσμιακά, οικονομικά και κοινωνικά χάνουν κρίσιμες υπηρεσίες τις οποίες για να συνεχίσουν να απολαμβάνουν θα πρέπει πλέον να διασχίζουνδεκάδες χιλιόμετρα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Η απόφαση ήδη έχει φέρει και τις πρώτες αντιδράσεις, που εκτείνονται σε όλους τους πολιτικούς χώρους, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Λέσβου, όπου οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης σε περιφέρεια και δήμο εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους.

Το λουκέτο σε 8 νησιωτικά υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ του Βόρειου Αιγαίου αφορά Πλωμάρι, Ερεσό, Μόλυβο, Μανταμάδο και Αγιάσο στη Λέσβο, Μούδρο στη Λήμνο, Ράχες στην Ικαρία και Καλαμωτή στη Χίο. Και μπορεί βέβαια τα ΕΛΤΑ να προβάλλουν την ανάγκη εκσυγχρονισμού και εισόδου στην ψηφιακή εποχή, όμως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και παράμετροι όπως ο ηλικιακός συντελεστής και οι άλλες ειδικές νησιωτικές συνθήκες που αγνοήθηκαν. Ιδιαίτερα ενοχλημένος εμφανίζεται ο περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, που δηλώνει ότι θα θέσει το θέμα ευθέως στη σημερινή επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών στη Λέσβο ενόψει της παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης:

Κοινωνική συνοχή

«Η απόσυρση βασικών δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Τα ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς ένα ταχυδρομείο· αποτελούν κρίκο κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας και τις μικρές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις υπηρεσίες τους. Η παρουσία τους στα νησιά μας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη» τονίζει μεταξύ άλλων, καλώντας τη διοίκηση των ΕΛΤΑ και το αρμόδιο υπουργείο να επανεξετάσουν άμεσα την απόφαση αυτή και να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων, τουλάχιστον με εναλλακτικά σχήματα ή ενισχυμένα κινητά συνεργεία».

Την έντονη αντίθεσή του καταθέτει και ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, Θεόδωρος Βαλσαμίδης, ο οποίος σε ανάρτησή του τονίζει ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα. Στο ίδιο μήκος κύματος και η υποστηριζόμενη από τη Ν.Δ. παράταξη του Πανάγου Κουφέλου, που κατέχει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Μυτιλήνης και που καλεί την κυβέρνηση «να αναθεωρήσει και να αποδείξει στην πράξη ότι στηρίζει τη νησιωτική Ελλάδα με πολιτικές που δεν εγκαταλείπουν τα χωριά και τους ανθρώπους τους». Ανάστατα και τα χωριά, εκδίδουν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας με πρώτο το Δίκτυο Κοινοτήτων Λέσβου, την Ερεσό κ.ά. Κοινή συνισταμένη, η αγωνία για το μέλλον και ειδικά για το δημογραφικό της ευρύτερης περιοχής.

Την έντονη αγανάκτησή της εκφράζει και η δήμαρχος Λήμνου, Ελεονώρα Γεώργα. Με επιστολή της κάνει λόγο για μια αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη ενέργεια, που πλήττει ευθέως τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις μιας ευρείας περιοχής του νησιού.

Το πρόβλημα της Ικαρίας

Για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό και απολύτως ζωτικής σημασίας είναι για την περιφέρεια και τους ανθρώπους που ζουν εκεί το να υπάρχουν δομές όπως τα ΕΛΤΑ, θα περιγράψουμε το παράδειγμα της Ικαρίας. Το νησί είναι μεγάλο, με πολλούς κατοίκους και γεμίζει ασφυκτικά, κυρίως με ντόπιους (που λατρεύουν τον τόπο τους) αλλά και χιλιάδες χιλιάδων τουρίστες ειδικά το καλοκαίρι.

Στην Ικαρία υπάρχουν –λόγω αυξημένων αναγκών– τρία καταστήματα ΕΛΤΑ: στον Εύδηλο, στον Αγιο Κήρυκο και στις Ράχες. Το τελευταίο είναι ένας τεράστιος δήμος με πολλά χωριά και κύριο τον Χριστό Ραχών και το κατάστημα εκεί εξυπηρετεί εκατοντάδες ανθρώπους: και ως ταχυδρομείο και ως εξυπηρέτηση της Eurobank και δίνει συντάξεις, κάνει ταχυμεταφορές κ.λπ. Δεν χρειάζεται να έχει πάει κανείς στο νησί για να καταλάβει πως δεν περπατιέται: οι αποστάσεις είναι μεγάλες ακόμα και στην ίδια πλευρά. Το ΕΛΤΑ στις Ράχες εξυπηρετεί όλη τη δυτική πλευρά του νησιού. Μόλις (μόλις!) προχθές έλαβαν οι τρεις υπάλληλοι, που κρατάν το κατάστημα ανοιχτό 20 χρόνια τώρα, την ειδοποίηση πως οι μέρες της λειτουργίας του είναι μετρημένες. Το γιατί; Δεν υπάρχει!

Τα κριτήρια της κυβέρνησης για το κλείσιμο των καταστημάτων (θα κλείσουν τα δύο από τα τρία!) είναι απολύτως αόριστα. Γιατί και με αμιγώς καπιταλιστικούς όρους αν μιλήσουμε, τα καταστήματα είναι προσοδοφόρα για το κράτος. Οπότε ο μόνος λόγος που η κυβέρνηση τα κλείνει είναι γιατί επιθυμεί (συνειδητά) να καταστρέψει και άλλο την περιφέρεια της χώρας, ένα έργο που είχε ξεκινήσει με τον ιδρυτή της Ν.Δ., Κων/νο Καραμανλή, και συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Στην Ικαρία ήδη γίνονται ισχυρές κινητοποιήσεις.