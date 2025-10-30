Επιστροφή ενοικίου: Ώρα πληρωμής για τα «ψίχουλα για λίγους»

Διαβάστε όλες τις επιπλέον προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι πολίτες για να εισπράξουν το ποσό • Ταυτόχρονα, θα πιστωθούν και τα ποσά για το πολυδιαφημισμένο «επίδομα των 250 ευρώ», κι αυτό με πολλές προϋποθέσεις που το καθιστούν... ακριβοθώρητο για τους πολλούς

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία καταβολής της επιστροφής ενοικίου και του του επιδόματος των 250 ευρώ, των οποίων θα γίνει ταυτόχρονη πληρωμή. Και στις δύο περιπτώσεις τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς αίτηση ή ψηφιακή διαδικασία μέσω taxis.

Επικοινωνιακό μέτρο που αφορά... περιορισμένο κοινό

Δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου είναι όσοι δηλώνουν την μίσθωση στην Εφορία και, το κυριότερο, μόνο όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Για άγαμους, το όριο είναι 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Για ζευγάρια, το όριο φτάνει τα 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ για τον άγαμο, με αύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Ποιοι συνταξιούχοι «κόβονται» από τα 250 ευρώ

Δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ στους οποίους εκδόθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς, υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου, του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Εξαιρούνται, δηλαδή, όλοι οι δικαιούχοι πρόωρης σύνταξης.

Για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31-12-1959).

Επίσης, πλην του ανωτέρω ηλικιακού κριτηρίου, για να είναι κάποιος δικαιούχος τού επιδόματος των 250 ευρώ, πρέπει, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του ν. 5217/2025, να συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά και τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

α) Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης και

β) το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης.