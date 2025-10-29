Αύριο το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής»

Στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου θα διεξαχθεί αύριο Πέμπτη 30 Οκτωβρίου το 4ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ναυτεμπορικής», καθώς η Ελλάδα καλείται να επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον χάρτη, όχι ως ευάλωτη οικονομία αλλά ως δύναμη σταθερότητας, καινοτομίας και στρατηγικής αυτονομίας, χαρτογραφώντας τους βασικούς άξονες αυτής της μετάβασης μέσα από τέσσερα θεματικά πάνελ που ανοίγουν ουσιαστικούς διαλόγους, με τη συμμετοχή ηγετικών προσωπικοτήτων από την πολιτική, την επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση.

Τα πάνελ είναι ένα κάλεσμα για δράση, μια πλατφόρμα παραγωγής ιδεών και συμμαχιών για μια Ελλάδα που θέλει -και μπορεί- να περάσει από την κρίση στη δύναμη. Και κάθε πάνελ εστιάζει σε κρίσιμες ερωτήσεις τού σήμερα και σε λύσεις τού αύριο:

● Ανθεκτικότητα και εθνική στρατηγική σε περιβάλλον κρίσεων, για τις προοπτικές ανάπτυξης, τον ρόλο των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και των μεταρρυθμίσεων.

● Ενέργεια, βιομηχανική πολιτική και στρατηγική αυτονομία, για την ενεργειακή ασφάλεια, την πράσινη μετάβαση και τη βιομηχανική ανασυγκρότηση.

● Ψηφιακή επιτάχυνση και τεχνολογική κυριαρχία, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, την προσαρμογή των επιχειρήσεων, τις επενδύσεις σε data centers και τις ευκαιρίες σε startups, AI, βιοτεχνολογία και καινοτομίες αιχμής.

● Από το κεφάλαιο στο ταλέντο – Χρηματοδοτώντας το ανθρώπινο μέλλον, δηλαδή τις νέες μορφές χρηματοδότησης, τον ρόλο των fintech/blockchain στην οικονομία, τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και τα υβριδικά μοντέλα απασχόλησης.

Υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Αττικής και του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), συμμετέχουν κορυφαίοι ομιλητές από την πολιτική, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Παύλος Μαρινάκης (κυβερνητικός εκπρόσωπος), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης (υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), ο Νίκος Δένδιας (υπουργός Εθνικής Αμυνας), ο Τάκης Θεοδωρικάκος (υπουργός Ανάπτυξης), ο Δημήτρης Παπαστεργίου (υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης), ο Σταύρος Παπασταύρου (υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας), ο Χάρης Θεοχάρης (υφυπουργός Εξωτερικών), ο Νίκος Χαρδαλιάς (περιφερειάρχης Αττικής), ο Ευάγγελος Μυτιληναίος (πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, Metlen Energy & Metals), ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος (πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ) και ο Μαθιός Ρήγας (διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean).

Διάλογος

Στο πλαίσιο των συζητήσεων θα δοθεί για άλλη μία χρονιά η δυνατότητα στο κοινό να απευθύνει ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, να σχολιάζει ζωντανά αλλά και να συμμετέχει σε polls, μεταξύ εμπειρογνωμόνων, επαγγελματιών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής, με στόχο την ανάδειξη λύσεων και στρατηγικών που θα προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.