Έρχονται αυξήσεις και στο νερό

Eπενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ για τη λειψυδρία καθώς και αυξήσεις στο νερό ανακοινώθηκαν, στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια ζωής της ΕΥΔΑΠ, στην οποία μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης ανέφερε ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής του νερού, για το οποίο υποστήριξε ότι έχει μία από τις χαμηλότερες τιμολογήσεις στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας, με έμφαση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και με τον πρωθυπουργό να προτάσσει το καρότο αντί του μαστιγίου, διαβεβαιώνοντας πως «η ΕΥΔΑΠ θα διασφαλίσει τον δημόσιο χαρακτήρα της με ποιοτικό, καθαρό και φθηνό νερό».

Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα, η Αττική θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα. «Η δέσμευση της κυβέρνησης αφορά την προστασία του νερού ως του υπέρτατου δημοσίου αγαθού. Η ΕΥΔΑΠ θα παραμείνει εταιρία δημόσιου χαρακτήρα. Επίσης, οι επενδύσεις που σχεδιάζουμε θα προχωρήσουν εξετάζοντας όλες τις πηγές χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι στη χώρα μας έχουμε όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το φθηνότερο νερό.

Θα είμαστε πολύ αυστηροί στον έλεγχο της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων. Θα ξεπεράσουμε τα οποιαδήποτε εμπόδια μπορεί να βρίσκονται μπροστά μας, για να διασφαλίζουμε την τροφοδοσία της Αττικής με καθαρό, φθηνό και ποιοτικό νερό», είπε.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Χάρης Σαχίνης εξήρε τον ρόλο της, αλλά και την αξία του ρόλου του Ευρύτου, που θα κοστίσει περί τα 500 εκατομμύρια, και όπως είπε θα έχει μηδενικό κόστος λειτουργίας. «Δε θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για Plan B με εκτεταμένα έργα αφαλατώσεων και επεσήμανε τα έργα μείωσης των διαρροών στην πρωτεύουσα και ανάκτησης νερού. Σημείωσε πως το εμβληματικότερο όλων είναι η Ψυττάλεια 3 και υποστήριξε πως φέτος έγιναν 20πλάσια απορρόφηση κονδυλίων και 6πλάσιες επενδύσεις. «Το δημόσιο έχει δώσει 100 εκατ. ευρώ για να μειωθούν οι διαρροές. Οι διαρροές είναι στο μέσο επίπεδο της Ευρώπης, στο 15%, ωστόσο στόχος είναι η μείωση στο 11%. Θέλουμε να κρατήσουμε τα τιμολόγια χαμηλά και πρέπει να προσέξουμε την ισορροπία», είπε.

Το επενδυτικό σχέδιο της ΕΥΔΑΠ αφορά σε επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό υποδομών και υπηρεσιών με στόχους, μεταξύ άλλων, την υδροδότηση της Κινέττας, την ενίσχυση του τροφοδοτικού δικτύου της Δυτικής Αττικής, την αύξηση της παροχής νερού στα Νότια Προάστια, τη μείωση διαρροών και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και την κατασκευή νέου κεντρικού αγωγού αποχέτευσης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Μερική εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο

Έργα ύψους 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επτά άξονες, δρομολογούνται προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο για τη διαχείριση του νερού έτσι ώστε η χώρα να μη βρεθεί αντιμέτωπη με τον κίνδυνο της λειψυδρίας. Αυτό ανακοινώθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η κλιματική αλλαγή εντείνει τη λειψυδρία και αποκάλυψε ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο χαμηλά σημεία διαθεσιμότητας νερού.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε: « Τα μέτρα που υλοποιούνται άμεσα σε 7 άξονες στρατηγικής δράσης, και εναρμονίζονται με τις ευρωπαϊκές μας δεσμεύσεις. Πρόκειται για μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για άνω του 50% του πληθυσμού της χώρας και οργανώνουν το τοπίο διαχείρισης νερού. Το μεγάλο έργο είναι ο Εύρυτος: η μερική Εκτροπή Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο. Το έργο αυτό συμβολίζει την καλή, ανεμπόδιστη ροή [Εὖ + ῥέω] και θα θωρακίσει την Αττική για τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του Έργου «Εύρυτος» θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο 2029 - σε περίπου 4 έτη από σήμερα - και 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος του Μαραθώνα.

Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ τρέχει βραχυπρόθεσμες δράσεις, με στόχο την άμεση υδροδοτική θωράκιση της Αττικής: Μεταξύ άλλων, αξιοποιεί και ενεργοποιεί γεωτρήσεις σε Μαυροσουβάλα, Ούγγρους και Βοιωτικό Κηφισό με συνολική συνεισφορά περίπου 150 εκατ. κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο, μόλις ολοκληρωθούν.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, σύμφωνα πάντα με τον κ. Παπασταύρου:, ωριμάζουν μεσοπρόθεσμα και δύο σημαντικά έργα: (α) Το έργο αγωγού ανύψωσης νερού στο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα (ΕΥΣ) για διασύνδεση με αφαλάτωση και (β) τη χερσαία Αφαλάτωση: 87,5 εκ. κ.μ./έτος.

Παράλληλα, προβλέπεται η Γεωγραφική Επέκταση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην άρδευση στη γεωγραφική περιοχή της αρμοδιότητάς τους ενώ έκανε λόγο για ένα μεταρρυθμιστικό πρώτο βήμα στο νοικοκύρεμα 750 παρόχων σε ένα κατακερματισμένο τοπίο.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, για να μπορέσουν οι πυλώνες αυτοί να είναι ισχυροί, χρειάζονται θεσμικές ενισχύσεις που περιλαμβάνουν:- Εκσυγχρονισμό διατάξεων ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, κάποιες από τις οποίες ισχύουν αμετάβλητες από το 1980. -Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα ξεκλειδώσουν τη δυναμική των εταιρειών αυτών, θα προσελκύσουν νέα στελέχη και θα δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΥΔΑΠ να εφαρμόσει πλήρως ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο 2,5 δις.

Ταυτόχρονα, από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κωδικοποίηση και βελτίωση της νομοθεσίας, με στόχο την εξυγίανση των 110 Δημοσίων Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας που δεν απορροφώνται από ΕΥΔΑΠ/ΕΥΑΘ.

Συνολικά 151 έργα με προϋπολογισμό άνω των 320 εκ. ευρώ υλοποιούνται ήδη σε περισσότερα από 40 νησιά για βελτίωση ύδρευσης και αποχέτευσης. Από το μεγάλο έργο της Χρυσηίδας στην Κέρκυρα ως την ύδρευση του Ηρακλείου, από την αφαλάτωση στο Καστελόριζο ως τις δύο αφαλατώσεις στην Αμοργό, το Υπουργείο στηρίζει με άμεσα έργα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας».